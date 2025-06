Za 10 eur sme sa kúpali v slovenskom „mori“: Jedlo zo stánku šokovalo, stálo pár eur. Báli sme sa a zostali prekvapení

Ako sme vás nedávno informovali, rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda neďaleko Rimavskej Soboty sa môže pochváliť novou atrakciou, ktorá púta pozornosť návštevníkov z celého Slovenska. Kúpalisko tu najnovšie ponúka bazén s vlnobitím, ktorý je podľa primátora Jozefa Šimka najväčší v strednej Európe. Areál však nestavia len na jednej atrakcii — nájdete tu aj geotermálny bazén, trojcestný tobogan, detský bazén či vodnú nádrž s možnosťou člnkovania a oddychu.

My sme sa na kúpalisko Kurinec vybrali len deň po otvorení novej atrakcie. A dnes vieme, či sa to oplatí aj vám.

Parkovné vás vyjde iba 3 eurá

Nedeľné parkovisko praskalo vo švíkoch. Okrem domácej RS-ky a nášho KE-čka sme narazili aj na autá z Popradu, Prešova či Bratislavy. Dá sa teda tvrdiť, aspoň podľa tabuliek s evidenčným číslom, že sem prišli ľudia z celého Slovenska.

Hneď pri parkovisku sme našli automat strážený členom mestskej polície, ktorý nám ochotne poradil, ako za státie zaplatiť. Príjemným prekvapením bolo, že celodenné parkovné stálo iba tri eurá.

Od auta sme nemuseli merať dlhú cestu — stačila minútka chôdze, aby sme zastali pred dvoma pokladnicami pred vstupom. Vyčkali sme v menšom rade a vstup sme vybavili za necelé dve minúty. Za dve dospelé a dve detské vstupenky sme zaplatili spolu 36 eur — čo na prvý pohľad nie je najmenej.

Ako sa však čoskoro ukázalo, cena zahŕňa množstvo služieb — prístup k vodnej nádrži, termálnemu, detskému aj plaveckému bazénu, trojici toboganov, a najmä k novému bazénu s vlnobitím. Ak to rozmeníme na drobné, za jeden dospelý vstup sme platili 10 eur, za jeden detský 8 eur. Či je to veľa alebo málo, už necháme na vašom posúdení.

Je novinka skutočne ako slovenské „more“?

Nový bazén s vlnobitím je podľa slov primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka „najväčší v strednej Európe“. Jeho rozmery sú 70 x 60 metrov a ponúka až osem typov vĺn. Posledný, najintenzívnejší stupeň, vytvára až metrové vlny a podľa primátora sa bude využívať len výnimočne.

Nás príjemne prekvapil systém, akým sa do bazéna vstupuje — cez priestor, kde si viete očistiť nohy a umyť sa ešte predtým, než vstúpite do vody. Vlnobitie v bazéne sa spúšťa vždy o celej hodine na približne 15 minút a my sme po príchode vychytali práve moment, kedy sa vlny rozbiehali.

