Ján Koleník s fúzmi a tajomným odkazom: Zmenil imidž na nepoznanie, chystá fanúšikom novinku

Patrí medzi najobľúbenejších slovenských hercov a jeho fanúšikovia sú zvyknutí vídať ho prevažne v elegantnom, upravenom vzhľade, ktorý sa stal jeho poznávacím znamením. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej vyzerá úplne inak.
V Dunaji, k vašim službám stvárňuje Waltera Klausa – charizmatického elegána s hladko oholenou tvárou a bezchybne zvoleným outfitom. Práve preto najnovšia snímka, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach, spôsobila medzi fanúšikmi rozruch a bezpochyby u mnohých vyvolala otázky.
Nový projekt na obzore
Janko Koleník na fotografii pózuje s výraznými okuliarmi a fúzmi, ktoré zásadne zmenili jeho vzhľad. K tajomnej snímke navyše pripojil len stručný popis: “Kristián. #comingsoon.” Práve táto záhadnosť, ktorá sa za tým skrýva, podnietila zvedavosť jeho fanúšikov.
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Hoci herec zatiaľ neuviedol žiadne podrobnosti, všetko nasvedčuje tomu, že ide o prípravu na nový herecký projekt. Podľa portálu Mediálne ide o záber z filmovej novinky s názvom Tango pro 3, na ktorej sa podieľa režisérka Lenka Kny. Ako uviedli tvorcovia, ide o film, ktorý tancuje so životom, láskou i druhými šancami. Diváci si môžu zatiaľ pozrieť prvý teaser, zverejnený na sociálnej sieti, v ktorom možno vidieť Kristínu Bokovú, Janka Koleníka a Helenu Dvořákovú. Herec tak múti vody aj u susedov a stvárňuje Kristiána. Film príde do kín 1. októbra 2026.
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Premeny kvôli filmovým či televíznym úlohám nie sú vo svete herectva ničím výnimočné. Aj slovenskí herci neraz podstupujú výrazné zmeny vizáže, aby čo najvernejšie stvárnili svojich hrdinov. Zdá sa, že ani Ján Koleník tentoraz neurobil výnimku.
Ľudia zostali v nemom úžase
Pod príspevkom sa takmer okamžite objavili desiatky komentárov. Mnohí priznali, že keby na fotografii nebolo označené jeho meno, vôbec by netušili, že ide práve o Jána Koleníka. “Vôbec by som ťa nespoznala,” napísala zaskočená fanúšička. “Waaaaaau, to je zmena,” poznamenala iná žena.
Jedna z fanúšičiek dokonca uviedla, že herec vyzerá ako legendárny filmový agent, pre ktorého je typický imidž spájajúci mužnosť, charizmu, sebavedomie aj dávku tajomnosti. “Nový James Bond,” myslí si neznáma žena. “Možno nový imidž, každopádne ti to svedčí, Janko, veľká charizma,” dodala komentujúca.
Pridala sa k nej aj ďalšia: “Tak toto sa podarilo.” Komplimenty sa len tak hrnuli, pričom v jednej reakcii uviedla žena, že nech už herec vyzerá akokoľvek, povestnú iskru rozhodne nestráca. “Fešný Janko, ktorému všetko sekne! Super fotka!“ znel jeden z mnohých pochvalných komentárov.
Janko fanúšikom prezradil len minimum, a tak zvyšok nechal na ich fantázii. Je teda prirodzené, že v komentároch sa objavili rôzne otázky a dohady. “Film či seriál?” zaujímalo fanúšičku, ktorá sa snažila uhádnuť, o čo ide. “Nová filmová postava tanečníka? Tipujem,” zaznela ďalšia špekulácia, ktorá rozhodne nie je ďaleko od pravdy.
Práve takéto výrazné premeny bývajú často dôkazom toho, že herec, ktorý nedávno prehovoril o osude Waltera Klausa v dobovom seriáli, sa naplno ponoril do novej úlohy a snaží sa od svojej bežnej podoby čo najviac vzdialiť.
Premena zahalená rúškom tajomstva
Koleník je známy tým, že pripravované projekty zvyčajne neodhaľuje skôr, ako príde správny čas. Aj tentoraz si všetky detaily necháva pre seba a fanúšikom ponúkol iba malú ochutnávku. Umelec patrí k hercom, ktorí si svoje súkromie aj pracovné novinky starostlivo strážia. O to väčší rozruch vyvolá každý príspevok, ktorým naznačí, že pripravuje niečo nové. Jedno je však isté – ak bolo cieľom vzbudiť zvedavosť, podarilo sa mu to na jednotku.
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