Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Novák si po príchode doprial španielskeho vtáčika, vývar, kurací šalát a dokonca aj pizzu. Len čo dojedol, obrátil sa na dámy, ktoré podnik vlastnia, s jedinou kritickou otázkou – prečo sa šikovná mamka, pracovité sestry a poctivé zamestnankyne nedokážu lepšie predať?
Z epizódy sálala láska – rodinná súdržnosť, rešpekt k jedlu, pohostinnosť a nádherné spojenia. Dámy ukázali, že sú skvelé kuchárky, no slabé marketérky. Vizuálne prvky a dizajn podniku hostí nelákal, a dokonca aj tabuľa, ktorá mala hostinec propagovať, posielala ľudí na opačný koniec dediny.
Novák tentoraz čaroval s veľkou ochotou – vdýchol priestorom život, usporiadal oslavu pre pani mamu a vytvoril niekoľko jedál, ktoré verne niesli esenciu slovenskej pohostinnosti. Celá epizóda bola romantická, dojímavá a niekoľkokrát nám z nej dokonca vyhŕkla slza.
Na záver nechal v hostinci U Krivého potoka vynikajúce hodnotenie – štyri z piatich nožov – a zanechal aj pocit nádeje v tíme.
Návštevu tejto reštaurácie sme si preto nemohli nechať ujsť a po návšteve už vieme, či sa to oplatí aj vám.
Hostinec U Krivého potoka po novom láka už z parkoviska
Podnik nemá vlastné parkovisko. Hneď na druhej strane potoka sa však nachádza obecné platené státie, kde si viete zaplatiť parkovanie na 24 hodín, čo vyjde na 4 eurá.
Už pri príchode púta pozornosť vyklenutá terasa nad potokom – ozdobená veľkým banerom, kvetmi a ponúkajúca prísľub príjemného posedenia.
