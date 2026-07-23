Štát jej schválil 40-tisíc eur, má hodnotenie 1,2 hviezdičky: AI kniha Šiškáči rozdelila Slovensko aj odborníkov

Keď sa na trhu objaví nová detská kniha s pútavým príbehom, zväčša sa na istý čas stane témou medzi rodičmi a malými čitateľmi. O knihe Šiškáči sa však nerozpráva pre jej dej ani rozprávkový svet. Pozornosť celého Slovenska tentoraz pritiahla dotácia 40 000 eur z Fondu na podporu umenia, ilustrácie, ktoré podľa mnohých vznikli s pomocou umelej inteligencie, aj otázky, prečo práve tento projekt získal jednu z najvyšších podpor vo svojej výzve.
Na prípad upozornil ako prvý portál Denník N, podľa ktorého bola kniha v čase schválenia dotácie už dva mesiace v predaji. Hlbšie sa na celú problematiku pozrel aj Malý cynik, ktorý svoje zistenia pravidelne pridáva na sociálne siete.
Odborná komisia povedala nie, rada rozhodla inak
Kniha Šiškáči: Záhada spievajúceho stromu je určená deťom vo veku od troch do siedmich rokov. V centre príbehu stojí partia kamarátov zo sveta Šiškoland.
Hlavnou zápletkou je podľa autorov moment, keď starý strom Srdcovník prestane spievať svoju rannú pieseň a v lese sa naruší dovtedajšia harmónia. Šiškáči sa preto vydávajú na cestu, aby zistili, čo sa stalo, a pokúsili sa rovnováhu vrátiť. Podľa vydavateľa má kniha dobrodružnou formou ukazovať význam spolupráce, priateľstva a vzájomného počúvania.
Súčasťou publikácie sú aj krátke afirmácie a takzvané kúzelné vety, ktoré majú podporovať pozitívne myslenie, sebadôveru a rozvoj emocionálnej inteligencie detí. Za námetom knihy stojí Jozef Šiška, autorkou príbehu je Petra Gabaríková. O vizuálne spracovanie ilustrácií sa postaral Cyril Orem, jazykovú korektúru pripravila Stanislava Vraniaková a grafickú úpravu so sadzbou Zdeno Ziman.
Projekt sa uchádzal o dotáciu vo výške 45 000 eur. Odborná komisia mu udelila priemerné hodnotenie a odporučila ho nepodporiť pre nedostatok financií. Konečné slovo však mala Rada Fondu na podporu umenia, ktorej členovia nominovaní ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou rozhodli inak a schválili dotáciu vo výške 40 000 eur.
Vo výzve pritom súťažilo 68 projektov, podporu získalo 26 z nich a fond medzi úspešných žiadateľov rozdelil spolu 240 000 eur. Šiškáči zároveň patrili medzi projekty s najvyššou schválenou podporou.
Autor priznáva využitie umelej inteligencie
Jedným z hlavných dôvodov kritiky sú ilustrácie, ktoré podľa mnohých pôsobia ako obrázky vytvorené umelou inteligenciou. Spoluautor a vydavateľ Jozef Šiška potvrdil, že AI pri tvorbe knihy využili. Tvrdí však, že išlo iba o jeden z pracovných nástrojov.
„Za výsledkom stojí dlhodobá vízia od prípravy konceptu, scenárov a odborných konzultácií až po editáciu, produkciu a finálne spracovanie. Umelú inteligenciu nevnímame ako náhradu ľudskej tvorivosti, ale ako moderný nástroj, ktorý nám pomáha tvoriť,“ uviedol.
Podľa jeho slov bola produkcia knihy financovaná výlučne zo súkromných zdrojov. Dodal tiež, že napriek schválenej dotácii zatiaľ od fondu nedostali ani euro, keďže zmluva ešte nebola podpísaná.
Čitatelia knihu zatiaľ prijali veľmi chladne
Rozporuplné reakcie neprichádzajú len od odborníkov. Kniha zbiera aj veľmi nízke hodnotenia od čitateľov. Na portáli Martinus mala vo štvrtok priemer 1,2 z 5 hviezdičiek na základe 115 hodnotení. Publikácia má 60 strán a predáva sa za 14,16 eura.
Treba však dodať, že hodnotenia pribúdali aj v čase, keď sa už okolo knihy rozpútala verejná diskusia o pridelení dotácie aj využití umelej inteligencie. Samotné skóre preto nemusí odrážať výlučne čitateľský zážitok z knihy, ale aj názor ľudí na celú situáciu okolo nej.
Ilustrátori hovoria o facke pre detskú knižnú tvorbu
Najostrejšie zareagovala Asociácia ilustrátorov ASIL. Podľa nej nejde len o jednu kontroverznú knihu, ale o rozhodnutie, ktoré vysiela negatívny signál všetkým autorom, ilustrátorom aj vydavateľom detských kníh. Vo svojom stanovisku uviedla, že očakávala, že práve pri detskej literatúre bude existovať vyšší dôraz na kvalitu a pôvodnú tvorbu.
„Mysleli sme si, že aspoň v oblasti detských kníh sa nájde akýsi rozumný priestor. Ide predsa o deti a veríme, že knihy by mali byť priestorom na budovanie ich vkusu, rozvíjanie myslenia a citového prežívania. Očividne sme sa mýlili,“ uviedla asociácia.
Podľa ilustrátorov je problémom aj to, že kniha vytvorená s pomocou umelej inteligencie získala jednu z najvyšších dotácií z verejných zdrojov. „Zrazu nielenže na pultoch kníhkupectiev pristávajú tituly vytvorené AI, ktoré sa práve tieto kníhkupectvá neštítia predávať, ale majú aj obrovskú podporu prakticky z našich peňazí,“ napísala asociácia.
Tvrdia, že podobná podpora bola kedysi určená celým edičným plánom
ASIL upozorňuje aj na výšku schválenej dotácie. Podľa nej je 40 000 eur mimoriadne vysoká suma na vydanie jednej knihy. Asociácia pripomína, že v minulosti podobné podpory získavali renomované slovenské vydavateľstvá na celé edičné plány, nie na jediný titul.
Podľa ilustrátorov išlo o knihy, na ktorých pracovali celé autorské tímy, spisovatelia, ilustrátori, editori, redaktori, korektori aj grafickí dizajnéri, pričom ich príprava trvala často niekoľko rokov. „Na kvalitné knihy sa neraz pracovalo celé roky a ani jeden z aktérov za svoju prácu nedostal sumu približujúcu sa 40 000 eurám,“ uviedla asociácia. Dodala, že mnohé z týchto titulov boli neskôr oceňované doma aj v zahraničí a dočkali sa prekladov do ďalších jazykov.
Ilustrátori hovoria o znehodnocovaní vlastnej profesie
Asociácia zároveň upozorňuje, že príchod umelej inteligencie výrazne zasiahol profesiu ilustrátorov. Tvrdí, že čoraz častejšie sa AI využíva pri komerčných zákazkách, čo podľa nej znižuje množstvo práce aj príjmy profesionálnych tvorcov.
„Roky sa snažíme tlačiť na spravodlivé odmeňovanie ilustrácie a zvyšovanie kvality knižnej tvorby. Príchodom AI nastala pre ilustrátorov ťažká doba. Rýchlo sa jej používanie začalo prelínať do komerčných sfér, čo neraz výrazne zasahuje finančnú situáciu nejedného tvorcu,“ uvádza stanovisko. Podľa ASIL-u rozhodnutie fondu len prehĺbilo pocit, že dlhoročná práca autorov a ilustrátorov stráca v očiach štátu hodnotu.
Výzva smerovala aj ku kníhkupcom a rodičom
Na záver stanoviska sa asociácia obrátila nielen na Fond na podporu umenia, ale aj na kníhkupcov a rodičov. Tvrdí, že konečné rozhodnutie o tom, aké knihy budú deti čítať, zostáva na nich.
„Rozhodnutie, akú knihu kúpite svojim deťom, máte v rukách vy. A zodpovednosť je aj na strane kníhkupcov. Skutočne je zisk dôležitejší ako akákoľvek spoločenská zodpovednosť?“ pýta sa asociácia. Stanovisko uzatvára slovami, že napriek súčasnej situácii verí v budúcnosť kvalitnej detskej literatúry. „Sme stále presvedčení, že deti si zaslúžia viac ako len prázdne obrázky z dielne AI.“
Martinus knihu z ponuky nestiahne, prestal ju však propagovať
Na kauzu reagovalo aj kníhkupectvo Martinus, ktoré uviedlo, že po zvýšenom záujme verejnosti prijalo vlastné rozhodnutie. Knihu síce z predaja nestiahne, no zároveň ju prestalo aktívne propagovať.
„V tejto chvíli knihu nijako nepromujeme. Nenájdete ju na našich výstavkách, v odporúčaných výberoch ani v kampaniach. Zároveň sme sa ale rozhodli nestiahnuť ju z ponuky,“ uviedol Martinus vo svojom stanovisku. Kníhkupectvo zároveň vysvetlilo, že jeho úlohou nie je rozhodovať o tom, čo ľudia môžu alebo nemôžu čítať.
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„Ako kníhkupectvo ponúkame desaťtisíce titulov, je preto len prirodzené, že sú tituly, s ktorými nesúhlasí každý. Sme však presvedčení, že našou úlohou nie je rozhodovať o tom, čo ľudia môžu alebo nemôžu čítať. Za oveľa dôležitejšie považujeme upriamovať pozornosť na knihy, o ktorých sme presvedčení, že si ju zaslúžia,“ uviedlo kníhkupectvo vo vyhlásení.
Podľa Martinusu práve preto dlhodobo organizuje projekty, ako sú Knihy roka, Prečítané leto, detské čitateľské aktivity či autorské besedy, ktorými chce podporovať knihy a hodnoty, za ktorými si stojí.
Ministerstvo kultúry nám odpovedalo, že sa máme obrátiť na FPU, čo sme aj urobili. Viac informácií nám zatiaľ neposkytli.
So žiadosťou o stanovisko sme oslovili Fond na podporu umenia aj samotné vydavateľstvo. Po zaslaní ich reakcií budeme článok aktualizovať.
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