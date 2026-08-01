35-ročný učiteľ odišiel do dôchodku: Dnes žije bez výplaty, bohatý však nikdy nebol

Muž, ktorý odišiel do dôchodku ako 35-ročný

Foto: Facebook (Extreme Cheapskates Singapore)

Michaela Olexová
Colin tvrdí, že myšlienka o predčasnom odchode na dôchodok ho sprevádzala odmalička. Pôvodne mal však v pláne urobiť to o desať rokov neskôr.

V posledných rokoch si vo svete získalo popularitu hnutie FIRE (Financial Independence, Retire Early). Cieľom tých, ktorí sa do hnutia zapoja, je dosiahnuť finančnú nezávislosť a odísť do dôchodku čo najskôr. V praxi to znamená odkladať si čo najväčšiu časť príjmu, investovať a postupne nahromadiť dostatok peňazí, aby ste si vedeli pokryť životné náklady bez toho, aby ste museli až do konca života pracovať.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

O predčasnom odchode do dôchodku prostredníctvom hnutia FIRE sme vás informovali už viackrát. Naposledy to bolo v súvislosti s mužom, ktorému sa podarilo odísť do dôchodku už vo veku 30 rokov.

Colin Lau však odišiel do dôchodku ako 35-ročný ešte predtým, než bol z hnutia globálny fenomén. Jeho príbeh priniesol portál CNA Insider.

Nechcel, aby ho škrty v rozpočte zamestnávateľov pripravili o pocit bezpečia

Myšlienka pripraviť sa na budúcnosť Colina sprevádzala už od detstva. V súvislosti s jeho misiou si spomína na moment, keď našiel svoju tetu v slzách. Prezradila mu, že po rokoch prišla pre nepriaznivú situáciu na trhu o prácu. Zároveň mu vysvetlila, že nejde o nič výnimočné – keď sa firme prestane dariť, prídu škrty v rozpočte a následné prepúšťanie často zasiahne aj starších zamestnancov, ktorí splácajú hypotéku, starajú sa o rodinu a zo dňa na deň môžu prísť o jediný zdroj príjmu.

Eurobankovky
Ilustračná foto: interez.sk

Colin sa v ten deň rozhodol, že sa nikdy nechce dostať do situácie, keď bude finančne závislý od výplaty. Už keď nastúpil do svojho prvého zamestnania, míňal len na nevyhnutné životné potreby. Pracoval čo najviac, šetril každý cent a všetky zvyšné peniaze odkladal bokom. Tvrdí, že každý mesiac dokázal usporiť približne 80 90 % svojho príjmu. Rátal, že s touto taktikou by mohol ostať úplne nezávislý vo veku 45 rokov.

Potom však prišiel nečakaný obrat. Škola, pre ktorú pracoval, ukončila svoje pôsobenie.

Výpoveď dostal už ako 30-ročný

Keď Colin ako 35-ročný prišiel o prácu, obrátil sa na realitnú maklérku s plánom kúpiť si nehnuteľnosť. Tá sa ho opýtala, ako plánuje splácať 30-ročnú hypotéku bez pravidelného príjmu.

„Kúp si najlacnejší byt v Singapure, ktorý si môžeš dovoliť zaplatiť v hotovosti,“ hovorí Colin divákom. „Ak si na kúpu požičiaš peniaze od banky, je to prakticky ako darovať jej byt, ktorý si si kúpil,“ opisuje svoj pohľad na pôžičky.

V roku 2007 si preto Colin za našetrené peniaze kúpil starší trojizbový byt za 87-tisíc singapurských dolárov (približne 59 100 eur). V roku 2007 táto suma zodpovedala približne 32 priemerným mesačným platom čerstvého absolventa. Dnes by však aj starší byt podobného typu stál približne o polovicu viac.

Keďže mal dostatok úspor, zaplatil celú kúpnu cenu naraz. Za svoje peniaze získal byt na najvyššom poschodí v dobrej lokalite, s výťahom, dobrými susedmi a výbornou dostupnosťou verejnej dopravy.

Nízka cena mala svoje opodstatnenie. Kúpou totiž Colin nezískal trvalé vlastníctvo nehnuteľnosti. S podobným systémom sa v niektorých krajinách juhovýchodnej Ázie stretnete pomerne často. Kupujúci si v takom prípade nekupuje samotný byt, ale právo nehnuteľnosť užívať počas presne stanovenej doby. V Colinovom prípade išlo o možnosť bývať v byte ďalších 64 rokov. „Technicky tu teda môžem žiť, až kým nebudem mať 99 rokov,“ hovorí.

Do dôchodku odišiel o desať rokov skôr, než plánoval

Po kúpe bytu začal voľné izby prenajímať. Tvrdí, že po ôsmich rokoch z prenájmu získal späť sumu, ktorú pôvodne zaplatil za kúpu nehnuteľnosti. Dnes jeho mesačný príjem tvoria peniaze z prenájmu aj z poistky a dosahuje približne 1 717 eur. Ani teraz však väčšinu týchto peňazí neminie. Naďalej si ich odkladá, pretože chce mať dostatočnú finančnú rezervu na obdobie staroby. Ak by sa raz o seba nedokázal postarať sám, chce si môcť dovoliť pobyt v domove dôchodcov alebo opatrovateľku.

Na záver odkazuje ľuďom jednu vec: aby nešetrili na drobnostiach. Podľa neho skutočné úspory vznikajú pri veľkých rozhodnutiach – napríklad pri kúpe bývania. Ak si namiesto nehnuteľnosti za milión eur vyberiete lacnejšiu alternatívu, zostane vám viac peňazí na investovanie či budovanie finančnej rezervy. A to podľa neho vedie k skutočnej finančnej slobode.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Niektorí seniori si v auguste prilepšia: Dôchodky sa im zvýšia o desiatky eur, záleží to…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac