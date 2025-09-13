Našla som skutočný skrytý poklad za 0 eur: Bola som na mieste, ktoré je ako z rozprávky. Uprostred obce stojí vodopád

Foto: interez.sk (Michaela Olexová) / Foto: PeterWiki56, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, editované redakciou

Michaela Olexová
Tip na výlet
Ak budete niekedy merať cestu cez okres Rožňava, nezabudnite si urobiť krátku prestávku.

Mám veľa priateľov zo zahraničia a častá otázka znie, kde na Slovensku môžu zažiť pohľad na tradičný, malebný vidiek. Odpoveď nebýva úplne jednoduchá. Na mnohých miestach pribudli rekreačné zariadenia, turistické centrá či priemyselné zóny, ktoré majú s pôvodným životným štýlom pramálo spoločné. Tento víkend som však narazila na obec, ktorá neočarí len cudzinca, ale zanechala silný dojem aj v nás a je ňou neobjavený poklad Hrhov.

Na Hrhov sme natrafili úplnou náhodou. Po ceste z reportáže – bolo to na ťahu z Rožňavy do Košíc – sme hľadali miesto, kde na chvíľu unikneme mestskému ruchu. V zozname zastávok nás zaujal Hrhovský vodopád, ktorý je netradične situovaný priamo v srdci obce.

A, ako sme čoskoro zistili, Hrhov má od turistického hot-spotu naozaj ďaleko. Okrem nás sme totiž stretli iba pár miestnych.

Neobjavený klenot južného Slovenska

Už po pár minútach chôdze z parkoviska, na ktoré sme narazili po prvej odbočke z hlavného ťahu, sme nadobudli pocit, že sme vstúpili do rozprávky.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Čarovnú atmosféru vyžaruje celá dedinka. Je neuveriteľne tichá, v čase nedeľného popoludnia vyľudnená a nad ňou sa vypína rozľahlý kras.

Objavíte tu starý mlyn, kostol z druhej polovice 13. storočia a pôvabné sedliacke domy z prelomu 19. a 20. storočia. Mnohé z nich sú však v zlom stave, čo je veľká škoda. Na druhej strane, práve to vytvára dojem neobjaveného pokladu. V obci sa tiež množstvo pozemkov predáva, dokonca aj spomínané domy, a to za ohromne nízke ceny.

Vodopád uprostred obce

K samotnému vodopádu vedie drevený mostík, ktorý je starostlivo udržiavaný. Pokračujúci kamenný chodník lemuje drevená lavička, na ktorej posedávali dvaja starší páni.

Pod 15-metrovým vodopádom – ktorý je skutočne situovaný priamo uprostred obce –, sa rozprestiera záhrada a na priedomí domu sedeli dve babičky, akoby nás ani nevideli.

Foto: PeterWiki56, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Na tomto mieste sme zostali takmer hodinu. Odísť sa nám nechcelo. Sprievodcom nám bol svieži vzduch, ticho prerušované tečúcou vodou a úplná samota – číra prírodná čistota, bez ruchu ciest či zvierat. Celá scéna mala až snový charakter, ktorý v nás pretrval aj po odchode.

Zádiel, Turňa a Krásna Hôrka

Hrhov ponúka aj ideálnu východiskovú pozíciu na ďalšie výlety. Priamo z obce sa dostanete do Zádielskej doliny a tiesňavy – trasy, ktorá sa postupne prevyšuje a odmení vás výhľadom porovnateľným s Tomášovským výhľadom. Okrem hustých lesov sa vám na konci odhalí rozľahlá panoráma juhu Slovenska. V blízkosti nájdete aj ruiny Turnianskeho hradu a o niečo ďalej Krásnu Hôrku, ktorá je zatiaľ neprístupná.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Ťažko sa ubrániť predstave, aký krásny život by sa tu dal viesť. Odchádzali sme s jedinou otázkou: prečo podobné miesto neláka investorov, keď má taký potenciál? Celý juh Slovenska spája funkčné dopravné napojenie, ktoré by dokázalo priviesť množstvo návštevníkov. No napriek tomu sa o okolí Sorošky často hovorí ako o „hladovom území“, kde nič nie je.

Otvoriť galériu (10)

Návšteva Hrhova dokazuje opak. Slovensko nie sú len Tatry či Slovenský raj, ale aj ukryté dedinky, ktoré čakajú na objavenie. Ak teda hľadáte miesto, na ktorom na chvíľu zabudnete na 21. storočie, za odpoveďou by ste mali vyraziť už tento víkend.

Nahlásiť chybu v článku

