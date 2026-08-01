Slovensko je pripravené pomôcť Maďarsku zvládnuť energetickú krízu, tvrdí Fico: Ide o bezprecedentnú situáciu

Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Paks 1. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí.
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Bezprecedentná situácia
„Pravdepodobnosť odstavenia celej jadrovej elektrárne Paks 1 z dôvodu nedostatku dunajskej vody na chladenie vystaví Maďarsko bezprecedentnej krízovej energetickej situácii,“ upozornil premiér. Oznámil, že v sobotu hovoril s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) i generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenských elektrární Branislavom Strýčkom.
„Slovenské atómové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii a sú v prevádzke v plánovanom rozsahu,“ dodal po rozhovoroch premiér.
Situácia v Maďarsku je komplikovaná pre nízku hladinu Dunaja
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa v Maďarsku skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Paks. V dôsledku toho znížili výkon reaktorov, pričom súčasná výroba je len na úrovni 480 megawattov v porovnaní s bežnými 2 000 megawattmi.
Pracovná skupina maďarského kabinetu v súčasnosti preveruje dostupné kapacity elektrární či možnosti dovozu elektrickej energie. Zároveň sa zaoberá očakávanými dennými objemami spotreby elektriny, možnosťami znižovania jej odberu, stavom vodného hospodárstva krajiny a možnými scenármi na najbližšie dni. Na sociálnej sieti to uviedol maďarský premiér Péter Magyar.
Robert Fico prisľúbil pomoc aj Španielsku
Španielsku treba pomôcť v boji proti nelegálnej migrácii. Vyhlásil to predseda vlády, ktorý pozorne sleduje vývoj migračnej krízy v španielskej enkláve na území Afriky. Ako informoval v piatok 31. júla, pripojil sa aj k iniciatíve talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá volá po razantnej reakcii inštitúcií EÚ.
Premiér pripomenul, že slovenská vláda je dlhodobo názoru, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácii je ochrana schengenských hraníc. „Je zvláštne sledovať pokrytectvo mnohých členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov EÚ, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi svojím laxným prístupom umožnili nelegálnym migrantom v obrovských počtoch vstúpiť do členských krajín EÚ a spôsobiť vážne krízové stavy. Dnes je každý veľkým bojovníkom proti nelegálnej migrácii vidiac, ako verejnosť vo voľbách v jednotlivých členských krajinách politicky zlikvidovala viaceré vlády práve za neschopnosť preukázanú pri riešení migračnej krízy,“ uviedol Fico.
Zároveň pripomenul, že keď niekoľko rokov dozadu využil právo veta a zabránil prijatiu povinných migračných kvót, tak musel znášať politickú nenávisť a odmietanie.
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