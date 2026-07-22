Ikea otvorí novú prevádzku pod Tatrami. Pre tisíce Slovákov v regióne sprístupní žiadané služby

Nábytkársky gigant Ikea rozširuje svoje služby na Slovensku. Podľa najnovších informácií otvorí svoje plánovacie štúdio v Poprade už koncom júla, slávnostné otvorenie je naplánované na august.
Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe. Ako dodala, jej vernostný program Ikea Family má v Poprade a jeho okolí aktívny takmer 14-tisíc ľudí. Pre švédsky gigant pôjde o ďalší krok v rámci približovania svojich služieb pre Slovákov.
Nové plánovacie štúdio
Miestom nového plánovacieho štúdia sa stane obchodný areál OC Lipa Park. Otvorenie by sa malo konať 29. júla, slávnostný oficiálny deň pripadol na 15. august. V takzvanom Plan and Order Point štúdiu získajú zákazníci odborné poradenstvo a riešenia pre zariaďovanie domácnosti. Súčasťou služieb bude aj pomoc s vytvorením objednávky a jej doručením na výdajné miesto alebo priamo domov.
Taktiež budú pre ľudí k dispozícii vybrané časti sortimentu, ktoré si budú môcť pozrieť naživo. Štúdio je určené všetkým, ktorí si chcú zariadiť alebo obnoviť bývanie s odbornou pomocou a zároveň mať celý proces plánovania aj objednania na jednom mieste.
„Naším cieľom je sprístupniť čo najväčšiemu počtu ľudí dobre navrhnuté, funkčné a cenovo dostupné riešenia pre zariadenie domácnosti. Otvorením plánovacieho štúdia v Poprade sa ešte viac približujeme zákazníkom na strednom aj východnom Slovensku a ponúkame im možnosť plánovať svoje domovy s osobnou podporou v inšpiratívnom prostredí,“ uviedla Lucia Klečková, Market manager Ikea pre Slovensko.
Zákazníci v Poprade už môžu využívať aj mobilné výdajné miesto služby Klikni a vyzdvihni bližšie k vám, vďaka ktorému si môžu svoje objednávky prevziať bez cesty do obchodného domu Ikea. Nové plánovacie štúdio teda nadviaže na tieto služby.
Plnohodnotné predajne mimo Bratislavy?
Téma expanzie značky Ikea mimo hlavného mesta sa opakovane vracia už dlhé roky. Najčastejšie sa skloňovali, celkom pochopiteľne, Košice, ktoré boli najhorúcejším adeptom na výstavbu druhého švédskeho obchodnému domu na Slovensku. Viac svetla do problematiky priniesli zástupcovia spoločnosti začiatkom tohto roka.
Generálna riaditeľka pre Česko, Maďarsko a Slovensko Erika Intiso uviedla, že Ikea pozorne sleduje formáty menších mestských predajní a je veľmi pravdepodobné, že ich bude rozširovať aj na Slovensku.
„Spoločnosť Ikea dlhodobo považuje Slovensko za jeden z kľúčových trhov v rámci strednej Európy. Aktívne preto zvažujeme rôzne formáty a spôsoby, ako byť zákazníkom ešte bližšie,“ uviedla vo februári pre interez Nicol Richterová z oddelenia komunikácie spoločnosti.
V Bratislave sa menia pravidlá
Bolo to ešte v januári, keď sme vás informovali o tom, že parkovanie pri nákupnom centre Avion a obchodnom dome Ikea už nebude zadarmo. Táto téma vyvolala na sociálnych sieťach pomerne búrlivé diskusie a rozhodne nepotešila všetkých. Kompetentní však argumentujú zvýšením komfortu pre zákazníkov, ktorí často doplácali na odstavené vozidlá od ľudí, ktorí v skutočnosti neboli zákazníkmi obchodného areálu.
Nákupné centrum Avion patrí spolu so susediacou Ikeou medzi najnavštevovanejšie obchodné areály v hlavnom meste.
Cieľom novej úpravy je zabezpečiť, aby bolo parkovanie dostupnejšie pre ľudí, ktorí prichádzajú nakupovať a tráviť čas v Ikei či v Avione Shopping Park. V posledných rokoch totiž časť parkovacích miest dlhodobo využívali vodiči ako záchytné parkovisko, čím sa znižovala dostupnosť parkovania pre návštevníkov.
Pravidlá plateného parkovania sú aktuálne v skúšobnej prevádzke, oficiálne začnú platiť od 1. augusta.
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