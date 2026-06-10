Žiaci už poznajú výsledky Testovania 9. Priemerná úspešnosť sa pohybovala okolo 50 %, jeden kraj vynikal

Žiak v triede

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dana Kleinová
TASR
Medzi regiónmi sú výrazné rozdiely.

Veľké testovanie deviatakov sa konalo v marci, pričom trvalo dva dni. Počas nich sme pre vás pripravili testy, aby ste si aj vy mohli overiť svoje znalosti zo slovenského jazyka, ale tiež z matematiky. V rámci otázok zo slovenčiny žiakov potrápili otázky zamerané na pravopis a význam viet, zatiaľ čo v matematike riešili slovné úlohy a mierky mapy.

Dnes už sú známe výsledky, pričom niektorým školám sa darilo viac a niektorým zas menej.

Žiaci v škole
Ilustračná foto: TASR/Veronika Mihaliková

Celkové výsledky testovania

V celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť 55,9 percenta, zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta a z maďarského jazyka a literatúry 64 percent. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 000 žiakov z 1490 škôl a uskutočnilo sa 18. a 19. marca a v náhradnom termíne 1. a 8. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Výsledky z matematiky a rozdiely medzi krajmi a okresmi

Test z matematiky riešilo 43 751 žiakov na 1488 školách. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 55,9 percenta.

„Výsledky žiakov boli medzi krajmi navzájom porovnateľné, mierne lepšie výsledky v porovnaní s národným priemerom dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou vyše 63,1 percenta. Väčšie rozdiely sa ukázali na úrovni okresov. Kým žiaci z okresov Bratislava I, Bratislava IV a Bratislava II dosiahli úspešnosť na úrovni 71 – 64,8 percenta, žiaci z okresov Medzilaborce, Gelnica a Rožňava dosiahli výsledky na úrovni 39,3 – 34,8 percenta,“ uviedli z ministerstva školstva.

V týchto a ďalších okresoch, ktoré dosiahli najhoršie výsledky, je príznačný vyšší podiel žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia alebo podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (viac ako päť percent).

Výsledky zo slovenského jazyka a rozdiely medzi krajmi a okresmi

Zo slovenského jazyka a literatúry písalo test 41 412 žiakov na 1363 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,4 percenta. Medzi jednotlivými krajmi boli výsledky žiakov porovnateľné, mierne lepšie výsledky v porovnaní s národným priemerom dosiahli žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 63,2 percenta. „Najvyššiu úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci z okresu Bratislava I (68,9 percenta), najmenej úspešní boli žiaci v okrese Rožňava (41,5 percenta). Viac ako dve tretiny okresov s horšími výsledkami majú podiel žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia alebo žiakov z rodín v hmotnej núdzi viac ako päť percent,“ ozrejmili z rezortu školstva.

Trieda v škole
Ilustračné foto: TASR/Dano Veselský

Sociálne zázemie a hodnotenie ministerstva

„Výsledky Testovania 9 opakovane ukazujú, že sociálne zázemie výrazne ovplyvňuje školské výsledky, a práve preto robíme všetko pre to, aby mali všetky deti rovnakú šancu uspieť. Našou prioritou je zabezpečiť dostupné a kvalitné vzdelávanie už od útleho veku, znižovať regionálne rozdiely a budovať férový školský systém, ktorý dá každému dieťaťu príležitosť naplno rozvinúť svoj potenciál,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Na Testovaní 9 sa zúčastnili aj žiaci deviateho ročníka základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastniť sa na ňom mohli aj žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Počas testovania malo 6463 žiakov upravené podmienky. Z uvedeného počtu žiakov s upravenými podmienkami počas testovania bolo 5725 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Prijímanie na stredné školy

Žiaci tak už dnes majú v rukách nielen výsledky Testovania 9, ale vedia aj to, ako skončili v rámci prijímania na stredné školy. Ako sme vás informovali v článku, už koncom mája mali v rukách predbežné výsledky. Vyhodnocovací automat systému ePrihlášky totiž úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách (SŠ) na Slovensku. Výsledkami disponovali stredné školy priamo v systéme ePrihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, boli dostupné aj rodičom.

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