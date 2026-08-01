Prezident Pellegrini sa vyjadril k migračnej kríze v Ceute: Európa musí vyslať jasný signál

Prezident SR Peter Pellegrini vyjadril v sobotu podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín ohľadom krízy v španielskej exkláve Ceuta, informuje TASR.
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Európa musí vyslať jednoznačný signál
„Podporujem iniciatívu členských štátov EÚ, ktoré vyzývajú na zvolanie mimoriadneho zasadnutia ministrov vnútra Európskej únie s cieľom riešiť situáciu v španielskom meste Ceuta. Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ je základným predpokladom na zaistenie bezpečnosti našich občanov a zachovanie dôvery v schengenský priestor, ako aj v európsky projekt ako celok,“ uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.
Európa podľa neho musí vyslať jasný a jednoznačný signál, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného nátlaku, nemôžu byť cestou k získaniu práva na pobyt v Únii. Ako prezident dodal, že je nevyhnutné, aby EÚ konala jednotne, plne rešpektovala medzinárodné právo, chránila ľudskú dôstojnosť a uplatňovala svoje pravidlá dôsledne a spravodlivo.
Bezpečnosť nie je luxus, ale základné právo
Len prostredníctvom koordinovanej európskej reakcie dokážeme efektívne riešiť výzvy, ktoré presahujú hranice jednotlivých členských štátov, napísal prezident SR. „Bezpečnosť našich občanov nie je luxus. Je to základné právo. Ako verejní činitelia máme zodpovednosť za to, aby sa ľudia cítili bezpečne a mali dôveru v schopnosť svojich národných vlád aj Európskej únie chrániť ich záujmy. To si vyžaduje konať rozhodne, zodpovedne a bez zbytočného odkladu,“ dodal.
Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené podporiť opatrenia, ktoré posilnia ochranu vonkajších hraníc EÚ, prehĺbia spoluprácu medzi členskými štátmi, pomôžu bojovať proti zločineckým prevádzačským sieťam a zabránia zneužívaniu migrácie ako nástroja tlaku proti Únii.
Štáty vyzvali k mimoriadnemu rokovaniu
Väčšina členských štátov Európskej únie vyzvala v sobotu na mimoriadne rokovania v súvislosti s náhlym prílevom desaťtisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta v severnej Afrike. V otvorenom liste lídri 22 z 27 členských krajín EÚ požadujú, aby ministri vnútra členských krajín bezodkladne absolvovali videokonferenciu s cieľom dohodnúť sa na rýchlej, koordinovanej reakcii a „zabrániť ďalším nekontrolovaným prechodom cez hranice“.
„Máme povinnosť účinne odradiť a neúnavne bojovať proti nelegálnej migrácii,“ uvádza sa v liste. Šéfka európskej diplomacie Ursula von der Leyenová privítala tento krok a zdôraznila potrebu procesu učenia sa z chýb na zlepšenie európskej odolnosti. Dodala, že žiadna osoba neprešla na pevninu Španielska alebo do zvyšku EÚ počas tejto migračnej vlny.
List iniciovali talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorej krajina dočasne pozastavila pravidlá Schengenu so Španielskom, a jej dánska kolegyňa Mette Frederiksenová, ktorá v piatok uviedla, že EÚ by mala zvážiť pozastavenie spolupráce v Schengene so Španielskom. Meloniová na sociálnej sieti X napísala, že postoj, ktorý Taliansko dlhodobo podporuje, dnes zdieľa čoraz viac európskych krajín.
Spoločná zodpovednosť Európy
Obrana vonkajších hraníc Únie nie je záujmom jednej krajiny, ale spoločnou zodpovednosťou Európy. Medzi ďalšími signatármi sú nemecký kancelár Friedrich Merz a premiéri Maďarska, Švédska a Poľska, no chýbajú lídri Francúzska a Portugalska, ktorých krajiny priamo susedia so Španielskom.
„Nemôžeme dovoliť nekontrolované masové prechody, zneužívanie migrácie alebo iné hybridné hrozby, ktoré by vytvorili dojem, že nelegálny vstup do EÚ je možný,“ uvádza sa v liste. „Takýto dojem by povzbudil ďalšie pokusy, podkopal dôveru v spoločnú migračnú politiku a mal by dôsledky pre všetky členské štáty.“
List navrhuje, aby ministri zvážili najmä posilnenie podpory agentúry Frontex a efektívnosť spolupráce EÚ s Marokom. Španielske ministerstvo vnútra v sobotu uviedlo, že takmer všetci z 60 000 migrantov, ktorí od stredy prekročili hranice, už odišli a situácia v Ceute sa takmer vrátila do normálu. Španielsky premiér Pedro Sánchez medzičasom v liste zaslanom šéfom Európskej komisie a Európskej rady ostro skritizoval „sebeckú“ reakciu niektorých krajín EÚ. Zároveň vyslovil podporu zorganizovania videokonferencie ministrov vnútra, napísala agentúra AFP.
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