Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou

Foto: Vyšné Kôprovské sedlo / Nový Zéland, osobný archív Matúša Lašana

Michaela Olexová
Matúš Lašan videl Patagóniu v Európe aj nečakaný pohľad na bivak ukrytý priamo v zátiší slovenských kopcov.

Matúš so svojou manželkou Annou prešli kus sveta. Majú za sebou 3 000 kilometrov dlhý novozélandský Te Araroa, 2 650-kilometrový Greater Patagonian Trail aj 3 024 peších kilometrov okolo Islandu. Na Slovensku prešiel dobrodruh ďalších 1 400 kilometrov a v nohách má viac než 25-tisíc kilometrov. Medzi jeho najextrémnejšie výpravy patrí európsky horský trail v dĺžke 6 300 kilometrov – trasa, ktorú si bežný Slovák ani nevie predstaviť.

Toto je druhá časť rozhovoru, ktorý sme s dobrodruhom viedli. Prvú časť nájdete na tomto odkaze. Matúš Lašan nám dnes priblížil, ako fungujú pravidlá v rôznych krajinách: Kde ho skutočne prekvapili, kde narazil na nepríjemnosti a čo si myslí o tom, ako to máme nastavené na Slovensku.

V rozhovore prezradil aj niekoľko pozoruhodností o kempovaní a útulniach. Hovoril o tom, prečo má na Nový Zéland vynikajúce spomienky, kde mu prišli pravidlá akosi „naopak“, a prečo na Islande nikto nerieši, či turisti, ktorí neodhadnú situáciu, môžu doslova „spadnúť aj s útesom“.

Pešo ste prešli ohromné množstvo krajín. Narazili ste aj na nejaké bizarnejšie pravidlá, ktoré by Slováci možno ani nedokázali pochopiť?

Z takého bizarnejšieho súdka stojí za reč Nový Zéland.

Pred začiatkom chodníka objavíte dezinfekčné stanice. Takéto stanice nájdete na Severnom ostrove, kde rastú tzv. kauri – obrovské stromy, ktoré často odumierajú v dôsledku postihnutých koreňov. Preto je pred každým vstupom aj výstupom umiestnená stanica: musíte si tam dezinfikovať topánky a paličky, a až potom môžete vyraziť na trasu. To bolo určite jedno z tých zaujímavejších opatrení.

Musím však povedať, že počas mojich ciest sa mi ani raz nepodarilo naraziť na pravidlo, ktoré by som bral vyslovene negatívne – akože by som si hovoril, že je to úplná blbosť. Len to vo svete neraz funguje úplne naopak.

Napríklad u nás je v národných parkoch zakázané kempovať. V rezerváciách na Novom Zélande, kde by nemala prebiehať ľudská činnosť, je kempovanie povolené, pretože sa tam snažia pritiahnuť viac ľudí. Inak to je na Islande: Kempovanie je zakázané, ale ak idete pešo alebo na bicykli, môžete prakticky kempovať kdekoľvek, s výnimkou významne chránených území.

Zhrnul by som to asi tak, že sa naozaj stane, že niekde opatrenia fungujú úplne inak, ale fungujú… Čo však hneď neznamená, že by to tak malo byť. Práve v Tatrách si niečo podobné predstaviť neviem – že by sa tam mohlo kempovať všade. Sú veľmi malé a turizmus je tam naozaj koncentrovaný. Oproti tomu sa vám však u nás stane, že idete naprieč Slovenským krasom, kráčate pritom po ceste rozbitej strojmi na ťažbu, ale je zakázané si vedľa nej postaviť stan. A to mi príde také… no.

Počula som, že práve u nás to diaľkoví turisti nemajú najľahšie…

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aký je rozdiel medzi Tatrami a Poloninami;
  • ktorá krajina ho sklamala najviac a prečo;
  • na ktorom úseku v prírode sa vyslovene báli;
  • ktorá krajina necháva všetko na turistoch;
  • kde to majú podľa neho fakt zvládnuté;
  • čo nám na Slovensku stále chýba.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac