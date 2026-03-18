Testovanie 9: Zvládli by ste dnešný test zo slovenského jazyka, ktorý riešili deviataci? Skúste to aj vy

Vyskúšajte si vybrané otázky z testu zo slovenčiny, ktorý dnes robili žiaci v rámci Testovania 9.
Dnes na základných školách prebiehalo Testovanie 9. Deviataci riešili test zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Celkovo ho absolvovalo 45 690 deviatakov z 1490 škôl.
V stredu sa uskutočnilo externé testovanie žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vo štvrtok nasleduje testovanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským, píše TASR.
My sme si pre vás pripravili kvíz z Testovania 9 v roku 2026 zo slovenského jazyka a literatúry. Otestujte sa, ako by ste ho zvládli.
Úlohy z Testovania 9 boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.
Kvíz zo slovenského jazyka a literatúry
Poznámka: Pri niektorých otvorených otázkach sme doplnili správnu a nesprávne odpovede. Budete to tak mať jednoduchšie než žiaci, lebo máte na výber z možností, pričom oni takúto možnosť nemali.
V ktorej možnosti je slovné spojenie, z ktorého sa dá vytvoriť zhodný prívlastok tak, aby zostal význam nasledujúcej vety rovnaký? Aké sú teda naše možnosti pomôcť EÚ dokázať splniť plán znížiť emisie z dopravy o 60 %?
V ktorej vete je pravopisná chyba?
Ako sa zmení význam nasledujúcej vety, ak z nej vypustíme častice? Čiapočke poslali okolo 50 rôznych pohľadníc a neznámi okoloidúci jej pomohli pochopiť asi 30 indícií.
V ktorej možnosti sa nachádza sloveso v rovnakom slovesnom spôsobe ako zvýraznené sloveso v nasledujúcej vete? Využi všetky indície, ktoré sa objavia
Pátranie je veľká zábava. Prídavné meno z vyššie uvedenej vety napíš pravopisne správne v tvare druhého stupňa. Čím viac o knižnej postave vieš, tým je hra____________ zábava.
Profesori sa po prednáške osobne stretli, aby si vysvetlili nedorozumenia. V ktorej možnosti je správne zapísané vykanie?
Doplň do nasledujúcej vety pravopisne správne druhové privlastňovacie prídavné meno od slova jašter.Medzi vykopávkami sme našli aj množstvo vzácnych______________ pozostatkov z prehistorického obdobia.
V ktorej možnosti je nasledujúca veta upravená tak, že obsahuje prístavok?Alchemilka obyčajná, ktorá je liečivá bylinka, rastie po celom svete a má viacero pozitívnych účinkov.
V ktorej možnosti je správne uvedený žáner, ktorým sa inšpirovala istá stavebná firma pri tvorbe reklamného sloganu? Kto druhému jamu kope, potrebuje betón.
V ktorej možnosti je vyznačené slovo rovnakým slovným druhom ako vyznačené slovo v nasledujúcej vete? Červenej čiapočke sa nečakane ponúkne príležitosť, zbalí sa a hor sa za dobrodružstvom!
