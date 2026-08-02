Našli sme sezónnu prácu za polárnym kruhom aj za 16 € na hodinu. Uchádzači nemusia mať skúsenosti

Stále viac ľudí objavuje možnosť, ako spojiť spoznávanie nových krajín so zarábaním peňazí. Mnohým na to slúži jedinečný pracovný trh pre sezónnych pracovníkov. Vďaka sezónnym prácam môžete na pár mesiacov zakotviť v lyžiarskych rezortoch v Rakúsku či Taliansku, užívať si drsnú krásu Islandu či Nórska, upratovať horské chaty vo Švajčiarsku, zbierať olivy a hrozno v Stredomorí alebo dokonca opatrovať deti u protinožcov v Austrálii.
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Ako nám nedávno v rozhovore prezradila skúsená sezónna pracovníčka Jája, realita tohto životného štýlu nie je vždy romantická. Za dobrými zárobkami sa skrýva množstvo tvrdej práce a úsilia. Napriek tomu existuje nespočet dôvodov, prečo sa vyraziť za pracovným dobrodružstvom oplatí.
A ak patríte k ľuďom, ktorí hľadajú niečo skutočne netradičné a bežný zber ovocia či práca chyžnej vás neláka, máme pre vás tip na pozíciu, ktorú si rozhodne neskúsil každý. Ide o prácu asistenta pre sprievodcu alebo sprievodcu psích záprahov (husky guide) v spoločnosti, ktorá organizuje safari so psími záprahmi.
V ktorých krajinách sa dá túto prácu robiť a aké sú podmienky prijatia?
Prepojenie turizmu a psov husky je v Európe najtypickejšie pre oblasť za polárnym kruhom, konkrétne pre Laponsko (Fínsko a Švédsko) či Nórsko. Ak však máte dobrodružnejšiu povahu, pracovné príležitosti nájdete aj ďaleko za oceánom, napríklad v Kanade.
Tento segment cestovného ruchu ožíva najmä počas zimných mesiacov a sezónny pracovník pracuje typicky medzi septembrom/novembrom až marcom/aprílom. Súčasťou pracovnej náplne býva napríklad starostlivosť o psy (čistenie kotercov, ich kŕmenie a napájanie, drobné ošetrovanie), príprava záprahov, práca so zákazníkmi (vítanie, bezpečnostná inštruktáž, sprevádzanie aj vedenie safari) či riešenie krízových situácií.
Môžete mať dojem, že každý sezónny pracovník v tomto odvetví potrebuje roky skúseností s prácou so zvieratami. Zamestnávatelia si však plne uvedomujú, že na trhu prebytok ľudí s týmto zameraním nie je. Preto je štandardom, že súčasťou sezónnej práce býva aj tréning, počas ktorého vás naučia všetko potrebné.
To však neznamená, že určité podmienky na prijatie spĺňať nemusíte. Zážitkové agentúry sa obzerajú po osobe s platným vodičským preukazom, ktorá sa vie dohovoriť plynule po anglicky, má skvelú fyzickú kondíciu, je bezúhonná a má povolenie na prácu v danej krajine.
Obrovskou výhodou (a občas dokonca podmienkou) je mať skúsenosti s prácou s ľuďmi a so starostlivosťou o psy. Ďalšou výhodou je znalosť druhého jazyka, najmä nemčiny alebo francúzštiny.
Veľký dôraz sa kladie aj na osobnostné predpoklady. Hľadajú sa pozitívni ľudia s dostatkom mentálnej odolnosti, ktorí sú pokojní, učenliví, zodpovední a samostatní. Samozrejmosťou musia byť komunikačné zručnosti a radosť z práce s ľuďmi aj so zvieratami.
Aký je život za polárnym kruhom? A koľko peňazí dostanete?
Platové podmienky sa líšia podľa konkrétnej pozície aj agentúry. Našli sme napríklad pracovnú ponuku vo Fínsku, kde sa pri 120 odpracovaných hodinách mesačne uvádza nástupný plat 13 € na hodinu. V inej ponuke sa hodinová mzda pohybovala v rozmedzí od 12 do 16 €. Pri rozhodovaní však netreba pozerať iba na samotný plat. Ak zamestnávateľ zabezpečuje alebo prepláca ubytovanie či poskytuje stravu, a práca sa nachádza v odľahlej lokalite, reálny zárobok môže byť výrazne vyšší, keďže pracovník nemá prakticky žiadne životné náklady a celú výplatu si tak odkladá.
A samozrejme, zabúdať netreba ani na druhú veľkú výhodu: jedinečné prostredie, do ktorého sa vďaka tejto práci môžete dostať. Mnohé pozície sa nachádzajú na ďalekom severe, za polárnym kruhom, kde máte možnosť zažiť polárnu noc, pozorovať polárnu žiaru a spoznať život v odľahlých oblastiach.
Aké je byť takýmto sprievodcom?
Jeden z pracovníkov prezradil, že ide o náročnú prácu so silným pocitom naplnenia a zadosťučinenia. Podľa jeho skúseností ho často so záujmom oslovujú ľudia, ktorí pociťujú únavu zo svojho zamestnania a hľadajú v živote zmenu. Potvrdil, že bohaté skúsenosti agentúry nepovažujú za nevyhnutnú podmienku.
Prezradil, že zoznam úloh sa tiež líši. Sám sa dostal aj na pracovisko, kde sa okrem psov nachádzali aj vycvičené filmové zvieratá ako líšky, polárne líšky či kríženci psov a vlkov. „Je to typ práce, ktorú sa naučíte priamo v praxi. Aj preto sú mnohí zamestnávatelia ochotní dať príležitosť ľuďom bez predchádzajúcich skúseností,“ opisuje.
Ak aj vás láka predstava, že prevezmete zodpovednosť za štvornohých priateľov, budete sa starať o nadšených turistov, a spoznáte život za polárnym kruhom, možno práve táto práca môže byť príležitosťou na zmenu.
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