Po Zrade či Klamstve prichádza Hriech: Markíza prinesie adaptáciu seriálu o mrazivej vražde

The Sinner

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Opäť sa môžu tešiť na dve hlavné postavy a mrazivé kriminálne vyšetrovanie.

Medzi divácky obľúbené projekty v súčasnosti patria najmä dobové seriály ako Sľub či Dunaj, k vašim službám. Okrem nich sa úspechu tešili aj denné, rodinné seriály, medzi ktoré tiež patrí Sľub, no pod týmto žánrom si diváci skôr pamätajú Oteckov či Mamu na prenájom, ktoré tiež mali veľký úspech. V roku 2023 sa rozhodla televízia Markíza priniesť niečo nové a do svojho repertoára zaradila aj kriminálky.

O ich úspechu pritom tiež netreba pochybovať. Klamstvo, Zrada, Vina a V zovretí boli adaptáciami, ktoré sa Markíza rozhodla priniesť na Slovensko a potešiť nimi fanúšikov drám, kriminálok a psychologických príbehov. A hoci V zovretí nemalo až taký úspech ako jeho predchodcovia, televíziu to neodradilo od toho, aby začala spracúvať ďalší nový strhujúci príbeh.

V Klamstve, ktoré bolo adaptáciou seriálu Liar, boli hlavnou dvojicou Monika Szabó a Tomáš Maštalír. V Zrade, ktorá bola adaptáciou seriálu Doctor Foster: A Woman Scorned, hlavné postavy stvárnili Klára Issová a Milan Ondrík. Vo Vine, ktorá bola adaptáciou seriálu Broadchurch, sa opäť ukázal Tomáš Maštalír, tentoraz po boku Gabiky Marcinkovej. A napokon seriál V zovretí adaptoval príbeh seriálu Smother a hlavné postavy v ňom stvárnili Monika Hilmerová a Vladimír Kobielsky.

Príbeh „hriešnice“

Už vopred sa tak dalo očakávať, že s akýmkoľvek ďalším seriálom televízia Markíza príde, bude mať v centre dve hlavné postavy, pravdepodobne muža a ženu. A presne tak to aj je. Ako sa podarilo zistiť portálu Stratégie, novinka, ktorú televízia Markíza prinesie fanúšikom kriminálnych príbehov, bude adaptácia amerického seriálu The Sinner z roku 2017. V slovenskom preklade bude seriál nazvaný Hriech.

The Sinner je americký kriminálny antologický seriál, ktorý pre stanicu USA Network vytvoril Derek Simonds. Je pomenovaný podľa rovnomenného románu Petry Hammesfahrovej z roku 1999, ktorý poslúžil ako predloha pre prvú sériu. Dokopy vznikli štyri série a posledná bola odvysielaná v roku 2021.

The Sinner
Foto: MovieStillsDB

Bill Pullman hrá v seriáli policajného detektíva, ktorý vyšetruje zločiny spáchané nepredvídateľnými páchateľmi a snaží sa odhaliť ich motívy. Každá séria má osem epizód, rovnako ako zvyknú mať adaptácie, ktoré tvorí televízia Markíza, a tak sa očakáva, že naplno adaptuje celú prvú sériu.

Žena, ktorá ubodala muža na smrť

V prvej sérii sa detektív Harry Ambrose ponára do minulosti Cory Tannettiovej, trpiacej ženy, aby zistil, prečo ubodala muža na smrť. Coru si zahrala herečka Jessica Biel. Jej postavu vychovali náboženskí fanatici. Teraz už je však dospelá a má vlastnú rodinu.

Príbeh začína tým, že sa Cora na pláži pri jazere so svojím manželom Masonom a synom Lainem takmer utopí, no potom si to rozmyslí. Vracia sa na pláž, kde krája hrušku pre svojho synčeka a vidí pár, ktorý sa bozkáva a počúva hudbu. Opakovane ubodá jedného z dvojice, mladého lekára menom Frankie Belmont, nožom na ovocie. Zatiaľ čo ho zabíja, kričí: „Choď z nej dole!“ Prípad dostanú na starosť detektívi Harry Ambrose a Dan Leroy. Cora sa prizná a Dan považuje prípad za uzavretý, zatiaľ čo Harry chce zistiť, prečo spáchala takúto náhodnú vraždu.

The Sinner
Foto: MovieStillsDB

V seriáli sa postupne odkrývajú nové a nové tajomstvá, napríklad, že Cora klamala o tom, že jej rodičia sú mŕtvi alebo to, že zatajila závislosť. Detektív ju počas vyšetrovania navštevuje vo väzení a postupne sa ukazuje, že vražda mladého muža nie je jediná, ktorá sa spája s týmto prípadom, hoci nie tak, ako by ste čakali.

Rozhodne tak pôjde o ďalší napínavý príbeh, ktorý bude držať divákov v napätí. Kým však uzrie svetlo obrazoviek, diváci môžu premýšľať nad tým, koho sa televízia rozhodne obsadiť do hlavných úloh. Ak by sa tvorcovia rozhodli priblížiť k vzhľadu pôvodných hercov, detektíva by mohol stvárniť Ady Hajdu, čo by vysvetľovalo jeho odchod z Dunaja, k vašim službám. Televízia by pritom mohla siahnuť po nečakanom kroku a do roly Cory obsadiť Kristínu Svarinskú, takže by sa táto dvojica jednoducho presunula z jedného seriálu do druhého.

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