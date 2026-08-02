V Európe máme až 8 najkrajších pláží sveta v roku 2026. V rebríčku sa umiestnilo aj Chorvátsko

Pláž Trunk Bay

Pláž Trunk Bay, foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Chorvátsko ponúkajú tie najkrajšie pláže v Európe.

Ak ste ten typ, ktorý by najradšej strávil letnú dovolenku celý deň na pláži, máme pre vás zoznam až 25 najkrajších pláží sveta pre tento rok. Výbornou správou je, že osem z nich sa nachádza v Európe vo viacerých obľúbených letných destináciách Slovákov. 

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Web Beach zverejnil rebríček 25 najlepších pláží sveta v roku 2026. Na vytvorenie tohto zoznamu použil nominácie cestovateľských expertov, hĺbkovú analýzu takmer 100-tisíc recenzií na Google, údaje z programu Európskej únie a dokonca aj od NASA.

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V Európe máme až osem najkrajších pláží sveta v roku 2026

osem z nich nájdeme v Európe. Z toho tri v Grécku, obe na ostrove Kréta, dve v Španielsku, obe na Kanárskych ostrovoch, jednu v Chorvátsku na ostrove Brač, jednu v Taliansku na ostrove Sardínia a jednu v Portugalsku.

Najlepšie z nich obstála veľmi známa pláž Elafonissi na gréckom ostrove Kréta, ktorá sa každý rok objavuje v rôznych rebríčkoch toho najlepšieho. Tentoraz sa umiestnila na výbornom 2. mieste.

Grécky ostrov Kréta však ponúka ešte oveľa viac očarujúcich pláží. Na 14. mieste sa umiestnila pláž Falasarna a na 21. mieste pláž Balos.

Pláž Elafonissi
Pláž Elafonissi, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

V rebríčku nájdeme aj dve španielske pláže, obe na Kanárskych ostrovoch. 13. miesto obsadila pláž Playa de Cofete, na ostrove Fuerteventura, na poslednom 25. mieste sa umiestnila pláž Playa de Maspalomas na ostrove Gran Canaria. O tom, že Španielsko a najmä Kanárske ostrovy ponúkajú nádherné pláže, nás nedávno presvedčila aj Slovenka žijúca v Španielsku, ktorá zostavila svoj vlastný rebríček najkrajších španielskych pláží.

Umiestnilo sa aj Chorvátsko

Najkrajšie pláže v Európe nájdeme aj v Portugalsku – pláž Praia da Falésia v Algarve obsadila 9. miesto, aj v Taliansku na ostrove Sardínia – pláž Spiaggia Su Giudeu obsadila 19. miesto.

Aj obľúbená letná destinácia Slovákov – Chorvátsko má v rebríčku svojho zástupcu. Je ním známa pláž Zlatni Rat na ostrove Brač, ktorá sa umiestnila na 5. mieste.

Pláž Zlatni Rat na Chorvátskom ostrove Brač
Pláž Zlatni Rat, foto: Unsplash

Prvú priečku však obsadila pláž Trunk Bay na ostrove Svätý Ján v Panenských ostrovoch v USA, ktorá sa môže pochváliť dokonale čistou vodou. Navyše až 10 mesiacov v roku je tu ideálne počasie na kúpanie sa.

Najkrajšie pláže na svete v roku 2026 podľa portálu Beach

  1. Pláž Trunk Bay, ostrov Svätý Ján, Panenské ostrovy, USA
  2. Pláž Elafonissi, Kréta, Grécko
  3. Pláž Grace Bay, Providenciales, britské ostrovy Turks a Caicos
  4. Pláž Flamenco, Culebra, Portoriko, USA
  5. Pláž Zlatni Rat, ostrov Brač, Chorvátsko
  6. Pláž Palolem, Goa, India
  7. Národná prírodná rezervácia Sandy Point, ostrov Svätý Kríž, Panenské ostrovy, USA
  8. Pláž Playa Balandra, La Paz, Mexiko
  9. Pláž Praia da Falésia, Algarve, Portugalsko
  10. Pláž Eagle Beach, Oranjestad, Aruba
  11. Verejná pláž Gulf Shores, Gulf Shores, Alabama, USA
  12. Pláž Boulders Beach, Kapské Mesto, Južná Afrika
  13. Pláž Playa de Cofete, Fuerteventura, Kanárske ostrovy, Španielsko
  14. Pláž Falasarna, Kréta, Grécko
  15. Pláž Huntington Beach, Kalifornia, USA
  16. Pláž Seven Mile Beach, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy
  17. Pláž Magens Bay, ostrov Svätý Tomáš, Panenské ostrovy, USA
  18. Verejná pláž Mont Choisy, Mont Choisy, Maurícius
  19. Pláž Spiaggia Su Giudeu, Sardínia, Taliansko
  20. Pláž Tropic of Cancer Beach, Exuma, Bahamy
  21. Pláž Balos, Kréta, Grécko
  22. Pláž South Beach Park, Vero Beach, Florida, USA
  23. Pláž Cas Abao, Curaçao
  24. Pláž Baby Beach, Aruba
  25. Pláž Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Kanárske ostrovy, Španielsko
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