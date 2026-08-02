Čelná zrážka na východe Slovenska: Pri tragickej nehode prišli o život dve osoby

K tragickej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel, pri ktorej dve osoby prišli o život, došlo v nedeľu krátko po polnoci v obci Biel v Trebišovskom okrese. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
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Podľa doterajších zistení vodič vozidla zn. Peugeot 307 smeroval od obce Dobrá na Čiernu nad Tisou. „Pri vjazde do obce Biel mal po prejazde ľavotočivou zákrutou prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Octavia Taxi,“ uviedla polícia.
Vodiča peugeotu transportoval záchranársky vrtuľník v bezvedomí do košickej nemocnice. Jeho spolujazdec bol prevezený do nemocnice. „Vodič vozidla Škoda a jeho spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie dve osoby z vozidla boli so zraneniami prevezené do okolitých nemocníc,“ informovala polícia.
Na mieste udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Prizvaný bol aj znalec z odboru cestnej dopravy. Presná príčina nehody, jej okolnosti, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
K tragédii na cestách došlo aj v sobotu
K tragickej dopravnej nehode s úmrtím chodca došlo v sobotu 1. augusta medzi obcami Gemerská Poloma a Betliar v okrese Rožňava. „Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla počas predchádzania zrazil chodca,“ informovala v sobotu večer košická krajská polícia na sociálnej sieti. Privolaná záchranná zdravotná služba na mieste skonštatovala úmrtie chodca. „Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Motocyklista nerešpektoval svetelnú signalizáciu
Posledný júlový podvečer poznačila v okrese Pezinok tragická nehoda. Na ceste medzi Modrou a Budmericami pri nej zomrel v piatok (31. 7.) motocyklista. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií v smere od Modry do Budmeríc, v úseku, kde realizujú stavebné práce, nerešpektoval vodič motocykla červený signál Stoj!,“ priblížili policajti. „Následne došlo zrážke s osobným autom, pri ktorej 39-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ doplnili.
Aj v dôsledku piatkovej tragickej nehody polícia apeluje na vodičov motocyklov, aby dodržovali predpisy a maximálnu povolenú rýchlosť, nepreceňovali svoje schopnosti a aj na hlavných cestách zvýšili opatrnosť pri prejazde križovatkami.
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