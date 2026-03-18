Testovanie 9: Zvládli by ste dnešný test zo slovenského jazyka, ktorý riešili deviataci? Skúste to aj vy

Foto: TASR - Roman Hanc

Matej Mensatoris
Vyskúšajte si vybrané otázky z testu zo slovenčiny, ktorý dnes robili žiaci v rámci Testovania 9.

Dnes na základných školách prebiehalo Testovanie 9. Deviataci riešili test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Celkovo ho absolvovalo 45 690 deviatakov z 1490 škôl.

V stredu sa uskutočnilo externé testovanie žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vo štvrtok nasleduje testovanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským, píše TASR.

My sme si pre vás pripravili kvíz z Testovania 9 v roku 2026 zo slovenského jazyka a literatúry. Otestujte sa, ako by ste ho zvládli.

Úlohy z Testovania 9 boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.

Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry

Poznámka: Pri niektorých otvorených otázkach sme doplnili správnu a nesprávne odpovede. Budete to tak mať jednoduchšie než žiaci, lebo máte na výber z možností, pričom oni takúto možnosť nemali.

V ktorej možnosti je slovné spojenie, z ktorého sa dá vytvoriť zhodný prívlastok tak, aby zostal význam nasledujúcej vety rovnaký?

Aké sú teda naše možnosti pomôcť EÚ dokázať splniť plán znížiť emisie z dopravy o 60 %?

V ktorej vete je pravopisná chyba?

Ako sa zmení význam nasledujúcej vety, ak z nej vypustíme častice?

Čiapočke poslali okolo 50 rôznych pohľadníc a neznámi okoloidúci jej pomohli pochopiť asi 30 indícií.

V ktorej možnosti sa nachádza sloveso v rovnakom slovesnom spôsobe ako zvýraznené sloveso v nasledujúcej vete? Využi všetky indície, ktoré sa objavia

Pátranie je veľká zábava.
Prídavné meno z vyššie uvedenej vety napíš pravopisne správne v tvare druhého stupňa.

Čím viac o knižnej postave vieš, tým je hra____________ zábava.

Profesori sa po prednáške osobne stretli, aby si vysvetlili nedorozumenia. V ktorej možnosti je správne zapísané vykanie?

Doplň do nasledujúcej vety pravopisne správne druhové privlastňovacie prídavné meno od slova jašter.

Medzi vykopávkami sme našli aj množstvo vzácnych______________ pozostatkov z prehistorického obdobia.

V ktorej možnosti je nasledujúca veta upravená tak, že obsahuje prístavok?

Alchemilka obyčajná, ktorá je liečivá bylinka, rastie po celom svete a má viacero pozitívnych účinkov.

V ktorej možnosti je správne uvedený žáner, ktorým sa inšpirovala istá stavebná firma pri tvorbe reklamného sloganu?

Kto druhému jamu kope, potrebuje betón.

V ktorej možnosti je vyznačené slovo rovnakým slovným druhom ako vyznačené slovo v nasledujúcej vete?

Červenej čiapočke sa nečakane ponúkne príležitosť, zbalí sa a hor sa za dobrodružstvom!

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Maturita 2026: Dajte si kvíz z dnešného maturitného testu zo slovenského jazyka a literatúry. Koľko…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac