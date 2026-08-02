Prišiel osláviť narodeniny, nasledoval výbuch: Terčom útoku v Moskve mal byť ruský generál

Výbuch v Moskve.

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Pri útoku zomreli traja ľudia.

Terčom sobotňajšieho bombového útoku v reštaurácii v centre Moskvy bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexandr Čajko. Informovali o tom nezávislé ruské a ukrajinské médiá, píše TASR.

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Na videozázname z reštaurácie, ktorý získal a zverejnil ukrajinský bloger v exile Anatolij Šarij, ženský hlas v pozadí hovorí, že „prípravy sú v plnom prúde“ a že Alexandr má v daný deň 55 rokov. Čajko oslávil 55. narodeniny v pondelok 27. júla.

Generál Alexander Chayko
Foto: Mil.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Čajko sa veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl stal v máji 2026. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám Východného vojenského okruhu, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spájané s vojnovými zločinmi v meste Buča v Kyjevskej oblasti.

Aj oslava vymenovania do novej funkcie

Podľa ruského telegramového kanála VČK-OGPU sa na oslave v talianskej reštaurácii v Moskve zúčastnili vysokopostavení predstavitelia Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), generáli ruského ministerstva obrany, poslanci a ďalší predstavitelia štátnej správy. Čajko údajne chcel spojiť oslavu svojich narodenín s oslavou vymenovania do novej funkcie.

Zahynuli traja ľudia

Pri sobotňajšom výbuchu v reštaurácii Balzi Rossi v centre Moskvy zahynuli podľa ruského Národného protiteroristického výboru (NAK) traja ľudia vrátane ženy, ktorá údajne priniesla do podniku podomácky vyrobené výbušné zariadenie. Medzi obeťami je aj pracovník bezpečnostnej služby, ktorý sa jej v tom údajne snažil zabrániť, a jeden z hostí. Zranenia utrpelo viac ako 20 ľudí.

Výbuch v Moskve
Foto: SITA/AP

Podľa denníka Kommersant k výbuchu došlo počas súkromnej oslavy, ktorá bola „prísne strážená“. Bomba s kovovými guľôčkami bola odpálená na diaľku. Podľa predbežných správ žena, ktorá je v kauze podozrivá, pravdepodobne nevedela o obsahu škatule a ochranke tvrdila, že priniesla darček.

V prípade sa začalo trestné stíhanie pre podozrenie, že ide o teroristický čin. Zatiaľ nie je jasné, či mal útok politický motív.

Niekoľko predošlých útokov v Moskve

Agentúra AFP pripomenula, že v Moskve sa v minulosti odohralo niekoľko teroristických útokov. Od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 sa ukrajinská tajná služba prihlásila alebo bola obvinená z niekoľkých atentátov alebo pokusov o atentát na ruských vojenských dôstojníkov a verejne známych osobností podporujúcich tento vojnový konflikt.

Rusko tak obvinilo Ukrajinu zo zabitia vysokopostaveného generála Jaroslava Moskalika, ktorý zahynul pri výbuchu bomby nastraženej v aute v apríli 2025.

V auguste 2022 zahynula pri Moskve nacionalistka Daria Duginová, dcéra ruského ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Bombu pripevnenú k jej autu odpálili, keď bola vo vozidle. Mnohí analytici sa domnievajú, že pôvodným cieľom bol jej otec.

V apríli 2023 prišiel o život prokremeľský vojenský bloger Vladlen Tatarskij, vlastným menom Maxim Fomin. V kaviarni v Petrohrade explodovala soška, ktorú mu odovzdala jedna z účastníkov stretnutia s obdivovateľmi.

V decembri 2024 zabila bomba pripevnená na skútri pred bytovým domom v Moskve generála Igora Kirillova, veliteľa jednotky ruskej armády zodpovednej za chemické zbrane, a jeho asistenta.

Prokremeľský spisovateľ a nacionalista Zachar Prilepin utrpel vážne zranenia pri výbuchu auta v máji 2023 neďaleko mesta Nižnij Novgorod. Pri explózii zahynula ďalšia osoba.

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