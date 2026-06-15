Na Slovensku otvorili novú adrenalínovú atrakciu: Ferrata s nádhernými výhľadmi je vhodná aj pre rodiny s deťmi

Detská ferrata v turistickom stredisku Čingov v Slovenskom raji

Ilustračná foto: TASR/Erika Ďurčová

Nina Malovcová
TASR
Na vrchol sa dostanete novým spôsobom.

Región Gemera ponúka milovníkov turistiky a adrenalínu novú atrakciu – ferratu Hrádok – Mikova železná cesta, ktorá prináša návštevníkom regiónu možnosť vystúpiť na vrch Hrádok novým, dobrodružným a zároveň bezpečným spôsobom.

TASR o tom informoval Ján Ulický, destinačný koordinátor oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer s tým, že nová atrakcia má zatraktívniť lokalitu, rozšíriť možnosti aktívneho trávenia voľného času a zároveň podporiť návštevnosť regiónu.

Ferrata ponúka výhľady na okolité pohoria

Ako priblížil, ferrata vedie skalným masívom nad hotelom a ponúka jedinečné výhľady na okolité pohoria. „Via ferrata Hrádok rozšíri už teraz bohatú ponuku zážitkov na Gemeri a podporí rast cestovného ruchu v okolí Jelšavy. Veríme, že pritiahne aktívnych návštevníkov a predovšetkým rodiny s deťmi, keďže je naozaj bezpečná a vhodná aj pre menších turistov, ktorí len začínajú objavovať hory,“ uviedol pri príležitosti jej otvorenia Jaroslav Hric z OOCR Gemer s tým, že v jej blízkosti môžu návštevníci napríklad spoznať Ochtinskú aragonitovú jaskyňu či Coburgovský kaštieľ.

Trasu zvládnu aj menej skúsení turisti

Trasa je navrhnutá v náročnosti B/C, čím ponúka atraktívny zážitok pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov so základnými skúsenosťami s pohybom na ferratách. Návštevníci, ktorí nevlastnia vlastné vybavenie na pohyb po zaistených cestách, si budú môcť ferratové súpravy zapožičať v blízkom hoteli.

Projekt realizovali vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v OOCR Gemer vo výške 8800 eur. Spolufinancovanie vo výške 9800 eur zabezpečila spoločnosť Slovenské magnezitové závody, Jelšava.

Čo je to ferrata?

Žiadnu turistiku by ste však nemali brať na ľahkú váhu. Nech sa vyberiete kamkoľvek, bezpečnosť by mala byť prvoradá. Niekomu však obyčajný turistický chodníček nepostačuje a rozhodne sa, že sa vydá na ferratu. Súčasťou každej ferraty sú zaisťovacie prvky, ako napríklad lávky, rebríky, laná či stupačky. Ferraty nájdete po celej Európe, napríklad v Alpách, v Dolomitoch, pre milovníkov adrenalínu sú však dostupné aj na Slovensku, napríklad v Kremnických vrchoch, na Martinských holiach či na Liptove.

Ako ste si zrejme domysleli, ferrata nie je slovenský pojem, pochádza z taliančiny a voľný preklad označuje železnú cestu. Súčasťou ferraty je zaistené oceľové lano ukotvené do steny pomocou oceľových klincov. Oceľové lano je síce bezpečné, rozostup medzi oceľovými klincami predstavuje nanajvýš päť metrov, každý horolezec sa však musí istiť sám.

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