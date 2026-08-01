Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona

Kultový Spider-Man si získal milióny fanúšikov po celom svete. Toto leto mnohých poteší premiéra filmu Spider-Man: Nový deň. Hlavných úloh sa zhostili Tom Holland a Zendaya. Sú nielen hereckými kolegami, ale aj jednou z najsledovanejších dvojíc Hollywoodu. Zendaya však ukrýva mnoho talentov, o ktorých ste možno ani nevedeli. Ako sa zrodila v súčasnosti jedna z najpopulárnejších hereckých hviezd?
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Ak by nebola herečkou, stala by sa učiteľkou
Ako sa dozvedáme z webu Biography, celý svet ju pozná ako Zendayu, no celým menom sa volá Zendaya Maree Stoermer Coleman, pričom Zendaya znamená „vyjadriť vďačnosť“. Narodila sa 1. septembra 1996 v Kalifornii.
Obaja jej rodičia sú učitelia. Zendaya priznala, že ak by neprerazila v hereckom svete, tiež by sa bez váhanie venovala práve vzdelávaniu iných. Jej mama však pôsobila aj ako divadelná manažérka. Zendaya tak časť svojho detstva trávila v divadle a už ako malá mala možnosť sledovať hry a dianie na pódiu aj v zákulisí.
Zendayna rodina kedysi žila od výplaty k výplate a hoci jej mama sa práce v divadle ujala, aby zarobia niečo navyše, zdá sa, že to bol ten najlepší krok, aký mohla podniknúť. V jej dcére to totiž podnietilo lásku k herectvu. Ako dieťa bola Zendaya nesmierne hanblivá. Dokonca musela opakovať škôlku, aby sa lepšie zaradila medzi ostatné deti. Neskôr však vyštudovala umeleckú školu a už počas štúdia sa jej podarilo získať niekoľko úloh. Z tichého hanblivého dieťaťa z chudobnej rodiny sa stala mimoriadne úspešná podnikateľka, ktorej majetok sa odhaduje na 40 miliónov dolárov.
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