Štáty EÚ sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku: Opatrenia však budú miernejšie

Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry.
Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Pre agentúry TASR a AFP to potvrdili viacerí diplomati. Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. „Našiel sa kompromis. Návrh bol upravený a súhlasili s ním všetky členské štáty,“ uviedol diplomatický zdroj. Bezprostredne nie je jasné, aké ústupky si Atény vyjednali.
Zmrazia aj strop na ropu
Krajiny EÚ sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel do 14. júla 2027. Kompromisný návrh predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Členské štáty by mali balík definitívne potvrdiť ešte vo štvrtok prostredníctvom písomnej procedúry.
Európska komisia predstavila nový súbor sankcií v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predĺžili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Išlo napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenia týkajúce sa víz pre ruských vojakov.
Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších desiatok ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel.
Sankcie aj na na ruský vojensko-priemyselný komplex
Európska únia ešte v piatok rozhodla o uvalení sankcií na jednu osobu a päť subjektov zapojených do výroby dronov ako jednej časti ruského vojensko-priemyselného komplexu. Rada EÚ vo vyhlásení uviedla, že opatrenia schválila v reakcii na najnovšie ruské údery na Kyjev zo začiatku júla a úmyselné útočenie na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Informuje o tom TASR.
Sankcie sa vzťahujú na päť spoločností zo skupiny ABS Electro Group a predsedníčku jej predstavenstva. Skupina firiem podľa EÚ vyvíja a vyrába elektronické a ďalšie komponenty pre bezpilotné lietadlá, čím pomáha zvýšiť ich výkonnosť a odolnosť voči prostriedkom elektronického boja.
Niekoľko týchto spoločností vyrába aj automatizované riadiace systémy pre ruský energetický sektor, čo predstavuje významný zdroj príjmov pre Kremeľ. Nové sankcie uvalila EÚ „vzhľadom na pretrvávajúcu a eskalujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine – vrátane nedávnych smrtiacich útokov na Kyjev v noci z 1. na 2. a z 5. na 6. júla 2026, ako aj jeho brutálnej vojenskej kampane, ktorá je úmyselne zameraná na civilnú infraštruktúru“, uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ.
Rusko pri rozsiahlych úderoch na ukrajinské hlavné mesto začiatkom júla pripravilo o život približne 50 ľudí a zranilo desiatky ďalších. Útok z noci na 2. júla bol podľa ukrajinských úradov najväčším úderom na Kyjev od začiatku tohto roku. Moskva vtedy zaútočila na Ukrajinu vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi.
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