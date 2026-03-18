Testovanie 9: Vyskúšajte si dnešný test z matematiky, ktorý riešili deviataci. Zvládnete to?

Foto: TASR - Michal Svítok

Matej Mensatoris
Vyskúšajte si niektoré otázky z testu z matematiky, ktorý dnes robili žiaci v rámci Testovania 9.

Dnes na základných školách prebehalo Testovanie 9. Absolvovali ho deviataci a riešili test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Celkovo ho absolvovalo 45 690 deviatakov z 1490 škôl.

V stredu sa uskutoční externé testovanie žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, respektíve z maďarského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vo štvrtok nasleduje testovanie zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským, píše TASR.

My sme si pre vás pripravili kvíz z Testovania 9 v roku 2026 z matematiky. Otestujte sa, ako by ste ho zvládli.

Úlohy z Testovania 9 boli použité so súhlasom NIVaM. Riešenia úloh nie sú autorským dielom NIVaM a NIVaM nezodpovedá za ich obsah a ani za prípadné chyby. Oficiálne kľúče správnych odpovedí zverejní NIVaM na webovej stránke nivam.sk.

Kvíz z matematiky

Poznámka: Pri niektorých otvorených otázkach sme doplnili správnu a nesprávne odpovede. Budete to tak mať jednoduchšie než žiaci, lebo máte na výber z možností, pričom oni takúto možnosť nemali.

Päť minút pred premiérou nového filmu bola kinosála obsadená na 84 %. Začiatok stihlo ešte 22 ľudí, čím obsadenosť stúpla na 92 %. Vypočítaj celkovú kapacitu kinosály.

Zo skladu sa predalo 696 kg zemiakov, čo predstavuje 8/9 z celkových zásob zemiakov. Vypočítaj celkové zásoby zemiakov v kilogramoch.

Výkon čerpadiel je v pomere 2 : 3. Menej výkonné čerpadlo vyčerpá za 3 hodiny 360 litrov vody. Koľko litrov vyčerpá výkonnejšie čerpadlo za 1 hodinu?

V skupine šiestich žiakov (Jano, Fero, Peter, Michal, Emil a Cyril) bol priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 57 hodín. Jano a Fero nikdy nechýbali, Peter chýbal 107 hodín a Michal chýbal 23 hodín. Koľko hodín vymeškal Emil, ak Cyril chýbal trikrát viac ako on?

Na svetelnej reklame blikajú tri farebné svetlá – zelené, modré a žlté. V istom okamihu bliknú všetky tri svetlá naraz, inak blikajú striedavo. Najskôr po koľkých sekundách bliknú všetky tri svetlá opäť naraz, ak zelené bliká každých 8 sekúnd, modré každých 5 sekúnd a žlté každé 3 sekundy?

Dvomi rovnakými bagrami sa podarilo za 4 hodiny vykopať kanál dlhý 200 m. Koľko takých istých bagrov treba na vykopanie kanálu s rovnakým priemerom, ale s dĺžkou 1 200 m, ak to majú stihnúť za 8 hodín? Predpokladáme, že všetkými bagrami sa bude pracovať rovnako intenzívne.

Monika si chce kúpiť na desiatu šunku. Na letáku sa dočítala, že 100 g jej obľúbenej šunky stojí 0,88 eur. Koľko eur zaplatí, ak si kúpi 125 g tejto šunky?

Vypočítaj hodnotu výrazu 3(x + 1) – x, ak x = –2.

V bufete majú dva druhy pelendrekov: malé a veľké. Malý stojí 60 centov, veľký 1 €. Jakub si kúpil 10 kusov týchto pelendrekov, z každého druhu aspoň jeden. Koľko najmenej a koľko najviac mohol Jakub za tieto pelendreky zaplatiť?

Starý otec sledoval na mape s mierkou 1 : 15 000 000 trasu lietadla, v ktorom letel jeho vnuk na dovolenku. Ktoré tvrdenie starého otca je pravdivé, ak trasu lietadla považujeme za priamku?

Práve preleteli

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Maturita 2026: Trúfli by ste si na dnešný test z matematiky? Zistite, či by ste…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

