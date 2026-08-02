Tragická nehoda na juhu Slovenska: 21-ročný spolujazdec zomrel, vodič mal nielen pozitívnu dychovú skúšku

Jedna osoba zomrela a traja ďalší ľudia sa zranili pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu v skorých ranných hodinách v okrese Dunajská Streda. Pri vychádzaní z obce Michal na Ostrove smerom na obec Orechová Potôň 22-ročný vodič auta Audi mal prejsť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a naraziť do stromu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
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V aute sa v čase nárazu nachádzali ďalší traja ľudia vo veku 21 rokov. Spolujazdec na prednom sedadle následkom silného nárazu zraneniam na mieste podľahol. Vodič a dvaja spolujazdci zo zadného sedadla boli záchranármi transportovaní so zraneniami do nemocnice.
U vodiča bola vykonaná dychová skúška aj test na prítomnosť drog. Obe skúšky vyšli s pozitívnym výsledkom. Vodič mal nafúkať 0,70 miligramu na liter alkoholu v dychu. Na zistenie koncentrácie drog mu bol odobratý biologický materiál.
Vzhľadom na závažnosť prípadu si nehodu prevzal vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy. Všetky okolnosti tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Čelná zrážka v obci Biel
Ako sme už skôr informovali, k tragickej dopravnej nehode v nedeľu aj v obci Biel v Trebišovskom okrese. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa doterajších zistení vodič vozidla zn. Peugeot 307 smeroval od obce Dobrá na Čiernu nad Tisou. „Pri vjazde do obce Biel mal po prejazde ľavotočivou zákrutou prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Octavia Taxi,“ uviedla polícia.
Vodiča peugeotu transportoval záchranársky vrtuľník v bezvedomí do košickej nemocnice. Jeho spolujazdec bol prevezený do nemocnice. „Vodič vozidla Škoda a jeho spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie dve osoby z vozidla boli so zraneniami prevezené do okolitých nemocníc,“ informovala polícia.
Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Prizvaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Presná príčina nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
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