Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
Na nože
Betliarsky hostinec U Krivého potoka bojoval o prežitie, na konci epizódy dostali 4 nože z 5.

Novák si po príchode doprial španielskeho vtáčika, vývar, kurací šalát a dokonca aj pizzu. Len čo dojedol, obrátil sa na dámy, ktoré podnik vlastnia, s jedinou kritickou otázkou – prečo sa šikovná mamka, pracovité sestry a poctivé zamestnankyne nedokážu lepšie predať?

Z epizódy sálala láska – rodinná súdržnosť, rešpekt k jedlu, pohostinnosť a nádherné spojenia. Dámy ukázali, že sú skvelé kuchárky, no slabé marketérky. Vizuálne prvky a dizajn podniku hostí nelákal, a dokonca aj tabuľa, ktorá mala hostinec propagovať, posielala ľudí na opačný koniec dediny.

Viac z témy Na nože:
1.
Na nože čelí problémom: Obľúbená šou so šéfkuchárom Martinom Novákom končí skôr, než by ste si mysleli
2.
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
3.
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Zobraziť všetky články (46)

Novák tentoraz čaroval s veľkou ochotou – vdýchol priestorom život, usporiadal oslavu pre pani mamu a vytvoril niekoľko jedál, ktoré verne niesli esenciu slovenskej pohostinnosti. Celá epizóda bola romantická, dojímavá a niekoľkokrát nám z nej dokonca vyhŕkla slza.

Na záver nechal v hostinci U Krivého potoka vynikajúce hodnotenie – štyri z piatich nožov – a zanechal aj pocit nádeje v tíme.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Návštevu tejto reštaurácie sme si preto nemohli nechať ujsť a po návšteve už vieme, či sa to oplatí aj vám.

Hostinec U Krivého potoka po novom láka už z parkoviska

Podnik nemá vlastné parkovisko. Hneď na druhej strane potoka sa však nachádza obecné platené státie, kde si viete zaplatiť parkovanie na 24 hodín, čo vyjde na 4 eurá.

Už pri príchode púta pozornosť vyklenutá terasa nad potokom – ozdobená veľkým banerom, kvetmi a ponúkajúca prísľub príjemného posedenia.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako vyzerá jedálny lístok a dizajn podniku;
  • aké ceny môžete očakávať;
  • čo sme si objednali a ako to chutilo;
  • aký problém sa vyskytol;
  • či odchádzame s nejakou kritikou;
  • čo nás na záver trochu sklamalo;
  • prečo sa oplatí vyraziť sem nielen za jedlom.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac