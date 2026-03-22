Poznáme najkrajší slovenský región. Zabudnite na Liptov či Oravu. Slováci sa zhodli na jednom

Muránska planina, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Ktorý slovenský región je podľa vás najpodceňovanejší?

Radi cestujete po našej krásnej krajine? Koľko slovenských regiónov ste už navštívili, a ktorý je váš najobľúbenejší? Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom Slováci diskutujú o tom, ktorý región na Slovensku je najpodceňovanejší.

Nedávno sa ľudia zhodli, že medzi najkrajšie slovenské mestá patria Banská Štiavnica, Trenčín, Trnava a Košice. Tentoraz však riešili slovenské regióny.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Vyrazte už dnes: Slovenský klenot sa po zime prebúdza, ročne sem príde 300-tisíc ľudí
2.
Dvaja naši susedia sa umiestnili v prestížnom rebríčku najlepších miest na svete v roku 2026
3.
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Zobraziť všetky články (101)

Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí @Illustrious_Gain6700 položil diskutujúcim otázku: Ktorý región je podľa vás najviac podceňovaný? Ľudia v komentároch o tom okamžite začali diskutovať.

Zhodli sa na jednom

V komentároch sa objavilo skutočne obrovské množstvo regiónov, ako napríklad Gemer, Spiš, Novohrad, Zemplín, Horehronie, Hont a Záhorie.

Najčastejšie však diskutujúci menovali Gemer, ktorý mnohí dokonca označili aj za najkrajší a cenovo dostupný. Vyzdvihli najmä nádhernú prírodu, ktorú ponúka, vrátane Národného parku Muránska planina, Slovenského krasu, Stolických vrchov, Silickej a Jasovskej planiny. Tvrdia, že má obrovský turistický potenciál, no je nedostatočne rozvinutý, čo je obrovská škoda.

Viacerí diskutujúci sa zhodli aj na Horehroní, na ktorom ocenili pokoj, krásne ihličnaté lesy, zalesnené kopce s lúkami a zurčiace potoky.

Slovenský kras, foto: Profimedia

Azda najnavštevovanejšími slovenskými regiónmi sú Liptov, Orava a Turiec, najmä vďaka ich krásnej prírode. Nachádza sa tu predsa nespočetné množstvo dolín, vrchov, vodných nádrží, liečivých jazier, vodopádov a parkov, ale aj kultúrnych pamiatok.

No zdá sa, že očarujúcu prírodu nájdeme aj na Gemeri, a k tomu aj oveľa menej turistov. Naša krajina tak má skutočne čo ponúknuť v každom kúte.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia si vymieňajú tipy na nezvyčajné výlety na Slovensku. O väčšine miest ste pravdepodobne nikdy…

Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
