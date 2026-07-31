Hotel na Ibize ponúka ubytovanie za 0 €. Háčik vás pobaví, no môžete tu stráviť noc aj vy

Pláž na Ibize a hotel Paradiso

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Spali by ste v presklenej izbe, ak by to bolo zadarmo? Ak áno, vyberte sa na španielsky párty ostrov.

Jednou z top letných európskych destinácií je Ibiza, ktorá sa teší párty povesti. Ak milujete nikdy nekončiacu zábavu a nádherné pláže, na tomto ostrove si prídete na svoje. No dovolenkovať tu nemusí byť lacná záležitosť. Jednou z položiek, za ktorú si najviac priplatíte, je ubytovanie. Jeden z hotelov na Ibize však ukrýva izbu, v ktorej sa môžete ubytovať úplne zadarmo. Ako už asi tušíte, má to háčik, no iný, než by vám možno bolo vôbec napadlo. 

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Na Ibize je v prevádzke sieť hotelov Concept Hotel Group, ktoré sa pýšia zaujímavým dizajnom a fotogenickým interiérom, ktorý je zariadený tematicky k charakteru každého z nich. Počas top letnej sezóny tu za noc zaplatíte aj niekoľko stoviek eur a v mnohých termínoch sa tu už toto leto ani neubytujete, pretože sa tešia popularite a sú vybookované. V jednom z nich sa však ukrýva izba, za ktorú sa neplatí.

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Izba za 0 € nie je pre každého

Hotel Paradiso Ibiza sa do svojho dizajnového komplexu rozhodol zakomponovať takzvanú „Zero Suite“. Ide o sklenenú izbu, ktorá sa nachádza priamo na recepcii, takže už asi tušíte, v čom tkvie háčik. Záujemcom ponúka prenocovanie na jednu noc zadarmo, no bez akéhokoľvek súkromia. Tým, že tu prespíte, sa stanete súčasťou umeleckého konceptu a akýmsi „výstavným dielom“.

 

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Formulár môžete vyplniť aj vy

V izbe sa nachádza posteľ aj televízia, takže vám tu prakticky nič nemusí chýbať. Jediné súkromie však dostanete v kúpeľni. Ak vám to neprekáža a chcete na ubytovaní na Ibize ušetriť, môžete sa prihlásiť vyplnením formulára, v ktorom uvediete, či tu chcete stráviť noc osamote alebo vo dvojici, a tiež termín, kedy by ste izbu chceli využiť.

Po vyplnení formulára budete zaradení na čakaciu listinu. Hotel upozorňuje, že aktuálne na Ibize prebieha hlavná sezóna a v apartmáne Zero Suite zostáva už len pár voľných nocí. My sme navštívili hotel minulý rok tesne pred spustením letnej sezóny a v tom čase bola izba Zero Suite voľná, takže sa vám možno pošťastí.

Concept hotel Ibiza
Hotel Paradiso Ibiza, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Izba je umiestnená na prízemí hotela, v časti, kde sa návštevníci zdržiavajú pri check-ine aj check-oute. Taktiež na polceste pri prechode k bazénu, ktorý môžu navštíviť aj hostia z ostatných hotelov tohto konceptu, takže je viac než pravdepodobné, že veľa súkromia by sa vám nedostalo. No ak si chcete užiť párty stránku Ibizy a odniesť si netradičný zážitok, a ešte za 0 €, tak prečo nie.

Ibiza ukrýva nádherné pláže, ktoré návštevníci milujú

Španielsky ostrov Ibiza je synonymom zábavy. Nachádzajú sa tu preslávené kluby, ktoré hostia slávnych dídžejov a zábava tu nikdy nekončí. No okrem toho je aj domovom nádherných pláží, za ktorými sa oplatí vycestovať, aj keď nie ste typ, ktorý vyhľadáva večierky.

Medzi najobľúbenejšie pláže Ibizy patria podľa TripAdvisoru Cala Comte a Cala Bassa. Obe sa nachádzajú v južnej polovici ostrova a sú od seba vzdialené len 12 minút cesty autom, tak ich viete zvrtnúť aj za jeden deň.

Môžete vyraziť aj na výlet trajektom na neďaleký ostrov Formentera, kde si oddýchnete od párty atmosféry aj davov turistov.

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