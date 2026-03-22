Poznáme najkrajší slovenský región. Zabudnite na Liptov či Oravu. Slováci sa zhodli na jednom

Radi cestujete po našej krásnej krajine? Koľko slovenských regiónov ste už navštívili, a ktorý je váš najobľúbenejší? Na Reddite sme si všimli vlákno, v ktorom Slováci diskutujú o tom, ktorý región na Slovensku je najpodceňovanejší.
Nedávno sa ľudia zhodli, že medzi najkrajšie slovenské mestá patria Banská Štiavnica, Trenčín, Trnava a Košice. Tentoraz však riešili slovenské regióny.
Používateľ, ktorý si na diskusnom fóre hovorí @Illustrious_Gain6700 položil diskutujúcim otázku: Ktorý región je podľa vás najviac podceňovaný? Ľudia v komentároch o tom okamžite začali diskutovať.
Zhodli sa na jednom
V komentároch sa objavilo skutočne obrovské množstvo regiónov, ako napríklad Gemer, Spiš, Novohrad, Zemplín, Horehronie, Hont a Záhorie.
Najčastejšie však diskutujúci menovali Gemer, ktorý mnohí dokonca označili aj za najkrajší a cenovo dostupný. Vyzdvihli najmä nádhernú prírodu, ktorú ponúka, vrátane Národného parku Muránska planina, Slovenského krasu, Stolických vrchov, Silickej a Jasovskej planiny. Tvrdia, že má obrovský turistický potenciál, no je nedostatočne rozvinutý, čo je obrovská škoda.
Viacerí diskutujúci sa zhodli aj na Horehroní, na ktorom ocenili pokoj, krásne ihličnaté lesy, zalesnené kopce s lúkami a zurčiace potoky.
Azda najnavštevovanejšími slovenskými regiónmi sú Liptov, Orava a Turiec, najmä vďaka ich krásnej prírode. Nachádza sa tu predsa nespočetné množstvo dolín, vrchov, vodných nádrží, liečivých jazier, vodopádov a parkov, ale aj kultúrnych pamiatok.
No zdá sa, že očarujúcu prírodu nájdeme aj na Gemeri, a k tomu aj oveľa menej turistov. Naša krajina tak má skutočne čo ponúknuť v každom kúte.
