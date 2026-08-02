O nenápadných budapeštianskych kúpeľoch ste možno nikdy nepočuli: Za vstup zaplatíte od 19 eur

Kúpele Lukács v Budapešti

Foto: Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Všetci poznajú budapeštianske kúpele Széchenyi, no o kúpeľoch Lukács vie len málokto.

Kúpele Széchenyi v Budapešti patria medzi tie najznámejšie atrakcie. Niet sa preto čo čudovať, že je tam hlava na hlave. Budapešť však ukrýva poklad v podobe menej známych kúpeľov Lukács.

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Nie každému sa najznámejšie kúpele pozdávajú

Ako sme vás nedávno informovali, budapeštianske kúpele Széchenyi majú mnohí na zozname miest, ktoré chcú navštíviť. Neraz ale odchádzajú sklamaní. Dostupnosť nie je ideálna a často praskajú vo švíkoch. Hoci, ako sme písali v reportáži, patria medzi najlepšie kúpele v Európe, v ideálnom stave neboli počas našej návštevy ani toalety a sprchy. Cez týždeň stojí lístok s ranným vstupom 30 eur, počas víkendu je to o 3 eurá viac.

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O niečo menej známe sú kúpele Lukács. Z webu kúpeľov sa dozvedáme, že ich história siaha do 12. storočia. Už vtedy v okolí vznikali kláštory s kúpeľmi, kde sa liečili chorí. Kúpele tu fungovali aj počas tureckej nadvlády. Neskôr sa stali majetkom štátu.

Széchenyiho termálne kúpele v Budapešti
Kúpele Széchenyi, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Chodili sem ľudia z rôznych kútov sveta

V roku 1884 kúpil kúpele od štátu Fülöp Palotay a začala sa séria prestavieb. Vznikol tu moderný kúpeľný hotel, ale aj hydroterapeutické oddelenie. Prvé oddelenie poskytujúce komplexné termálne kúpeľné služby bolo v kúpeľoch Lukács zriadené v roku 1979. O 20 rokov neskôr prešli rekonštrukciou vonkajšie bazény. Z rôznych ochorení sa sem chodili liečiť ľudia z rôznych kútov sveta.

Dnes sem chodia obyvatelia Budapešti, ktorí sa chcú osviežiť, no nechcú sa tlačiť v populárnejších kúpeľoch Széchényi. V súčasnosti v kúpeľoch nájdete niekoľko vonkajších a vnútorných bazénov, ale aj saunový svet. Ľudia sa môžu okúpať v termálnom bazéne, ale aj si zaplávať v plaveckom. V ponuke je dokonca aj pivný kúpeľ.

Niektoré časti kúpeľov sú však v súčasnosti pre rekonštrukciu nedostupné. Navyše, web upozorňuje, že do kúpeľov nemajú povolený vstup deti mladšie ako 14 rokov. Skôr ako sa sem teda vyberiete, odporúčame pozrieť sa na obmedzenia.

Kúpele Lukács v Budapešti
Foto: Unsplash

Aké sú ceny?

Čo sa cien týka, dospelá osoba zaplatí cez týždeň 7 000 forintov (v prepočte je to niečo vyše 19 eur). Počas víkendov a prázdnin je cena 8 000 forintov (približne 22 eur). Pre študentov a seniorov platí zľava. Tí zaplatia cez týždeň 3 800 forintov (10,50 eura) a cez víkend a počas prázdnin 4 900 forintov (13,50 eura). Za vstup do saunového sveta sa pripláca navyše 1 300 forintov (3,60 eura).

Na Tripadvisore majú kúpele Lukács 3,9 hviezdičky z 5 pri celkovom počte 1 262 hodnotení. Návštevníci radia prísť ráno včas, inak vraj však šlo všetko hladko a ani v jednom z bazénov nebolo ani v najväčších horúčavách priveľa ľudí. Je to podľa nich ideálne miesto na relax. Súčasťou kúpeľov je podľa nich aj malý bar s príjemnou ponukou a prijateľnými cenami.

Kúpele Lukács v Budapešti
Foto: Christo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Návštevníci chvália, ale aj kritizujú

Ďalší návštevníci zdôrazňujú, aby ste si so sebou nezabudli doniesť vlastné šľapky, uterák a aj čiapku na plávanie v prípade, ak sa chystáte do plaveckého bazéna. Chvália viacero dostupných spŕch, ale aj skriniek na odkladanie osobných vecí. Hoci sa na kúpeľoch viditeľne podpísal zub času, hostia ich hodnotia ako veľmi čisté a pekné.

Nájdu sa však aj kritici, najmä medzi zahraničnými turistami. Nepozdáva sa im, že personál nevedel po anglicky a nevedel im pomôcť s otvorením skriniek či s nájdením saunového sveta. Podľa ďalších to ale nie je nič náročné a všade sú informačné tabule aj v angličtine. Viacerí píšu, že im kúpele pripadali veľmi autentické a označujú ich za miesto, kam by sa jednoznačne radi vrátili.

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