35-ročný učiteľ odišiel do dôchodku: Dnes žije bez výplaty, bohatý však nikdy nebol

V posledných rokoch si vo svete získalo popularitu hnutie FIRE (Financial Independence, Retire Early). Cieľom tých, ktorí sa do hnutia zapoja, je dosiahnuť finančnú nezávislosť a odísť do dôchodku čo najskôr. V praxi to znamená odkladať si čo najväčšiu časť príjmu, investovať a postupne nahromadiť dostatok peňazí, aby ste si vedeli pokryť životné náklady bez toho, aby ste museli až do konca života pracovať.
správy od nás budete mať ako prví.
O predčasnom odchode do dôchodku prostredníctvom hnutia FIRE sme vás informovali už viackrát. Naposledy to bolo v súvislosti s mužom, ktorému sa podarilo odísť do dôchodku už vo veku 30 rokov.
Colin Lau však odišiel do dôchodku ako 35-ročný ešte predtým, než bol z hnutia globálny fenomén. Jeho príbeh priniesol portál CNA Insider.
Nechcel, aby ho škrty v rozpočte zamestnávateľov pripravili o pocit bezpečia
Myšlienka pripraviť sa na budúcnosť Colina sprevádzala už od detstva. V súvislosti s jeho misiou si spomína na moment, keď našiel svoju tetu v slzách. Prezradila mu, že po rokoch prišla pre nepriaznivú situáciu na trhu o prácu. Zároveň mu vysvetlila, že nejde o nič výnimočné – keď sa firme prestane dariť, prídu škrty v rozpočte a následné prepúšťanie často zasiahne aj starších zamestnancov, ktorí splácajú hypotéku, starajú sa o rodinu a zo dňa na deň môžu prísť o jediný zdroj príjmu.
Colin sa v ten deň rozhodol, že sa nikdy nechce dostať do situácie, keď bude finančne závislý od výplaty. Už keď nastúpil do svojho prvého zamestnania, míňal len na nevyhnutné životné potreby. Pracoval čo najviac, šetril každý cent a všetky zvyšné peniaze odkladal bokom. Tvrdí, že každý mesiac dokázal usporiť približne 80 až 90 % svojho príjmu. Rátal, že s touto taktikou by mohol ostať úplne nezávislý vo veku 45 rokov.
Potom však prišiel nečakaný obrat. Škola, pre ktorú pracoval, ukončila svoje pôsobenie.
Výpoveď dostal už ako 30-ročný
Keď Colin ako 35-ročný prišiel o prácu, obrátil sa na realitnú maklérku s plánom kúpiť si nehnuteľnosť. Tá sa ho opýtala, ako plánuje splácať 30-ročnú hypotéku bez pravidelného príjmu.
„Kúp si najlacnejší byt v Singapure, ktorý si môžeš dovoliť zaplatiť v hotovosti,“ hovorí Colin divákom. „Ak si na kúpu požičiaš peniaze od banky, je to prakticky ako darovať jej byt, ktorý si si kúpil,“ opisuje svoj pohľad na pôžičky.
V roku 2007 si preto Colin za našetrené peniaze kúpil starší trojizbový byt za 87-tisíc singapurských dolárov (približne 59 100 eur). V roku 2007 táto suma zodpovedala približne 32 priemerným mesačným platom čerstvého absolventa. Dnes by však aj starší byt podobného typu stál približne o polovicu viac.
Keďže mal dostatok úspor, zaplatil celú kúpnu cenu naraz. Za svoje peniaze získal byt na najvyššom poschodí v dobrej lokalite, s výťahom, dobrými susedmi a výbornou dostupnosťou verejnej dopravy.
Nízka cena mala svoje opodstatnenie. Kúpou totiž Colin nezískal trvalé vlastníctvo nehnuteľnosti. S podobným systémom sa v niektorých krajinách juhovýchodnej Ázie stretnete pomerne často. Kupujúci si v takom prípade nekupuje samotný byt, ale právo nehnuteľnosť užívať počas presne stanovenej doby. V Colinovom prípade išlo o možnosť bývať v byte ďalších 64 rokov. „Technicky tu teda môžem žiť, až kým nebudem mať 99 rokov,“ hovorí.
Do dôchodku odišiel o desať rokov skôr, než plánoval
Po kúpe bytu začal voľné izby prenajímať. Tvrdí, že po ôsmich rokoch z prenájmu získal späť sumu, ktorú pôvodne zaplatil za kúpu nehnuteľnosti. Dnes jeho mesačný príjem tvoria peniaze z prenájmu aj z poistky a dosahuje približne 1 717 eur. Ani teraz však väčšinu týchto peňazí neminie. Naďalej si ich odkladá, pretože chce mať dostatočnú finančnú rezervu na obdobie staroby. Ak by sa raz o seba nedokázal postarať sám, chce si môcť dovoliť pobyt v domove dôchodcov alebo opatrovateľku.
Na záver odkazuje ľuďom jednu vec: aby nešetrili na drobnostiach. Podľa neho skutočné úspory vznikajú pri veľkých rozhodnutiach – napríklad pri kúpe bývania. Ak si namiesto nehnuteľnosti za milión eur vyberiete lacnejšiu alternatívu, zostane vám viac peňazí na investovanie či budovanie finančnej rezervy. A to podľa neho vedie k skutočnej finančnej slobode.
Nahlásiť chybu v článku