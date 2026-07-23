Na Miletičke vybuchol plyn, zasahujú záchranné zložky: Ľudia rýchlo vybiehali von

Policajné auto

Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Na Miletičovej zasahujú záchranné zložky.

Pokojné dopoludnie na jednom z najznámejších bratislavských trhovísk prerušil silný výbuch. Na Miletičovej ulici explodovala v jednom zo stánkov plynová bomba.

Vo štvrtok došlo nesprávnou manipuláciou k výbuchu propán-butánovej fľaše v jednom zo stánkov na trhovisku na Miletičovej ulici v Bratislave. Štyri osoby utrpeli popáleniny a boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková, ako aj hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.

Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia

„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti plamenné horenie spozorované už nebolo,“ priblížil Koči. Zasahujúci hasiči vykonali na mieste protipožiarne opatrenia, všetky propán-butánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Vecou sa zaoberá aj polícia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
KDH je proti zápisom manželstiev rovnakého pohlavia. Treba ich odmietnuť, strana sa odvoláva na ústavu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac