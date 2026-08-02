Spálenie od slnka si žiada rýchlu pomoc. Hygienici radia, ako predísť komplikáciám

Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom panthenolu alebo aloe vera. Netreba zabudnúť na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojom webe.
správy od nás budete mať ako prví.
Pri ľahkom spálení je pokožka začervenaná, horúca a citlivá na dotyk. Človek pociťuje pálenie či bolesť. Môže sa vyskytnúť aj mierny opuch, priblížili hygienici. Pri ťažšom spálení sa na pokožke objavia pľuzgiere naplnené tekutinou. Je tiež sprevádzané intenzívnou bolesťou a opuchom. „V prípade ťažšieho spálenia poškodenie zasahuje hlbšie vrstvy kože. Pľuzgiere neprepichujte, pretože hrozí infekcia,“ vysvetlil ÚVZ s tým, že je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.
Pozor pri deťoch
„Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Deti do šesť mesiacov nenatierajte krémami s ochranným faktorom, keďže tieto deti na slnko vôbec nepatria. Chránime ich slnečníkom alebo clonou, nie plienkou prehodenou cez striešku kočiara, pretože hrozí prehriatie. Staršie deti je potrebné pri pobyte vonku opakovane natierať vhodnými krémami a vhodne obliekať,“ povedala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
Vonku je podľa ÚVZ potrebné chrániť sa vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu (SPF). „Kozmetické výrobky s vyšším SPF sú účinnejšie ako tie s nižším SPF. Číslo pri SPF naznačuje, o koľko dlhšie trvá, kým neopálená pokožka s naneseným ochranným výrobkom začne červenať v porovnaní s tým, ako dlho trvá, kým začne červenať pokožka bez ochrany,“ uviedli hygienici.
Dbajte na správny výber
Pokračujú, že pokrývka hlavy by mala chrániť aj zadnú časť krku a uši. Pri výbere slnečných okuliarov treba dbať na to, aby sklá obsahovali UVA a UVB filtre a aby boli dostatočne veľké a priliehavé.
ÚVZ ďalej upozorňuje, že deti a zvieratá nemajú ľudia nikdy nechávať čakať v zaparkovanom vozidle. A to ani vtedy, ak sú presvedčení, že sa vzdialia iba na chvíľu. „Nespoliehajte sa na pootvorené okná vozidla, k prehriatiu organizmu dochádza rýchlo a môže mať smrteľné následky,“ dodal.
Nahlásiť chybu v článku