Ikea otvorí novú prevádzku pod Tatrami. Pre tisíce Slovákov v regióne sprístupní žiadané služby

Obchodný dom Ikea

Ilustračná foto: Ikea

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Švédsky predajca nábytku a bytových doplnkov smeruje do Popradu a jeho nová prevádzka otvorí svoje brány už o pár dní.

Nábytkársky gigant Ikea rozširuje svoje služby na Slovensku. Podľa najnovších informácií otvorí svoje plánovacie štúdio v Poprade už koncom júla, slávnostné otvorenie je naplánované na august. 

Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe. Ako dodala, jej vernostný program Ikea Family má v Poprade a jeho okolí aktívny takmer 14-tisíc ľudí. Pre švédsky gigant pôjde o ďalší krok v rámci približovania svojich služieb pre Slovákov.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Oblečenie tu nakúpite za pár eur. Populárny reťazec hlási vlnu zlacňovania, na Slovensku vlani zarobil
2.
Predajne sú zatvorené, vypnutý je aj e-shop. Zo Slovenska sa potichu vytratila známa značka
3.
Umelá inteligencia určuje ceny v obchodoch. Veľký reťazec nasadil systém, ktorý rozhoduje o zľavách
Zobraziť všetky články (451)

Nové plánovacie štúdio

Miestom nového plánovacieho štúdia sa stane obchodný areál OC Lipa Park. Otvorenie by sa malo konať 29. júla, slávnostný oficiálny deň pripadol na 15. august. V takzvanom Plan and Order Point štúdiu získajú zákazníci odborné poradenstvo a riešenia pre zariaďovanie domácnosti. Súčasťou služieb bude aj pomoc s vytvorením objednávky a jej doručením na výdajné miesto alebo priamo domov.

Taktiež budú pre ľudí k dispozícii vybrané časti sortimentu, ktoré si budú môcť pozrieť naživo. Štúdio je určené všetkým, ktorí si chcú zariadiť alebo obnoviť bývanie s odbornou pomocou a zároveň mať celý proces plánovania aj objednania na jednom mieste.

„Naším cieľom je sprístupniť čo najväčšiemu počtu ľudí dobre navrhnuté, funkčné a cenovo dostupné riešenia pre zariadenie domácnosti. Otvorením plánovacieho štúdia v Poprade sa ešte viac približujeme zákazníkom na strednom aj východnom Slovensku a ponúkame im možnosť plánovať svoje domovy s osobnou podporou v inšpiratívnom prostredí,“ uviedla Lucia Klečková, Market manager Ikea pre Slovensko.

Foto: Ikea, Pexels

Zákazníci v Poprade už môžu využívať aj mobilné výdajné miesto služby Klikni a vyzdvihni bližšie k vám, vďaka ktorému si môžu svoje objednávky prevziať bez cesty do obchodného domu Ikea. Nové plánovacie štúdio teda nadviaže na tieto služby.

Plnohodnotné predajne mimo Bratislavy?

Téma expanzie značky Ikea mimo hlavného mesta sa opakovane vracia už dlhé roky. Najčastejšie sa skloňovali, celkom pochopiteľne, Košice, ktoré boli najhorúcejším adeptom na výstavbu druhého švédskeho obchodnému domu na Slovensku. Viac svetla do problematiky priniesli zástupcovia spoločnosti začiatkom tohto roka.

Generálna riaditeľka pre Česko, Maďarsko a Slovensko Erika Intiso uviedla, že Ikea pozorne sleduje formáty menších mestských predajní a je veľmi pravdepodobné, že ich bude rozširovať aj na Slovensku.

Spoločnosť Ikea dlhodobo považuje Slovensko za jeden z kľúčových trhov v rámci strednej Európy. Aktívne preto zvažujeme rôzne formáty a spôsoby, ako byť zákazníkom ešte bližšie,“ uviedla vo februári pre interez Nicol Richterová z oddelenia komunikácie spoločnosti.

V Bratislave sa menia pravidlá

Bolo to ešte v januári, keď sme vás informovali o tom, že parkovanie pri nákupnom centre Avion a obchodnom dome Ikea už nebude zadarmo. Táto téma vyvolala na sociálnych sieťach pomerne búrlivé diskusie a rozhodne nepotešila všetkých. Kompetentní však argumentujú zvýšením komfortu pre zákazníkov, ktorí často doplácali na odstavené vozidlá od ľudí, ktorí v skutočnosti neboli zákazníkmi obchodného areálu.

Nákupné centrum Avion patrí spolu so susediacou Ikeou medzi najnavštevovanejšie obchodné areály v hlavnom meste.

Areál nákupného centra Avion a obchodného domu Ikea
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Cieľom novej úpravy je zabezpečiť, aby bolo parkovanie dostupnejšie pre ľudí, ktorí prichádzajú nakupovať a tráviť čas v Ikei či v Avione Shopping Park. V posledných rokoch totiž časť parkovacích miest dlhodobo využívali vodiči ako záchytné parkovisko, čím sa znižovala dostupnosť parkovania pre návštevníkov.

Pravidlá plateného parkovania sú aktuálne v skúšobnej prevádzke, oficiálne začnú platiť od 1. augusta.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Oblečenie tu nakúpite za pár eur. Populárny reťazec hlási vlnu zlacňovania, na Slovensku vlani zarobil

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac