Na Miletičke vybuchol plyn, zasahujú záchranné zložky: Ľudia rýchlo vybiehali von

Pokojné dopoludnie na jednom z najznámejších bratislavských trhovísk prerušil silný výbuch. Na Miletičovej ulici explodovala v jednom zo stánkov plynová bomba.
Vo štvrtok došlo nesprávnou manipuláciou k výbuchu propán-butánovej fľaše v jednom zo stánkov na trhovisku na Miletičovej ulici v Bratislave. Štyri osoby utrpeli popáleniny a boli ošetrené pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková, ako aj hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.
Hasiči vykonali protipožiarne opatrenia
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti plamenné horenie spozorované už nebolo,“ priblížil Koči. Zasahujúci hasiči vykonali na mieste protipožiarne opatrenia, všetky propán-butánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Vecou sa zaoberá aj polícia.
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