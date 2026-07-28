V Spojených štátoch tragicky zahynul 30-ročný Slovák: Chcel ich prejsť na bicykli, no stalo sa nešťastie

Ilustračná foto sanitky

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
V Spojených štátoch tragicky zahynul mladý Slovák.

Tridsaťročný muž zo Slovenska, ktorý sa snažil prejsť na bicykli cez Spojené štáty, zahynul v pondelok v skorých ranných hodinách po zrážke s autom na diaľnici 280 pri meste Salem v okrese Lee v štáte Alabama. TASR o tom informuje s odvolaním sa na web stanice WRBL News 3.

Slovák v Spojených štátoch zahynul pri tragickej nehode

Podľa koronera okresu Lee prijal úrad miestneho šerifa v pondelok o 4.02 h miestneho času (10.02 h SELČ) hlásenie, že na diaľnici 280 zrazilo motorové vozidlo cyklistu. Na miesto tragickej udalosti boli ihneď vyslaní príslušníci policajných zložiek, hasiči a aj záchranári. Na mieste incidentu vypomáhali aj dobrovoľníci.

Koroner Daniel Sexton identifikoval obeť ako 30-ročného občana Slovenska Samuela, ktorý, žiaľ, na mieste nehody zahynul. Podľa informácií webu WRBL News 3 Samuel zahynul na následky poranení okamžite.

Koroner sa vyjadril, že muž chcel na bicykli prejsť krížom cez celé Spojené štáty. Vyrazil zo San Diega v Kalifornii a jeho cieľom bolo mesto Savannah v Georgii. Sexton a zamestnanci úradu koronera okresu Lee vyjadrili „najhlbšiu a úprimnú sústrasť“ mužovej rodine a priateľom. Okolnosti nehody a to, čo jej predchádzalo, v súčasnosti naďalej vyšetrujú príslušníci alabamských štátnych orgánov činných v trestnom konaní. Telo zosnulého muža bude prevezené do Alabamského ústavu súdnych vied v Montgomery, kde bude vykoná pitva.

Tragicky prišla o život aj turistka na Slovensku

Život nešťastne vyhasol aj na Slovensku. Po páde v Dolných dierach v Malej Fatre v utorok zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba (HZS) prijala žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Ako informovala Horská záchranná služba na svojom webe, žena zakopnutím o terénnu nerovnosť spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré napokon vyústili do straty vedomia a následne aj do zastavenia dýchania.

Logo s číslom na Horskú záchrannú službu
Foto: Horská záchranná služba

Lekárom, ktorý sa nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami, ktorí boli prítomní na mieste udalosti, bola začatá kardiopulmonálna resuscitácia. „K turistke vyrazili príslušníci Horskej záchrannej služby z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne, a na miesto bola vyslaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili horskí záchranári.

Dodali, že u osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať, žiaľ, iba smrť. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru. Horská záchranná služba vyjadrila pozostalým úprimnú sústrasť.

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