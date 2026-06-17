Vyrazte na jedinečný výlet na Slovensku: Gotická cesta vás musí zlákať aspoň raz za život

Brdárka, kostol, ktorý je súčasťou Gotickej cesty

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Tip na výlet
Gotická cesta v regiónoch Gemer a Malohont patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické trasy na Slovensku.

A vy si teraz položte otázku, či môže stáť zaujímavá trasa za to aj vám. Odpoveďou je, že ak patríte medzi ľudí, ktorí si užívajú pohľad na kultúrne pamiatky, alebo chcú možno len vymyslieť rande, ktoré očarí ich partnera svojou originalitou, potom je Gotická cesta niečo, čo vás ako Slováka musí zlákať aspoň raz za život.

Kostoly patria k najvýznamnejším kultúrnym a historickým pamiatkam na našom území a spoznať toľko objektov za jediný deň, je zážitok, aký sa vidí len málokedy.

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Čo presne je Gotická cesta?

Gotická cesta je významná, tematicky organizovaná trasa, ktorú v pravom zmysle slova tvorí súbor slovenských sakrálnych pamiatok.

Názov odkazuje na jeden z architektonických štýlov, ktorý bol na Slovensku prítomný najmä počas 14. a 15. storočia. Gotický sloh tvorí celok s objektom na rôznych stupňoch autenticity a veľmi významným prvkom je, mimo iné, prítomná stredoveká nástenná maľba.

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Samotná cesta teda združuje historické a kultúrne významné pamiatky. Zameriava sa najmä na tie vidiecke, pričom zahŕňa štyri hlavné tematické okruhy: Štítnický, Jelšavský, Rimavský a Rožňavský.

Jej cieľom je umožniť vám spoznať bohatú stredoeurópsku históriu, kultúru a architektúru v jednej z najkrajších oblastí na Slovensku.

Zúčastniť sa viete organizovaného podujatia, alebo vyraziť po vlastnej osi

Gotickú cestu dnes udržiava pri živote činnosť rovnomenného občianskeho združenia, v ktorom pôsobia dobrovoľníci z radov pamiatkarov, zástupcov cestovného ruchu v regióne, ako aj členov cirkvi a samospráv.

Vďaka tomu majú Slováci pravidelne možnosť zúčastniť sa organizovaných exkurzií. Súčasťou exkurzie sú napríklad tento rok známe kostoly v Kameňanoch, Ochtinej, Rákoši, Rakovnici, Šiveticiach a Štítniku.

V detailnej online mape na stránke združenia zároveň možno nájsť množstvo tipov na výlety po vlastnej osi. Okrem kostolov sú vyznačené aj prírodné zaujímavosti – planiny, priepasti či jaskyne –, ale aj významné hrady, kaštiele, štôlne a ďalšie kultúrno-historické objekty.

Čo všetko okrem pamiatok objavíte v Gemeri?

Navštíviť môžete jednu pamiatku, vyskúšať vidieť tri naraz, alebo pokojne v rámci toho istého víkendu zamieriť k iným krásam regiónu.

My odporúčame v lete nevynechať návštevu kúpaliska Kurinec – Zelená voda či stráviť príjemné chvíle sedením v obci Hrhov, kde nájdete Hrhovský vodopád. Za zmienku stojí aj reštaurácia U Krivého potoka z epizódy Na nože, kde sa fakt parádne najete.

Hrhov a Zádielská tiesňava
Foto: Gemer považujú Slováci za najviac nedocenený región (interez.sk, Michaela Olexová)

Nedávno sme vás informovali o najnovšej atrakcii v Gemeri. Je ňou ferrata Hrádok – Mikova železná cesta a ide o novinku, ktorá láka turistov aj milovníkov adrenalínu. Ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria.

„Via ferrata Hrádok rozšíri už teraz bohatú ponuku zážitkov v Gemeri a podporí rast cestovného ruchu v okolí Jelšavy. Veríme, že pritiahne aktívnych návštevníkov a predovšetkým rodiny s deťmi, keďže je naozaj bezpečná a vhodná aj pre menších turistov, ktorí len začínajú objavovať hory,“ uviedol pri príležitosti jej otvorenia Jaroslav Hric z OOCR Gemer s tým, že v jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coburgovský kaštieľ.

Región Gemer Slováci považujú za najviac nedocenený región na Slovensku. Zhodli sa na tom v neformálnom diskusnom vlákne, o ktorom sme písali v marci. Mnohí ho dokonca označili aj za najkrajší a cenovo dostupný. Vyzdvihli najmä nádhernú prírodu, ktorú ponúka, vrátane Národného parku Muránska planina, Slovenského krasu, Stolických vrchov, Silickej a Jasovskej planiny. Tvrdia, že má obrovský turistický potenciál, no je nedostatočne rozvinutý, čo je obrovská škoda.

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