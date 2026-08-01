Zrazil sa vlak s autom: Železničná doprava pri Nitre je prerušená, zranili sa dve osoby

V úseku Lužianky – Nitra je od 17.35 h prerušená železničná doprava. Dôvodom je stret osobného vlaku Os 5026 s automobilom na železničnom priecestí, potvrdila hovorkyňa Železníc SR Petra Lániková.
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Podľa vyjadrenia hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka žiadny cestujúci vo vlaku ani personál neutrpel pri zrážke zranenia. V osobnom aute boli zranené dve osoby.
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