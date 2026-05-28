Automat vyhodnotil prijímačky na stredné školy: Predbežné výsledky sa už zobrazujú na EduPage

Vyhodnocovací automat systému ePrihlášky úspešne spracoval výsledky prijímacieho konania všetkých uchádzačov o štúdium na stredných školách (SŠ) na Slovensku. Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme ePrihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Rezort školstva ukončil potrebné kontrolné procesy a už sprístupnil výsledky vyhodnocovacieho automatu školám. Vďaka prepojeniu ministerských systémov s platformou EduPage sú tieto výsledky sprístupnené aj rodičom. „Rozumieme, že rodiny s napätím čakajú na výsledky prijímacieho konania. Aby sme predišli ďalšiemu čakaniu, rozhodli sme sa rodičov priebežne o spracovaných výsledkoch informovať,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Zatiaľ ide len o predbežné informácie
Informácie v rodičovskom systéme EduPage sa môžu zobrazovať postupne. Ide zatiaľ o pracovný podklad pre školy. Je v ňom možné predbežne vidieť výsledok vyhodnocovacieho automatu a prijímacieho konania konkrétneho žiaka. Nie je ale možné túto informáciu považovať za definitívne zverejnenie výsledku, na ktorý sú naviazané napríklad termíny odvolania.
Školy majú teraz možnosť oboznámiť sa s výsledkami automatu a postupne pripravovať rozhodnutia o neprijatí. Rezort školstva potvrdil, že definitívne výsledky prijímacieho konania školy oficiálne potvrdia a zverejnia 1. júna prostredníctvom elektronickej vývesky v systéme ePrihlášky. Až týmto momentom sa výsledky stávajú právoplatnými.
Do 5. júna budú školy následne postupne generovať a odosielať zákonným zástupcom rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie proti rozhodnutiu bude možné podať do piatich dní od jeho doručenia zákonnému zástupcovi. Až po oficiálnom zverejnení definitívnych výsledkov tak začnú plynúť lehoty na ďalšie prípadné procesy.
Nový systém ePrihlášky po prvýkrát využil centrálny vyhodnocovací automat, ktorý priraďuje žiakov na základe poradia uchádzačov vytvoreného samotnými školami podľa ich kritérií a poradia škôl, ktoré si určili rodičia v prihláške. Ide o matematický model, ktorý kladie dôraz na preferencie žiakov. Ten má za cieľ zabezpečiť, aby každý žiak získal jedno miesto na škole s najvyššou prioritou, na ktorej splnil podmienky prijatia.
