Zahraničný zoznam ukázal najobľúbenejšie slovenské jedlá. Pri haluškách sa ocitli dva druhy alkoholu

Krupicová kaša

Foto: Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Gastronómia
Zo slovenskej kuchyne sa mnohým zbierajú slinky.

Jeden zo spôsobov, ako môžeme spoznávať nové krajiny, je prostredníctvom chuťových buniek. Keď si to zamierime do Talianska, nevieme sa dojesť pizze a chutných domácich cestovín, v Španielsku zas degustujeme z každého rožku trošku prostredníctvom tradičných tapas. Čo si ale dávajú najčastejšie zahraniční turisti pri návšteve nášho malebného Slovenska?

Napovedať nám môže zoznam najpopulárnejších slovenských jedál, ktorý zostavila renomovaná gastronomická encyklopédia Taste Atlas. Okrem bryndzových halušiek sa v ňom objavili aj ďalšie dobroty, na ktorých si pochutnávame pri návšteve starej mamy alebo počas sviatočného obeda.

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Ocitli sa v ňom oškvarky aj žemľovka

Patria medzi ne šišky, ktoré boli kedysi obľúbeným obedom mnohých detí v školskej jedálni, makovník či krupicová kaša, ktorá nám pripomína detstvo. Zo slaných jedál spomeňme karbonátky, kapustnicu alebo guláš.

Niekoho môže prekvapiť, že sa v zozname po boku parených buchiet a bratislavského rožka nachádzajú oškvarky a žemľovka. Kým niektorí ich milujú, ďalší tieto jedlá nemôžu ani cítiť. A to je úplne v poriadku, pretože ako sa hovorí: koľko ľudí, toľko chutí.

Žemľovka s jablkami
Foto: Pohled 111, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

V zozname sa objavili aj dva druhy alkoholu

Zaujímavé je, že medzi týmito dobrotami sa objavili aj dva alkoholické nápoje – víno Rulandské biele a Spišská borovička. Po ich boku sme našli aj žinčicu.

Keď sa zahraniční turisti vyberú na Slovensko a pozrú sa do zoznamu Taste Atlas, aby zistili, čo u nás ochutnať, dostanú sa k týmto lahôdkam. A vyzerá to tak, že mnohým zachutili, preto môžeme byť na našu kuchyňu patrične pyšní.

Slovenské jedlo sa ocitlo aj v rebríčku najhorších v strednej Európe

Tak ako nie všetko chutí nám v zahraničí, nie všetky naše jedlá sadnú ľuďom z iných kútov sveta. Nazreli sme aj do zoznamu 100 najhoršie hodnotených stredoeurópskych jedál a objavili v ňom aj kúsok Slovenska. Konkrétne smotanovú nátierku, ktorá získala slabé hodnotenie 2,5/5 a Taste Atlas ju radí okrem českej aj do našej kuchyne.

Smotanová nátierka alebo cream cheese
Foto: Profimedia

V prvej trojke sa navyše objavili až dvaja naši susedia. Na treťom mieste sa umiestnila tradičná maďarská polievka “borleves”, ktorej názov po preklade napovedá, akú ingredienciu v sebe ukrýva – biele víno. V kombinácii so žĺtkami a s klinčekmi však nemusí sadnúť každému a pravdepodobne preto obstála len na hodnotenie 2,4/5 hviezdičky.

Druhá priečka patrí nášmu ďalšiemu susedovi – Poľsku. Obsadil ju żymlok”, teda sliezska krvavá jaternica s hodnotením 2,1/5 hviezdičky. Prívlastok toho najhoršieho jedla strednej Európy putuje do Švajčiarska, pre autentickú polievku “heusuppe” s identickým hodnotením. Jej hlavnou ingredienciou sú horské kvety lúhované vo vývare.

Najlepším slovenským jedlom je syr, ktorý ste možno ani neochutnali

Aby sme sa ale sústredili predovšetkým na to dobré, čo u nás máme, pozreli sme sa aj na jedlá, ktoré boli označené za najlepšie slovenské. Na treťom mieste sa nachádzajú zemiakové placky, ako sme už spomenuli, druhá priečka patrí bryndzovým haluškám a rebríčku kraľuje ovčí salašnícky údený syr.

V prvej desiatke nechýbajú lokše, šišky, kapustnica alebo oštiepok. V ich závese nájdeme aj ďalšie druhy syrov, ako korbáčiky alebo ovčí hrudkový syr salašnícky. Pre mnohých Slovákov sú možno práve tieto druhy známejšie a obľúbenejšie, než ten, ktorý sa stal úplne najlepším slovenským jedlom.

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