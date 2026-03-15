Vyrazte už dnes: Slovenský klenot sa po zime prebúdza, ročne sem príde 300-tisíc ľudí

syseľ pasienkový

Ilustračná foto: Verzo69, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
TASR
Tip na výlet
Na sysľovisku Biele vody na Muránskej planine sa po zime už zobudili prvé tisícky sysľov pasienkových.

Hlodavce, ktoré sa vďaka ochranárom na Muránsku planinu vrátili pred viac ako dvoma desaťročiami, nepriamo pomáhajú aj ďalším ohrozeným a vzácnym druhom živočíchov.

Syslej populácii sa na Muráni darí, ochranári jedince prenášajú aj do iných lokalít v rámci Slovenska, aby pomohli ďalším kolóniám. Pre médiá to uviedol zoológ Ervín Hapl.

Prvé sysle na Muránskej planine sa tento rok prebudili koncom februára, aktuálne ich už po lúkach pri Muráni pobehujú tisícky.

Je ich tu až 10-tisíc

„Máme problém odhadnúť populáciu, pretože je veľmi hustá. A vlastne najhustejšia populácia na Slovensku a zrejme aj v rámci areálu výskytu sysľa. Minulý rok sme odchytali 1100 kusov a nebolo vôbec vidno, že je tu nejaký úbytok,“ skonštatoval Hapl s tým, že na sysľovisku Biele vody je momentálne zrejme do 10-tisíc jedincov.

Foto: TASR – Lukáš Mužla

Sysle na Muránskej planine žili aj v minulosti, v druhej polovici 20. storočia z regiónu vymizli, podľa zoológa to súvisí s používaním umelých hnojív. „Všetky tieto lúky posypali granulovanými hnojivami, čo tie zvieratá, nielen sysle, prijímali ako potravu a to ich zabíjalo,“ vysvetlil Hapl.

Na Biele vody pri obci Muráň ochranári sysle priniesli opäť v roku 2000, išlo o jedince odchytené na košickom letisku. Za posledných 26 rokov sa kolónii na Muránskej planine darí a prínos má aj pre ďalšie chránené a ohrozené druhy živočíchov.

Na Slovensku máme 80 lokalít s výskytom sysľa pasienkového

Sysle podľa ochranára nepriamo pomohli napríklad hlucháňom, keďže krkavce hniezdiace pod Veľkou lúkou predtým vyberali vajcia z ich hniezd, no teraz svoje mláďatá kŕmia sysľami. Do regiónu sa vďaka sysľom vrátila aj vzácna jašterica zelená.

„Nikto ju tu 70 rokov nevidel. Napriek tomu, že chodili herpetológovia a hľadali tú jaštericu, nenašli ju. Ale keď sysle dosiahli populáciu viac ako 1000 jedincov, všetky dravce, šelmy aj dravé vtáky sa sústredili na sysle a dali šancu tej jašterici sa namnožiť. A teraz nie je problém tú jaštericu nájsť,“ dodal Hapl.

Foto: SITA/Archív Ervína Hapla

V rámci Slovenska je asi 80 lokalít s výskytom sysľa pasienkového. Lokality sú navzájom izolované, čo negatívne ovplyvňuje genetiku jednotlivých populácií. Sysle z Muráňa preto ochranári prenášajú aj do iných regiónov, a to napríklad do Nízkych Tatier, Cerovej vrchoviny či Slovenského krasu. V rámci Európy však populácia sysľa stále klesá, na Muránsku planinu sa preto podľa Hapla v najbližšom období plánujú prísť inšpirovať ochranári z Poľska i Maďarska.

Sysľovisko Biele vody pri obci Muráň je tiež obľúbenou turistickou atrakciou, podľa odhadov sem vlani prišlo asi 300-tisíc ľudí. Sysle je možné kŕmiť slnečnicou, mrkvou či jablkami, podľa zoológa však netreba zabúdať na to, že ide o divé zviera. Sysle odporúča len sledovať, po prípadnom dotyku netreba zabúdať na dezinfekciu rúk.

„A hlavne, čo nerobiť, nestlačiť to zviera, pretože každé zviera sa potom zľakne a pohryzie, a to je už úplne zlé,“ dodal zoológ.

