Na letnú dovolenku sa chystá 72 % Slovákov: Letecká spoločnosť radí, kedy máte nárok na zľavu

Pláž

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Letná dovolenka
Je dôležité vopred sa riadne pripraviť.

Na tohtoročnú letnú dovolenku sa chystá 72 percent Slovákov, pričom podľa dát agentúry Go4insight medzi rodinami s deťmi je tento podiel až 77 percent. Pri rodinnom cestovaní o pokojnom začiatku dovolenky nerozhoduje iba cieľová destinácia. Rovnako dôležité sú podľa leteckej spoločnosti Wizz Air včas pripravené doklady, premyslená batožina, sedenie v lietadle a včasný príchod na letisko.

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Nezabudnite si skontrolovať platnosť dokladov

Naplánovať si dovolenku je pre rodiny s deťmi či so staršími príbuznými často náročné. Dopravca radí cestujúcim, ako si môžu cestu lietadlom uľahčiť. Na letiskovú kontrolu si treba nechať dostatočnú časovú rezervu, najmä pri cestovaní so starými rodičmi a s malými deťmi. Ak má člen rodiny obmedzenú mobilitu, môže využiť bezplatnú asistenciu, pričom Wizz Air žiada jej nahlásenie najmenej 48 hodín pred odletom.

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„Pred cestou sa oplatí skontrolovať platnosť dokladov všetkých členov rodiny vrátane detí, nezabudnúť si spraviť online check-in a uložiť si palubné lístky do telefónu. Rodičia by si mali vopred overiť limity batožiny a pravidlá pre kočík či detské vybavenie,“ upozorňuje dopravca.

Skladací kočík, detská postieľka alebo autosedačka môžu byť za určených podmienok prepravené bezplatne v batožinovom priestore. Dieťa do dvoch rokov môže mať osobnú batožinu navyše s rozmermi do 40 x 30 x 20 centimetrov.

Letisko
Ilustračná foto: Pexels

Rodiny môžu využívať rôzne zľavy

Podľa najnovších nariadení Európskej únie pri check-ine dostane dieťa vo veku od dvoch do 14 rokov automaticky miesto vedľa jedného z dospelých v rezervácii. „Túto možnosť Wizz Air poskytuje dlhodobo, pričom ak chce rodina sedieť spolu celá, odporúča vybrať si konkrétne sedadlá vopred. Cestujúci s dieťaťom mladším ako dva roky môžu využiť prednostný nástup na palubu,“ uvádza spoločnosť.

Rodiny, ktoré letecky cestujú častejšie, môžu využívať rôzne výhody a zľavy pre päť osôb. Nová cestovná platforma dopravcu s pomocou umelej inteligencie v reálnom čase prehľadáva možnosti s cieľom vytvoriť optimalizované a cenovo výhodné dovolenkové balíčky kombinujúce lety, ubytovanie a ďalšie služby.

Pre odlety lietadiel najmä z Bratislavy, ale aj z Košíc a letiska Poprad-Tatry je letecká dovolenka dostupnejšia pre rodiny z rôznych častí Slovenska. „Možnosť vybrať si letisko bližšie k bydlisku môže skrátiť cestu na odlet, zjednodušiť presun s batožinou či kočíkom a znížiť stres najmä pri cestovaní s malými deťmi alebo so starými rodičmi. Rodiny si tak môžu zvoliť nielen vhodnú destináciu, ale aj praktický začiatok celej dovolenky,“ dodal Wizz Air.

Pláž
Ilustračná foto: Pexels

Ľudia čoraz viac utekajú pred horúčavami na chladnejšie miesta

Ak sa nechystáte lietadlom k moru, možno vás zlákajú chladnejšie kúty Európy. Takýmto dovolenkám sa hovorí „coolcations“.  Je to opak bežnej letnej dovolenky pri mori. Namiesto do trópov ľudia idú na miesta, kde je o niečo chladnejšie, aby sa popasovali s neznesiteľnými horúčavami.

Aplikácia pre cestovateľov Polarsteps zverejnila svoj prvý „Index úniku pred letnými horúčavami“. Analyzuje v ňom 25 európskych krajín z hľadiska šiestich rôznych faktorov, počnúc dennými a nočnými teplotami až po podmienky na kúpanie sa v mori. Sleduje aj to, aká je v krajine hustota obyvateľstva, aká plocha je pokrytá lesmi a aké miesta sú prístupné na kempovanie.

Prvú priečku obsadil Island. Priemerné denné teploty v auguste dosahujú iba 10,7 °C, pričom v noci sa teploty pohybujú na úrovni okolo 8,1 °C. Kempovanie v prírode je tu povolené a krajina má najnižšiu hustotu obyvateľstva v Európe. Krajina núka aj jedny z najchladnejších miest na kúpanie v mori na celom kontinente, pričom priemerná teplota vody v okolí Akureyri je iba 9,5 °C.

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