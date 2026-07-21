Taliani odhalili novú „turistickú pascu“ v krajine. Všimnete si ju už pri vstupe do reštaurácie

Ak sa chystáte toto leto na dovolenku do Talianska, dajte si pozor na nový typ reštaurácií, ktoré sú vraj „pascami na turistov“. Spoznáte ich veľmi jednoducho.
Večeru vám uvarí talianska nonna
Ako informuje portál Metro, v Taliansku sa rozšírila nová „turistická pasca“, ktorá sa týka reštaurácií a upozornili na ňu miestni. Dovolenkári navštevujú Taliansko nielen pre jeho romantické mestečká a more, ale aj pre výbornú kuchyňu. Pizza, cestoviny, tiramisu sú priam až atrakcie. Z toho dôvodu sa v krajine rozmohol nový typ reštaurácií, ktoré sú však podľa šéfkuchárov a gurmánov len „turistickými pascami“.
Túto reštauráciu spoznáte tak, že má výdajné okno, cez ktoré môžete pozorovať, ako ho pre vás pripravujú. Navyše jedlo zvyčajne varia len ženy kuchárky a v ponuke sú najmä cestoviny, ktoré pripravujú čerstvé a vlastnými rukami. Tento typ reštaurácií má turistom pripomínať tradičnú taliansku kuchyňu s ich talianskymi „nonnami“ (babičkami), ktoré odovzdávali kulinárske schopnosti ďalším generáciám.
@tranellitravels
Restaurant with a pasta making window 🇮🇹🍝 “The traditions of the recipes are secret and have been handed down from mother to daughter. In every recipe there are secrets and precautions that are transmitted with attention and care over the years.” “The pasta shop window is a symbol of transparency and pride in showing the hard work behind every plate. The choice to use fresh, self-produced ingredients, such as tomatoes and potatoes, reflects the passion for quality and attention to provenance.” ~ Osteria website #rome #roma #milano #milan #bologna #handmade #handmadepasta #pasta #pastafresca #freshpasta #italy🇮🇹 #italyfood #ciboitaliano🇮🇹 #nonnairis #pastalovers #cucinadellanonna #OsteriaDaFortunata #CucinaAutentica #Cuoreromano #osteriaromana #pastalover #mangiaroma #osteria #ristorante #primipiatti #fattoamano #fattoamanoconamore #tripadvisor
Šéfkuchári ich označili za gýčové
No podľa talianskych šéfkuchárov a gurmánov tento typ reštaurácií nie je nič iné ako „pasca na turistov“. Dokonca tvrdia, že ak by videli takúto reštauráciu, okamžite by odtiaľ odišli. Podľa nich totiž jedlo vôbec nie je také dobré a tradičné, ako sa prezentuje. Takáto reštaurácia je podľa nich nie tradičná, ale gýčová. Nepáči sa im najmä to, že kuchári sú vystavení ako nejaká atrakcia či divadlo, vraj pripomínajú figuríny.
Ďalším problémom podľa odborníkov je, že tradičné talianske cestoviny sa pripravujú zo suchých cestovín, nikdy nie z čerstvých, ako je to v tomto type reštaurácií. Poukázali aj na to, že podľa recenzií ľudí na Tripadvisore a Google je jedlo v týchto okienkových reštauráciách len priemerné.
Odborníci zároveň dodali, že ďalšie reštaurácie, ktoré sú pascou na turistov, spoznáte aj tak, že reštaurácia je umiestnená blízko nejakej veľkej atrakcie, jedálne lístky obsahujú fotografie jedál, čašníci sú oblečení v stereotypných uniformách vo vintage štýle a cestoviny sa podávajú v malých medených panviciach.
Samozrejme, žiadny z týchto znakov automaticky neznamená, že jedlo je zlé, ale keď ich uvidíte viacero naraz, je veľká šanca, že reštaurácia je určená skôr pre turistov než pre ľudí, ktorí hľadajú autentické talianske jedlo.
Reštaurácie, ktoré sú turistickými pascami, však nájdete aj v ďalších obľúbených letných destináciách Slovákov
O turistických pasciach sme sa nedávno rozprávali aj so Slovenkou žijúcou v Španielsku, ktorá nás tiež upozornila na reštaurácie, na ktoré by si mali dať dovolenkári pozor, pretože mnohé z nich sú zbytočne predražené.
„V Španielsku sa dá najesť naozaj lacno, v niektorých oblastiach dávajú dokonca tapas úplne zadarmo ku každému drinku. Ak napríklad uvidíte sangriu, ktorá stojí 10 €, tak to je veľmi predražené. Sangria by mala stáť okolo 5 €, na niektorých miestach dokonca aj menej, ale väčšinou v turistických destináciách stojí okolo 6 až 7 €,“ povedala pre interez Nikola Noveková.
Zároveň odhalila, že ona sa zvykne vyhýbať podnikom, ktoré majú obrázky s celými jedlami. Z vlastnej skúsenosti totiž vie, že väčšinou sú to vždy podniky, ktoré sú zbytočne predražené a ani nie úplne chutné. „Španielsko je známe svojimi typickými staršími podnikmi, nič luxusné. V takých majú zvyčajne najlepšie ceny aj jedlo,“ dodala.
Okrem Talianska a Španielska je obľúbenou letnou destináciou Slovákov aj Chorvátsko, kde tiež nájdete niekoľko reštaurácií, na ktoré nás upozornila Veronika Samborská, ktorá tu žije časť roka.
Prezradila nám, že pri čítaní menu v reštauráciách by ste mali byť obzvlášť pozorní. Radí poriadne čítať cenník a pýtať sa obsluhy, či je napríklad uvedená cena len za pohár vína alebo za celú fľašu. Zároveň zdôraznila, že v mnohých chorvátskych reštauráciách sa často účtuje voda. Dokonca majú vraj viacerí čašníci pascu na turistov – „Povedia vám, že voda v reštaurácii je závadná, aby vám mohli predať stolovú,“ povedala pre interez Veronika Samborská.
Ďalej radí vyhýbať sa reštauráciám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mora, pretože tie sú zvyčajne zbytočne drahé, keďže platíte nielen za jedlo, ale aj za samotný výhľad. Ak sa chcete najesť chutne, ale nie draho, odbočte do skrytej uličky, kde môžete nájsť skutočný gastronomický klenot za prijateľné ceny.
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