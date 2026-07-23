V rebríčku 100 najlepších kuchýň sveta Slovensko pohorelo. Predbehli nás Afganistan aj Pakistan

Bryndzové halušky, pirohy, oštiepok či parenica. V slovenskej kuchyni nájdeme množstvo dobrôt, na ktoré mnohí z nás nedajú ani len dopustiť. Povedzme si pravdu, napríklad po výdatnej turistike bryndzové halušky chutia najlepšie. Súhlasia s tým však aj zahraniční turisti? Rebríček odhalil najlepšie kuchyne sveta a tá naša neobsadila najvyššie priečky.
Gastronomická encyklopédia Taste Atlas, ktorá pravidelne aktualizuje zoznamy toho najlepšieho alebo najhoršieho z gastra naprieč celým svetom, priniesla veľký prehľad 100 najlepších kuchýň sveta 2025/2026. Smutnou správou pre nás je, že všetky okolité krajiny sa umiestnili lepšie ako Slovensko.
Ovládlo ho Taliansko, po ňom nasleduje grécka kuchyňa
Možno vás neprekvapí, že prvé miesto obsadila talianska kuchyňa, ktorá získala rating 4,65 hviezdičky. Pizza, cestoviny, Parmigiano Reggiano alebo Prosciutto Crudo, už iba pri tých názvoch sa nám zbiehajú slinky.
Na druhom mieste sa nachádza ďalšia kuchyňa, ktorú poznáme z letnej dovolenky, a to grécka s ratingom 4,6 hviezdičky. A tretia priečka patrí vzdialenejšej peruánskej kuchyni, ktorá obstála na rating 4,54 hviezdičky.
Poľsko sa umiestnilo veľmi dobre
Spomedzi našich susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Poľsko, ktorého kuchyňa obsadila vysoké 14. miesto. Medzi jej najlepšie jedlá patria pierogi ruskie, pączki – poľské šišky alebo polievka zalewajka, ktoré vám odporúčame ochutnať, keď sa sem vyberiete.
Maďarsko so svojím gulášom, kuracím paprikášom, langošom či lečom si uchmatlo 22. pozíciu, Česko 33. miesto, v tesnom závese na 35. priečke skončilo Rakúsko a Ukrajina na 43. mieste.
Ako sa darilo Slovensku?
Slovensko sa v rebríčku 100 najlepších kuchýň sveta do prvej 50-tky nedostalo. Patrí nám až nie veľmi lichotivé 75. miesto. Získali sme rating 4,02 hviezdičky a na priečkach pred nami sa nachádza afganská kuchyňa, pakistanská kuchyňa aj iracká kuchyňa.
Taste Atlas odporúča ľuďom z našej kuchyne ochutnať bryndzové halušky, zemiakové placky, lokše alebo šišky.
Do rebríčka sa tesne dostali aj kazašská kuchyňa s hodnotením 3,93 hviezdičky, katarská kuchyňa s 3,9 hviezdičky a 100. priečka patrí kuchyni Cypru.
Toto je 10 najlepších kuchýň sveta v sezóne 2025/2026 podľa Taste Atlas:
- Talianska kuchyňa (4,64)
- Grécka kuchyňa (4,60)
- Peruánska kuchyňa (4,54)
- Portugalská kuchyňa (4,53)
- Španielska kuchyňa (4,53)
- Japonská kuchyňa (4,49)
- Turecká kuchyňa (4,49)
- Čínska kuchyňa (4,48)
- Francúzska kuchyňa (4,48)
- Indonézska kuchyňa (4,48)
Na vysokých priečkach sa okrem Talianska a Grécka umiestnili aj ďalšie obľúbené letné destinácie Slovákov. Portugalsko obsadilo 4. miesto, Chorvátsku patrí 18. miesto alebo Rumunsku 31. miesto.
Horšie ako Slovensko sa umiestnilo napríklad Slovensko so svojím 84. miestom alebo Malta, ktorá obsadila 94. priečku.
Taliani hovoria o „novej turistickej pasce“, s ktorou sa môžete stretnúť pri návšteve reštaurácií
Jedným z najväčších lákadiel Talianska je nepochybne jeho kuchyňa a tento rebríček je toho iba dôkazom. No ako sme vás informovali, podľa miestnych šéfkuchárov a gurmánov sa v krajine rozmohol „nešvár“ spojený s gastrom. Rozmohol sa nový typ reštaurácií, ktoré sú podľa nich len „turistickými pascami“.
Túto reštauráciu spoznáte tak, že má výdajné okno, cez ktoré môžete pozorovať, ako ho pre vás pripravujú. Navyše jedlo zvyčajne varia len ženy kuchárky a v ponuke sú najmä cestoviny, ktoré pripravujú čerstvé a vlastnými rukami. Tento typ reštaurácií má turistom pripomínať tradičnú taliansku kuchyňu s ich talianskymi „nonnami“ (babičkami), ktoré odovzdávali kulinárske schopnosti ďalším generáciám.
Podľa talianskych šéfkuchárov a gurmánov jedlo z takéhoto podniku nie je také dobré a tradičné, ako sa prezentuje.
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