Čo musí spĺňať hotel, aby dostal 5 hviezdičiek? Vysvetľujeme, ako funguje systém hodnotenia ubytovaní

Posteľ v hotelovej izbe

Ilustračná foto: Kurt Kaiser, CC0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Aké sú rozdiely medzi izbami v 3-hviezdičkovom a 5-hviezdičkovom hoteli?

Pri výbere ubytovania napríklad na dovolenku sa môžete riadiť počtom hviezdičiek, ktoré majú hotely na svojom konte. Zjednodušene povedané, ľudia, ktorí túžia po najväčšom luxuse, siahajú po 5-hviezdičkových hoteloch a 3 hviezdičky sú stredná cesta. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, čo tieto hviezdičky znamenajú a aké kritériá musia hotel a samotné izby spĺňať, aby im zodpovedala ich kvalita? 

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Jedným zo systémov, ktoré hodnotia kvalitu hotelov v Európe, je organizácia HotelStars Union. Zaujímavosťou je, že Slovensko sa k nej pričlenilo len v apríli tohto roka ako 22. člen v rade. Tento systém sľubuje transparentné celoeurópske hodnotenie a podelil sa o podmienky, aké by mali hotely v jednotlivých hviezdičkových kategóriách podľa neho spĺňať.

Hotel aj izby musia spĺňať presné kritériá

Na to, aby hotel mohol získať 1 hviezdičku, jeho izby musia napríklad ponúkať denné upratovacie služby aj s možnosťou ich odmietnutia, 1 miesto na sedenie, úložné priestory a v kúpeľni musia mať ubytovaní hostia pripravené mydlo, sprchový gél či osušku.

Do kritérií izby v 2-hviezdičkovom hoteli sa pridala napríklad nočná lampička pri posteli. Pri 3-hviezdičkovom hoteli stúpajú nároky aj na recepciu – personál musí ovládať cudzí jazyk a v izbe nesmie chýbať zrkadlo či sušič na vlasy.

Hotelová izba
Ilustračná foto: Unsplash

Keď zavítate do 4-hviezdičkového hotela, samozrejmosťou by mala byť recepčná služba prítomná 14 hodín denne, hotelové lobby a bar. Po ubytovaní sa by ste mali mať možnosť vybrať si z viacerých typov vankúšov pre váš pohodlný spánok, v izbe by sa malo nachádzať pohodlné sedenie v podobe kresla a v televízii dostupné medzinárodné kanály.

Čo musí spĺňať 5-hviezdičkový hotel?

Najvyšším oficiálne zavedeným štandardom hodnotenia hotelov sú 5 hviezdičiek. Aby ubytovacie zariadenie získalo tento prestížny titul, musí dbať na množstvo detailov. Recepčná služba musí byť pre hostí dostupná 24/7, ak si o to požiadate, raňajky vám musia byť prinesené až priamo na izbu a reštauráciu máte mať sprístupnenú každý deň.

Kritériá na samotné izby sú tiež špecifické. V 5-hviezdičke nájdete jednolôžkové postele so šírkou matraca minimálne 90 centimetrov a dvojlôžkové postele s minimálnou šírkou matraca 180 centimetrov. Izby musia disponovať možnosťou ich úplného zatemnenia, nesmie chýbať trezor a župan s papučami.

Čo znamená, keď sa hotel chváli tým, že má až 7 hviezdičiek?

Aj keď sa táto organizácia chce posnažiť zjednotiť hodnotenie hotelov naprieč Európou, pravda je taká, že jednotný systém po celom svete zatiaľ neexistuje. 4-hviezdičkový hotel v Európe sa svojím štandardom nemusí rovnať 4-hviezdičke napríklad v USA. V spojitosti s touto témou sa medzi dovolenkármi často spomína aj hodnotenie hotelov v Egypte či Turecku. Mnohí tvrdia, že je benevolentnejšie, než poznáme z iných krajín.

Občas sa môžete stretnúť aj s informáciou o hoteloch so 6 alebo 7 hviezdičkami. Oficiálne hodnotiace systémy však udeľujú najviac 5 hviezdičiek. V tomto prípade však ide o šialene luxusné hotely v Emirátoch alebo Pekingu, ktoré sa rady pýšia takýmto prívlastkom, aj keď im oficiálne udelený nebol.

Burdž al-Arab
Hotel Budž al-Arab v Dubaji, foto: giggel, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Ease My Trip napríklad spomína, že celkovo sa na svete nachádza asi 7 hotelov, ktoré sú označované ako 7-hviezdičkové. Najznámejším z nich je dubajský Burdž alArab, ktorý bol týmto titulom označovaný ako prvý vôbec. Oficiálne však má 5 hviezdičiek.

Článok spomína len časť kritérií na udelenie hviezdičiek. 

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