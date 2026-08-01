Vieme, ktoré nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento mesiac na Netflixe. Sú to poriadne bomby

Záber z filmu The Last House

Záber z filmu The Last House, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Netflix
Pozrite si náš prehľad augustových noviniek na Netflixe.

Pokračovanie obľúbeného seriálu, nový horor, dráma o kriminálnom podsvetí, muzikál so Sunny Sandler v hlavnej úlohe, komédia o dvoch najlepších priateľoch a ďalšia poriadne napínavá severská kriminálka. Netflix si aj tento mesiac pripravil pre svojich divákov bohatú filmovú a seriálovú nádielku. Vytvorili sme pre vás zoznam toho najzaujímavejšieho.

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Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, zároveň vám každý mesiac prinášame zoznam nových filmov a seriálov, ktoré sa oplatí vidieť na pravdepodobne najobľúbenejšej streamovacej platforme Netflix. Náš zoznam tvoria čerstvé filmové a seriálové novinky, ktoré tento mesiac streamovací gigant pridá do svojej ponuky.

My Life with the Walter Boys, 3. séria

Pre fanúšikov obľúbeného seriálu My Life with the Walter Boys máme dobrú správu, už 6. augusta sa môžete tešiť na novú, 3. sériu.

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Tretia séria nadviaže na dramatický záver druhej série. Hlavnou témou bude vzťah medzi Jackie, Coleom a Alexom po tom, ako Alex zistí, že Jackie a Cole si priznali svoje city. Zároveň sa rodina Walterovcov bude vyrovnávať s Georgeovým náhlym kolapsom, ktorý uzatvoril druhú sériu. Cole dostane novú príležitosť venovať sa automobilovým pretekom, Alex sa bude sústrediť na rodeo a Jackie sa bude snažiť nájsť rovnováhu medzi novým životom v Silver Falls a spomienkami na New York, keď sa v jej živote objaví starý priateľ Eliot.

The Last House

Streamovací gigant si pre divákov tento mesiac pripravil aj nový horor z britsko-francúzskej produkcie. The Last House sleduje rodinu, ktorá sa nemôže dostať z domu. Prežívajú len na zvyškoch jedla a spoločne sa snažia zistiť, aká tajomná sila ich drží vo vnútri.

The Last House si budete môcť pozrieť už v piatok 7. augusta.

Záber z filmu The Last House
Záber z filmu The Last House, foto: Netflix

Nando Between Two Worlds

12. augusta sa zas môžete tešiť na novú drámu z brazílskej produkcie – Nando Between Two Worlds. Hlavnou postavou je muž menom Nando, ktorý stojí pred nemožnou voľbou. Je totiž uväznený medzi rodinným životom a povinnosťami voči zločineckému podsvetiu.

Don’t Say Good Luck

V auguste sa môžete tešiť aj na nový muzikál, v ktorom si hlavnú postavu zahrá dcéra legendárneho komediálneho herca Adama Sandlera – Sunny Sandler, ktorá nedávno stvárnila hlavnú postavu aj v novej komédii Roommates. Po jej boku sa predstaví Melanie Lynskey, ktorú môžete poznať ako Rose z obľúbeného seriálu Dva a pol chlapa. Navyše Adam Sandler sa podieľal na produkcii filmu.

Muzikál Don’t Say Good Luck dorazí na Netflix 14. augusta a porozpráva vám príbeh o dievčati menom Sophie, ktorá sa teší na to, ako si zahrá hlavnú rolu v školskom muzikáli, ale radosť jej prekazí rodinná dráma.

Záber z filmu Don't Say Good Luck
Záber z filmu Don’t Say Good Luck, foto: Netflix

My Best Friend, His Girlfriend and Me

V piatok 14. augusta Netflix predstaví aj novú komédiu z nemeckej produkcie s názvom My Best Friend, His Girlfriend and Me. Film sleduje dvoch najlepších kamarátov, ktorí spolu pracujú aj bývajú. Ollie a Matze plánujú spoločne vyraziť do sveta, Matze si však nájde priateľku Rebeccu a všetko je zrazu úplne inak.

Blood Sacrifice

V druhej polovici mesiaca – 20. augusta sa pripravte na novú severskú kriminálku s názvom Blood Sacrifice. Po brutálnej vražde dvoch policajtov sa odvážny vyšetrovateľ snaží chytiť páchateľa. Na pomoc si zavolá aj svojho otca, ktorý kedysi pracoval ako policajt, no ich vzťah na tom nie je najlepšie.

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