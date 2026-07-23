Niektorí Slováci začínajú platiť vyššie odvody: Prvá platba odíde čoskoro, pozrite si prehľad noviniek

Opäť tu máme obdobie roka, ktoré živnostníci nemajú moc v láske. Po marcovom podávaní daňových priznaní tu máme dni, kedy sa im mení výška odvodov. Od júla musia platiť už podľa zárobku z roku 2025.
Nové odvody, či už vyššie alebo nižšie, budú musieť zaplatiť do 10. augusta. To sa však netýka živnostníkov, ktorí požiadali o odklad, píše Finsider.
Ako vysvetľuje Sociálna poisťovňa, vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie sa určuje dvomi spôsobmi. Ak SZČO dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 vyšší ako 9 144 eur, jej vymeriavací základ sa určí z jej základu dane.
Niektorí neplatia vôbec
Ak však tento ročný príjem bol na úrovni od 2 876,90 eura do 9 144 eur, použije sa „osobitný“ vymeriavací základ. „„Osobitný“ vymeriavací základ = 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné,“ píše poisťovňa.
Za obdobie od 1. júla 2026 do 31. decembra 2026 je „osobitný“ vymeriavací základ v sume 396,24 eura, z ktorého poistné je mesačne v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).
Zároveň sa zníži odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú po novom musieť odvádzať tzv. mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od 1. júla 2026.
Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novela zachováva hranicu príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie aj pre posudzovanie odvodovej povinnosti, pre zdaňovacie obdobie 2025 je to suma 2876,90 eura.
Odvodové prázdniny
Pre začínajúcich podnikateľov tiež platia takzvané odvodové prázdniny. Počas prvých šiestich mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody, pre rok 2026 je to 131,34 eura mesačne.
Príjem SZČO bude Sociálna poisťovňa aj naďalej posudzovať k 1. júlu, alebo k 1. októbru, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. „Ak príjem SZČO za predchádzajúci kalendárny rok presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmu, povinné poistenie vznikne alebo bude pokračovať aj naďalej. Povinné poistenie 1. júla vzniká aj takej SZČO, ktorá predchádzajúci kalendárny rok nebola SZČO a zároveň jej neplynie lehota na vznik povinného poistenia (tzv. odvodové prázdniny),“ spresnila poisťovňa.
Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2026 zaviedla aj nový mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. V období povinného poistenia je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najmenej z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, alebo z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov na účely mikroodvodu.
„Takto koncipovaná právna úprava má za dôsledok vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie aj u tých SZČO, ktoré síce sú oprávnené na podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale nedosahujú z nej žiadny alebo dosahujú tak nízky príjem, že po zaplatení poistného na sociálne poistenie je výkon tejto činnosti neefektívny,“ uvádza dôvodová správa.
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