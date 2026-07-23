Ján Koleník s fúzmi a tajomným odkazom: Zmenil imidž na nepoznanie, chystá fanúšikom novinku

Ján Koleník

Foto: SITA, TV Markíza

Jana Petrejová
Ľudí poriadne zaskočil. 

Patrí medzi najobľúbenejších slovenských hercov a jeho fanúšikovia sú zvyknutí vídať ho prevažne v elegantnom, upravenom vzhľade, ktorý sa stal jeho poznávacím znamením. O to väčšie prekvapenie prišlo, keď na svojom Instagrame zverejnil fotografiu, na ktorej vyzerá úplne inak.

V Dunaji, k vašim službám stvárňuje Waltera Klausa – charizmatického elegána s hladko oholenou tvárou a bezchybne zvoleným outfitom. Práve preto najnovšia snímka, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach, spôsobila medzi fanúšikmi rozruch a bezpochyby u mnohých vyvolala otázky.

Nový projekt na obzore

Janko Koleník na fotografii pózuje s výraznými okuliarmi a fúzmi, ktoré zásadne zmenili jeho vzhľad. K tajomnej snímke navyše pripojil len stručný popis: “Kristián. #comingsoon.” Práve táto záhadnosť, ktorá sa za tým skrýva, podnietila zvedavosť jeho fanúšikov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Hoci herec zatiaľ neuviedol žiadne podrobnosti, všetko nasvedčuje tomu, že ide o prípravu na nový herecký projekt. Podľa portálu Mediálne ide o záber z filmovej novinky s názvom Tango pro 3, na ktorej sa podieľa režisérka Lenka Kny. Ako uviedli tvorcovia, ide o film, ktorý tancuje so životom, láskou i druhými šancami. Diváci si môžu zatiaľ pozrieť prvý teaser, zverejnený na sociálnej sieti, v ktorom možno vidieť Kristínu Bokovú, Janka Koleníka a Helenu Dvořákovú. Herec tak múti vody aj u susedov a stvárňuje Kristiána. Film príde do kín 1. októbra 2026.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Tango pro 3 (@tangopro3film)

Premeny kvôli filmovým či televíznym úlohám nie sú vo svete herectva ničím výnimočné. Aj slovenskí herci neraz podstupujú výrazné zmeny vizáže, aby čo najvernejšie stvárnili svojich hrdinov. Zdá sa, že ani Ján Koleník tentoraz neurobil výnimku.

Ľudia zostali v nemom úžase

Pod príspevkom sa takmer okamžite objavili desiatky komentárov. Mnohí priznali, že keby na fotografii nebolo označené jeho meno, vôbec by netušili, že ide práve o Jána Koleníka. “Vôbec by som ťa nespoznala,” napísala zaskočená fanúšička. “Waaaaaau, to je zmena,” poznamenala iná žena.

Ján Koleník ako Walter Klaus v seriáli Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Jedna z fanúšičiek dokonca uviedla, že herec vyzerá ako legendárny filmový agent, pre ktorého je typický imidž spájajúci mužnosť, charizmu, sebavedomie aj dávku tajomnosti. “Nový James Bond,” myslí si neznáma žena. “Možno nový imidž, každopádne ti to svedčí, Janko, veľká charizma,” dodala komentujúca.

Pridala sa k nej aj ďalšia: “Tak toto sa podarilo.” Komplimenty sa len tak hrnuli, pričom v jednej reakcii uviedla žena, že nech už herec vyzerá akokoľvek, povestnú iskru rozhodne nestráca. “Fešný Janko, ktorému všetko sekne! Super fotka!“ znel jeden z mnohých pochvalných komentárov.

Janko fanúšikom prezradil len minimum, a tak zvyšok nechal na ich fantázii. Je teda prirodzené, že v komentároch sa objavili rôzne otázky a dohady. “Film či seriál?” zaujímalo fanúšičku, ktorá sa snažila uhádnuť, o čo ide. “Nová filmová postava tanečníka? Tipujem,” zaznela ďalšia špekulácia, ktorá rozhodne nie je ďaleko od pravdy.

Práve takéto výrazné premeny bývajú často dôkazom toho, že herec, ktorý nedávno prehovoril o osude Waltera Klausa v dobovom seriáli, sa naplno ponoril do novej úlohy a snaží sa od svojej bežnej podoby čo najviac vzdialiť.

Ján Koleník
Foto: TASR – Marko Erd

Premena zahalená rúškom tajomstva

Koleník je známy tým, že pripravované projekty zvyčajne neodhaľuje skôr, ako príde správny čas. Aj tentoraz si všetky detaily necháva pre seba a fanúšikom ponúkol iba malú ochutnávku. Umelec patrí k hercom, ktorí si svoje súkromie aj pracovné novinky starostlivo strážia. O to väčší rozruch vyvolá každý príspevok, ktorým naznačí, že pripravuje niečo nové. Jedno je však isté – ak bolo cieľom vzbudiť zvedavosť, podarilo sa mu to na jednotku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia narodení v 4 mesiacoch sú jeden veľký uzlíček nervov. Hrozí im psychické vyčerpanie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac