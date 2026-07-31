Brutálny útok v bratislavskej MHD: Muž udrel cestujúcu päsťou a pokojne odišiel. Polícia zverejnila jeho fotografie

Pokojná cesta mestskou hromadnou dopravou sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na násilný útok. Neznámy muž v bratislavskom autobuse bez akéhokoľvek dôvodu udrel ženu do tváre a z miesta odišiel, akoby sa nič nestalo. Polícia po ňom pátra a zároveň informovala aj o ďalšom závažnom prípade z hlavného mesta, v ktorom už padlo obvinenie z pokusu o vraždu.
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Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo 27. júla v autobuse linky 39 v Bratislave. Neznámy páchateľ tam bezdôvodne napadol cestujúcu a následne pokojne z autobusu vystúpil. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Muž bezdôvodne zaútočil na ženu v autobuse
Neznámy muž nastúpil zadnými dverami do autobusu na zastávke Sabinovská, na Trnavskej ceste v smere do mesta. Pristúpil k sediacej žene a bezdôvodne ju fyzicky napadol úderom päsťou do tváre. „V autobuse, v ktorom sa v tom čase nachádzali ďalší cestujúci, prešiel k ďalším dverám, vystúpil a odišiel na neznáme miesto,“ priblížil Szeiff s tým, že žena utrpela zranenia vyžadujúce si ošetrenie privolanou záchrannou pomocou.
Polícia v tejto súvislosti žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách zverejnených aj na sociálnej sieti. Informácie je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti. „V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení muža na fotografiách, ktorý by svojimi informáciami určite rád pomohol pri náležitom objasnení tohto skutku. V prípade ak disponujete informáciami k jeho totožnosti, prípadne takými ktoré by pomohli pri objasňovaní tohto skutku, oznámte nám ich na bezplatnom čísle polície 158 alebo formou súkromnej správy na FB Polícia SR – Bratislavský kraj,“ uzavrela polícia.
Obvinenie padlo aj v prípade pobodania v Petržalke
Polícia vedie trestné stíhanie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu v prípade pobodania 50-ročného muža na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke zo začiatku júla. Z uvedeného skutku zároveň obvinila jednu osobu. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff. Hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová pre TASR uviedla, že obvinený je stíhaný väzobne.
Na Gessayovej ulici v bratislavskej Petržalke pobodali 9. júla 50-ročného muža. Do nemocnice ho previezli s dvomi bodnými poraneniami v oblasti brucha a hrudníka a rezným poranením v oblasti krku. Polícia vtedy začala trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Neskôr obmedzila na osobnej slobode 58-ročného muža, dôvodne podozrivého zo spáchania skutku.
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