Muž navštívil 14 gréckych ostrovov. Odhalil najkrajší, vyzerá ako reklama na Grécko

Grécko patrí medzi jednu z najobľúbenejších letných destinácií Slovákov. Mnohí však necestujú len na pevninu, ale aj na ostrovy, ktorých má Grécko až 6-tisíc, ale trvalo obývaných je len 227. Medzi najnavštevovanejšie patria ostrovy Santorini, Mykonos, Kréta, Rodos a Zakynthos. Britský cestovateľ, ktorý navštívil 14 gréckych ostrovov, však tvrdí, že najkrajším je málo známy ostrov Tinos, ktorý pripomína obľúbený Mykonos, no očaril ho aj ostrov Ikaria.
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Tinos vyzerá ako reklama na Grécko
Ako píše portál Metro, skúsený cestovateľ Duncan Greenfield-Turk pochádzajúci z Veľkej Británie, ktorý cestuje po svete už 30 rokov, prezradil, ktorý grécky ostrov je podľa neho ten najkrajší. Navštívil až 14 gréckych ostrovov, tvrdí však, že najkrajší je málo známy ostrov Tinos.
Grécky ostrov Tinos nájdete v Egejskom mori v súostroví Kyklady, medzi ostrovmi Andros, Mykonos a Syros. Tento ostrov je turistami len veľmi málo prebádaný. Pýši sa nádhernou elegantnou architektúrou, ktorá je ovplyvnená benátskym štýlom a tradíciou rezbárstva mramoru. Tento ostrov bol kedysi centrom uctievania Poseidóna (boh mora, vôd, zemetrasení).
Ostrov Tinos navyše vyzerá ako z reklamy na Grécko – malé biele domčeky s modrou strechou v kopcoch. Okrem toho je aj jednou z najzaujímavejších gurmánskych destinácií v Egejskom mori, pracuje totiž najmä s miestnymi surovinami. Iný cestovateľ však nedávno odhalil ďalšiu zaujímavú gurmánsku lokalitu, ktorou je talianske mesto Boloňa, kde údajne jedol najlepšie jedlo vo svojom živote.
Dokonca sa vraj obyvatelia z obľúbeného gréckeho ostrova Mykonos, ktorý je známy aj ako party ostrov, sťahujú práve na Tinos, pretože sa podobajú, no Tinos je oveľa pokojnejší.
Vyrazte aj na ostrov Ikaria
Okrem Tinosu cestovateľ vyzdvihol aj ďalší grécky ostrov, ktorým je ostrov Ikaria. Na ostrove Ikaria si vraj užijete bohatý nočný život a cez deň geotermálne pramene, ktoré vyvierajú priamo do skalných jazierok na okraji mora.
Skúsený cestovateľ ďalej tvrdí, že medzi turistami obľúbené ostrovy Mykonos a Santorini sú síce krásne, ale rovnakú krásu môžete zažiť aj na ďalších, navyše oveľa pokojnejších, gréckych lokalitách. Napríklad ostrov Milos viaceré cestovateľské magazíny označujú za nástupcu Santorini. No podľa cestovateľa vás zaujme aj hlbokomorský prístav Porto Heli, prístavné mesto Hydra, pevninské prístavné rybárske mesto Ermioni, mesto Nafplio a ostrov Dokos.
Grécke ostrovy však nepatria medzi najkrajšie v Európe
O tom, že grécke ostrovy sú nádherné, niet pochýb, avšak tento rok sa ani jeden grécky ostrov neumiestnil v rebríčku 10 najlepších európskych ostrovov. V tomto zozname totiž dominovalo Španielsko až s piatimi zástupcami a Chorvátsko so štyrmi zástupcami.
Preto, ak chcete vidieť to najkrajšie, čo Európa ponúka, vyberte sa na Dalmátske ostrovy, Kanárske ostrovy či na slnečnú Malorku, o ktorej sme sa nedávno rozprávali aj so Slovenkou, ktorá tu žije a tvrdí, že sa jej tu páči úplne všetko.
Odporúča navštíviť historické mestečká ako Sóller, Valldemossa, dedinka Deià a veľmi podceňované mesto Pollença, ktoré je podľa nej nádherné. Nachádza sa v údolí medzi horami, veľmi sa podobá blízkej a populárnej Alcúdii, ale s menším počtom turistov. Obľúbené je aj medzi miestnymi ako miesto na bývanie. No a z pláží by ste nemali vynechať jej obľúbenú S’Amarador, ale aj pláže Cala Varques a Cala Torta.
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