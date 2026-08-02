Čo musí spĺňať hotel, aby dostal 5 hviezdičiek? Vysvetľujeme, ako funguje systém hodnotenia ubytovaní

Pri výbere ubytovania napríklad na dovolenku sa môžete riadiť počtom hviezdičiek, ktoré majú hotely na svojom konte. Zjednodušene povedané, ľudia, ktorí túžia po najväčšom luxuse, siahajú po 5-hviezdičkových hoteloch a 3 hviezdičky sú stredná cesta. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, čo tieto hviezdičky znamenajú a aké kritériá musia hotel a samotné izby spĺňať, aby im zodpovedala ich kvalita?
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Jedným zo systémov, ktoré hodnotia kvalitu hotelov v Európe, je organizácia HotelStars Union. Zaujímavosťou je, že Slovensko sa k nej pričlenilo len v apríli tohto roka ako 22. člen v rade. Tento systém sľubuje transparentné celoeurópske hodnotenie a podelil sa o podmienky, aké by mali hotely v jednotlivých hviezdičkových kategóriách podľa neho spĺňať.
Hotel aj izby musia spĺňať presné kritériá
Na to, aby hotel mohol získať 1 hviezdičku, jeho izby musia napríklad ponúkať denné upratovacie služby aj s možnosťou ich odmietnutia, 1 miesto na sedenie, úložné priestory a v kúpeľni musia mať ubytovaní hostia pripravené mydlo, sprchový gél či osušku.
Do kritérií izby v 2-hviezdičkovom hoteli sa pridala napríklad nočná lampička pri posteli. Pri 3-hviezdičkovom hoteli stúpajú nároky aj na recepciu – personál musí ovládať cudzí jazyk a v izbe nesmie chýbať zrkadlo či sušič na vlasy.
Keď zavítate do 4-hviezdičkového hotela, samozrejmosťou by mala byť recepčná služba prítomná 14 hodín denne, hotelové lobby a bar. Po ubytovaní sa by ste mali mať možnosť vybrať si z viacerých typov vankúšov pre váš pohodlný spánok, v izbe by sa malo nachádzať pohodlné sedenie v podobe kresla a v televízii dostupné medzinárodné kanály.
Čo musí spĺňať 5-hviezdičkový hotel?
Najvyšším oficiálne zavedeným štandardom hodnotenia hotelov sú 5 hviezdičiek. Aby ubytovacie zariadenie získalo tento prestížny titul, musí dbať na množstvo detailov. Recepčná služba musí byť pre hostí dostupná 24/7, ak si o to požiadate, raňajky vám musia byť prinesené až priamo na izbu a reštauráciu máte mať sprístupnenú každý deň.
Kritériá na samotné izby sú tiež špecifické. V 5-hviezdičke nájdete jednolôžkové postele so šírkou matraca minimálne 90 centimetrov a dvojlôžkové postele s minimálnou šírkou matraca 180 centimetrov. Izby musia disponovať možnosťou ich úplného zatemnenia, nesmie chýbať trezor a župan s papučami.
Čo znamená, keď sa hotel chváli tým, že má až 7 hviezdičiek?
Aj keď sa táto organizácia chce posnažiť zjednotiť hodnotenie hotelov naprieč Európou, pravda je taká, že jednotný systém po celom svete zatiaľ neexistuje. 4-hviezdičkový hotel v Európe sa svojím štandardom nemusí rovnať 4-hviezdičke napríklad v USA. V spojitosti s touto témou sa medzi dovolenkármi často spomína aj hodnotenie hotelov v Egypte či Turecku. Mnohí tvrdia, že je benevolentnejšie, než poznáme z iných krajín.
Občas sa môžete stretnúť aj s informáciou o hoteloch so 6 alebo 7 hviezdičkami. Oficiálne hodnotiace systémy však udeľujú najviac 5 hviezdičiek. V tomto prípade však ide o šialene luxusné hotely v Emirátoch alebo Pekingu, ktoré sa rady pýšia takýmto prívlastkom, aj keď im oficiálne udelený nebol.
Ease My Trip napríklad spomína, že celkovo sa na svete nachádza asi 7 hotelov, ktoré sú označované ako 7-hviezdičkové. Najznámejším z nich je dubajský Burdž al–Arab, ktorý bol týmto titulom označovaný ako prvý vôbec. Oficiálne však má 5 hviezdičiek.
Článok spomína len časť kritérií na udelenie hviezdičiek.
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