Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona

Zendaya

Foto: MinglemediaTV, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons / MovieStillsDB

Petra Sušaninová
Ako sa Zendaya stala jednou z najviac ospevovaných hollywoodskych hviezd?

Kultový Spider-Man si získal milióny fanúšikov po celom svete. Toto leto mnohých poteší premiéra filmu Spider-Man: Nový deň. Hlavných úloh sa zhostili Tom Holland a Zendaya. Sú nielen hereckými kolegami, ale aj jednou z najsledovanejších dvojíc Hollywoodu. Zendaya však ukrýva mnoho talentov, o ktorých ste možno ani nevedeli. Ako sa zrodila v súčasnosti jedna z najpopulárnejších hereckých hviezd?

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ak by nebola herečkou, stala by sa učiteľkou

Ako sa dozvedáme z webu Biography, celý svet ju pozná ako Zendayu, no celým menom sa volá Zendaya Maree Stoermer Coleman, pričom Zendaya znamená „vyjadriť vďačnosť“. Narodila sa 1. septembra 1996 v Kalifornii.

Obaja jej rodičia sú učitelia. Zendaya priznala, že ak by neprerazila v hereckom svete, tiež by sa bez váhanie venovala práve vzdelávaniu iných. Jej mama však pôsobila aj ako divadelná manažérka. Zendaya tak časť svojho detstva trávila v divadle a už ako malá mala možnosť sledovať hry a dianie na pódiu aj v zákulisí.

Zendaya v seriáli Shake It Up!
Foto: MovieStillsDB

Zendayna rodina kedysi žila od výplaty k výplate a hoci jej mama sa práce v divadle ujala, aby zarobia niečo navyše, zdá sa, že to bol ten najlepší krok, aký mohla podniknúť. V jej dcére to totiž podnietilo lásku k herectvu. Ako dieťa bola Zendaya nesmierne hanblivá. Dokonca musela opakovať škôlku, aby sa lepšie zaradila medzi ostatné deti. Neskôr však vyštudovala umeleckú školu a už počas štúdia sa jej podarilo získať niekoľko úloh. Z tichého hanblivého dieťaťa z chudobnej rodiny sa stala mimoriadne úspešná podnikateľka, ktorej majetok sa odhaduje na 40 miliónov dolárov.

Seriál, album, ale aj kniha

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako sa vyvíjala herečkina kariéra;
  • prečo inšpirovala vznik novej bábiky Barbie;
  • o čom napísala knihu;
  • aké rekordy prekonala;
  • prečo sa stotožňuje so Spider-Manom.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac