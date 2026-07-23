FRAJ 2026 odhalil program: Festival prinesie hudbu, divadlo, film, diskusie aj výstavu

foto: Festival FRAJ

PR článok
Nezávislý multižánrový festival FRAJ sa uskutoční už po ôsmy raz, od 24. do 25. júla 2026 v historickom priestore Čierny orol v Rimavskej Sobote.

Tento ročník sa nesie v téme Óda na malosť, ktorá vychádza z hymny Európskej únie Óda na radosť a zdôrazňuje blízkosť, komunitnosť a atmosféru, pre ktorú sa návštevníctvo na FRAJ každoročne vracia. Organizátori už zverejnili kompletný program festivalu.

Piatkový program ponúkne hudobné a scénické formáty aj sprievodné podujatia. Návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na workshop sieťotlače, výstavu vizuálneho umenia pod taktovkou Natálie Šimonovej, v rámci ktorej budú vystavovať András Cséfalvay, Radostina Doganova, Viktor Frešo, Martin Jombík, Zorka Lednárová a ďalší.

Súčasťou piatka bude aj diskusia Na štyri strany s Magdalénou Vášáryovou, Ivanom Miklošom a Róbertom Ondrejcsákom, ktorú bude moderovať Dušan Mikušovič. O divadelný rozmer sa postará Ifjú Szivek & Trepp platform s predstavením Akcent a filmový program doplní Euro kino s premietaním titulov Studená vojna a Leto.

Hudobnú časť piatka otvoria Alten Kompoten, na ktorých nadviažu Velvet Legacy, Tolstoys, Durian a Východisco. Program tak spojí koncerty, performancie aj vizuálne umenie do jedného festivalového dňa.

Sobota bude patriť ďalšiemu mixu hudby, diskusií a odľahčených festivalových formátov. V sprievodnom programe sa objaví Divadlo Veteš a ich Zobúdzanky, zábavná vedomostná show Piatoček: Nie alebo áno a diskusia Umenie ako wellness s Gabrielou Birošovou, Miriam Kičiňovou a Branislavom Jobusom, ktorú bude moderovať Soňa Jánošová.

Filmom ladenú časť soboty uzavrie prednáška filmového kritika Petra Konečného s názvom Najlepšie artové filmy po roku 2000.

Hudbu, tanec a performance prinesie na pódiá Pinkbus: Slovenský a žiadny iný, Stina Holmquist, workshop Flitre v rytme s Laco Cmorejom, Fvck_Kvlt, vgtbl.pl aj Kristie Kardio. Sobota tak spojí queer a drag umenie, silné koncerty aj pohybovú energiu, ktorá je pre FRAJ typická.

Festivalový domov

FRAJ sa dlhodobo profiluje ako festival, ktorý v Rimavskej Sobote vytvára priestor pre súčasné umenie, komunitu a otvorený kultúrny dialóg. Od hudby cez divadlo, tanec, vizuálne umenie až po film a diskusie skladá program, ktorý stojí na blízkosti, slobode a odvahe robiť kultúru inak.

Kompletný program je dostupný na webe festivalu: https://www.fraj.sk/#program

Viac informácií nájdete na www.fraj.sk alebo v udalosti na Facebooku.

Vstupenky na festival sú dostupné na Tootoot.

PR článok Festival FRAJ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac