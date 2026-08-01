Poznáme najkrajšiu dedinu na svete. Vyzerá ako z romantického filmu

Premýšľate, kam by ste sa najbližšie vybrali na netradičný výlet? Našli sme za vás váš ďalší cestovateľský cieľ, ktorý vyzerá ako vystrihnutý z rozprávky. Je ním malebná anglická dedinka Bibury, ktorá sa už niekoľko storočí označuje za najkrajšiu dedinu v celej krajine. Pýši sa tiež najkrajšou ulicou v celej Veľkej Británii, ktorá je zároveň najfotografovanejšou. Dokonca sa stala aj motívom pre britské pasy. Zažijete tu typický anglický vidiek, ktorý pôsobí, akoby ste sa ocitli v tom najromantickejšom filme.
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Bibury je najkrajšou dedinou, akú môžete navštíviť
Ako informuje portál Metro, titul najkrajšej dediny na svete získala dedinka s názvom Bibury, ktorú nájdete v malej farnosti Gloucestershire na rieke Coln v regióne Cotswolds v Anglicku, len 45 kilometrov od Oxfordu a 150 kilometrov od Londýna. Bibury patrí medzi najznámejšie a najfotografovanejšie dediny v Anglicku, má viac ako 1 200 rokov starú históriu.
Podľa Forbesu a cestovnej kancelárie Unforgettable Travel Company dedina Bibury prekonala dokonca aj rakúsku dedinu Hallstatt. Rozprávková dedina Hallstatt bola pritom inšpiráciou pre animovaný film Ľadové kráľovstvo (Frozen). Nachádza sa neďaleko Salzburgu, len 4 hodiny cesty autom od slovenskej hranice.
Táto dedinka navyše patrí medzi klenoty európskeho vidieka, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Má bohatú históriu, ktorá siaha až 7000 rokov do minulosti a jedinečný rozprávkový vzhľad – drevené domčeky na strmom svahu nad jazerom, čarovné uličky a výhľad na Alpy.
Za najkrajšiu sa označuje už od 19. storočia
Dedina Bibury má len 600 stálych obyvateľov, ale každoročne ju navštívia tisíce turistov, ktorí si sem chodia vychutnať typický romantický anglický vidiek. Už od 19. storočia sa o nej hovorí ako o najkrajšej dedine v Anglicku, odkedy ju tak ako prvý nazval umelec a básnik William Morris, čím ju preslávil po celom svete.
Bibury sa nachádza vo veľmi obľúbenom regióne Cotswolds, ktorý za posledné obdobie zapĺňa sociálne siete. Cestujú sem najmä zamilované páry na svadobnú cestu, pretože celý región vyzerá priam až rozprávkovo.
Navyše v dedinke Bibury sa natáčal aj romantický film Hviezdny prach (Stardust) z roku 2007, v ktorom si zahrali známi herci – Robert De Niro, Charlie Cox a Claire Danes.
Nájdete tu najkrajšiu ulicu v celej Veľkej Británii
V Bibury vás očarí idylický zhluk medovo sfarbených vápencových chalúp – Arlington Row. Tieto domčeky boli postavené ešte v roku 1380 a pôvodne slúžili ako kláštorný obchod s vlnou. V 17. storočí boli prerobené na tkáčske chatrče. V súčasnosti sú tieto budovy zaradené do zoznamu pamiatok I. stupňa a sú jednou z najfotografovanejších ulíc v celej Veľkej Británii.
Motív Arlington Row sa dokonca objavil aj na britských pasoch. Tieto domčeky sú však súkromným majetkom, preto ak sa sem vyberiete, nenazerajte do ich okien, ako to robí väčšina turistov.
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Bibury sa okrem najkrajšej ulice môže pýšiť aj najstaršou fungujúcou pstruhovou farmou v krajine, ktorá bola založená v roku 1902 a je obľúbenou atrakciou pre turistov. Pstruha si tu môžete uloviť aj sami a následne si ho ugrilovať.
Nachádzajú sa tu aj tradičné anglické krčmy a reštaurácie, ktoré môžete poznať z romantických filmov. Zaujme vás aj nádherná príroda, všade navôkol sa totiž rozprestierajú zelené lúky a pokojné rieky.
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