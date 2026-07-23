Niektorí Slováci začínajú platiť vyššie odvody: Prvá platba odíde čoskoro, pozrite si prehľad noviniek

Záber na smutného muža a peniaze

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Niektorí však po novom nemusia platiť vôbec nič.

Opäť tu máme obdobie roka, ktoré živnostníci nemajú moc v láske. Po marcovom podávaní daňových priznaní tu máme dni, kedy sa im mení výška odvodov. Od júla musia platiť už podľa zárobku z roku 2025.

Nové odvody, či už vyššie alebo nižšie, budú musieť zaplatiť do 10. augusta. To sa však netýka živnostníkov, ktorí požiadali o odklad, píše Finsider.

Ako vysvetľuje Sociálna poisťovňa, vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie sa určuje dvomi spôsobmi. Ak SZČO dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 vyšší ako 9 144 eur, jej vymeriavací základ sa určí z jej základu dane.

Niektorí neplatia vôbec

Ak však tento ročný príjem bol na úrovni od  2 876,90 eura do 9 144 eur, použije sa „osobitný“ vymeriavací základ. „„Osobitný“ vymeriavací základ = 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné,“ píše poisťovňa.

Budova Sociálnej poisťovne
Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Za obdobie od 1. júla 2026 do 31. decembra 2026 je „osobitný“ vymeriavací základ v sume 396,24 eura, z ktorého poistné je mesačne v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

Zároveň sa zníži odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú po novom musieť odvádzať tzv. mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je účinná od 1. júla 2026.

Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novela zachováva hranicu príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie aj pre posudzovanie odvodovej povinnosti, pre zdaňovacie obdobie 2025 je to suma 2876,90 eura.

Odvodové prázdniny

Pre začínajúcich podnikateľov tiež platia takzvané odvodové prázdniny. Počas prvých šiestich mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody, pre rok 2026 je to 131,34 eura mesačne.

Príjem SZČO bude Sociálna poisťovňa aj naďalej posudzovať k 1. júlu, alebo k 1. októbru, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. „Ak príjem SZČO za predchádzajúci kalendárny rok presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmu, povinné poistenie vznikne alebo bude pokračovať aj naďalej. Povinné poistenie 1. júla vzniká aj takej SZČO, ktorá predchádzajúci kalendárny rok nebola SZČO a zároveň jej neplynie lehota na vznik povinného poistenia (tzv. odvodové prázdniny),“ spresnila poisťovňa.

Papiere z daňového priznania
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2026 zaviedla aj nový mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. V období povinného poistenia je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najmenej z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, alebo z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov na účely mikroodvodu.

„Takto koncipovaná právna úprava má za dôsledok vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie aj u tých SZČO, ktoré síce sú oprávnené na podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale nedosahujú z nej žiadny alebo dosahujú tak nízky príjem, že po zaplatení poistného na sociálne poistenie je výkon tejto činnosti neefektívny,“ uvádza dôvodová správa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nečakaný zvrat: Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha končí vo funkcii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac