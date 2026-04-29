Rezne môžu Slováci nechať doma. Našli sme najlepšie jedlo Chorvátska

Máj, lásky čas je za dverami a pomaly začneme vo vzduchu cítiť aj prichádzajúcu letnú sezónu. K dovolenke pri mori patrí aj dobré jedlo a ak sa chystáte do Chorvátska, vaše chuťové poháriky sa majú na čo tešiť.
Gastronomická encyklopédia Taste Atlas aktualizovala rebríček 100 najlepších chorvátskych jedál. Takže ak sa chystáte k Jadranskému moru, máte z čoho vyberať.
Možno ste ich ešte nikdy nejedli
Prvé miesto obsadil pokrm zvaný zagorski mlinci. Ide o tradičný chorvátsky kríženec cestovín a placky, ktorý sa podáva ako príloha k pečenému mäsu. Na základe hodnotení ľudí získal vysoký rating 4,6 z 5 hviezdičiek.
V tesnom závese sa ocitol slavonski kulen s hodnotením 4,5/5, čo znamená, že mu prvenstvo ušlo len o chlp. Je to údená klobása typická pre východochorvátsku kuchyňu. Vyrába sa z bravčového mäsa a pridáva sa do nej červená paprika, ktorá jej dodáva chuť aj farbu.
Pomyselnú bronzovú medailu získal dalmatinski pršut – údená šunka, ktorá je ideálna k syru alebo ovociu, takže predstavuje dokonalý dovolenkový snack. Obstála na 4,3 hviezdičky z 5.
V Chorvátsku môžete ochutnať aj typické balkánske špeciality, akými sú čevapi, pljeskavica alebo ražniči.
Slovenské jedlo v zozname tých najhorších stredoeurópskych
Ako sme vás informovali, Taste Atlas zahrnul do zoznamu 100 najhoršie hodnotených stredoeurópskych jedál aj jedno slovenské.
Konkrétne desiata pozícia patrí „smotanovej nátierke“ s hodnotením 2,5/5. A práve tú Taste Atlas radí aj do našej kuchyne. Ak smotanovú nátierku obľubujete, pravdepodobne vám toto zaradenie nebude dávať zmysel. No ako sa hovorí: koľko ľudí, toľko chutí.
Nahlásiť chybu v článku