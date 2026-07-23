Koniec po takmer 20 rokoch. Asko zatvára svoju úplne prvú predajňu na Slovensku

Predajňa Asko

Foto: TASR - František Iván

Martin Cucík
Reťazec Asko nábytok zatvorí svoju jedinú prevádzku v Nitre. Na vystavený sortiment ponúka výrazné zľavy.

Obyvatelia Nitry prídu o jednu zo známych predajní nábytku. Spoločnosť Asko Nábytok oznámila, že jej prevádzka v obchodnom centre Galéria ukončí svoju činnosť už 30. augusta 2026. 

Predajňa na Bratislavskej ceste patrila medzi najväčšie predajne nábytku v meste. Nachádzala sa v priestoroch OC Galéria pri hypermarkete Tesco už od otvorenia nákupného centra v roku 2008 a zaberala približne 6 000 štvorcových metrov predajnej plochy. O konci predajni informoval samotný reťazec na webovej stránke.

Začal sa veľký výpredaj

V súvislosti s ukončením prevádzky spoločnosť spustila rozsiahly likvidačný výpredaj. Zákazníci môžu nakupovať posledné kusy skladových zásob, vystavený nábytok aj bytové doplnky za zvýhodnené ceny. Podľa spoločnosti ide o jedinečný výpredaj, ktorý sa už nebude opakovať. K dispozícii budú len produkty, ktoré sa aktuálne nachádzajú priamo na predajni, pričom ich počet sa bude postupne znižovať.

Asko zároveň ubezpečuje zákazníkov, že všetky už vytvorené objednávky budú vybavené podľa plánu. Rovnako bude zabezpečený servis, reklamácie aj výdaj objednaného tovaru. Spoločnosť zároveň odporúča zákazníkom sledovať ďalšie pokyny na svojej oficiálnej stránke.

Končí prvá predajňa na Slovensku

Nitrianska prevádzka mala pre spoločnosť mimoriadny význam. Išlo totiž o prvú predajňu Asko na Slovensku, od ktorej sa odvíjala ďalšia expanzia reťazca. V nasledujúcich rokoch pribudli obchody v Bratislave, Trenčíne, Poprade, Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove a určitý čas aj v Prievidzi. Predajne boli koncipované ako veľkoplošné showroomy s rozlohou približne 6 000 štvorcových metrov, kde zákazníci našli kompletné zariadenie domácnosti od obývacích izieb až po kuchyne na mieru.

Predajňa Asko
Foto: Foto: TASR – Adriána Antošková

Okrem kamenných predajní investovala aj do internetového predaja, ktorý spustila už v roku 2010. Postupne rozširovala ponuku služieb vrátane dopravy, montáže nábytku, kuchynských štúdií či možnosti osobného vyzdvihnutia objednávok.

Predajňa bola súčasťou nitrianskej obchodnej zóny pri Tescu takmer dve desaťročia. Počas svojej existencie prešla aj modernizáciou interiéru a rozšírením sortimentu, pričom patrila medzi sedem slovenských prevádzok reťazca Asko. Zatiaľ nie je známe, aký obchod alebo služba priestory po odchode nábytkárskeho reťazca obsadí.

Pomohlo až odkúpenie

Situácia Asko sa začala komplikovať už v posledných rokoch. Hoci reťazec pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006 a dlhodobo patril medzi významných predajcov nábytku, čelil čoraz silnejšej konkurencii zo strany veľkých hráčov, ako sú IKEA, XXX Lutz, Möbelix, Kondela či Sconto. Negatívny vplyv na jeho fungovanie mala aj expanzia plánovaná počas obdobia pandémie covidu.

Predajňa XXX Lutz
Jakub.Kalmar, CC0, via Wikimedia Commons

Práve kvôli pandémii mala spoločnosť aj problémy so štátom, Úrad vládneho auditu totiž uviedol, že spoločnosť čerpala covidové dotácie neoprávnene a celú sumu musela vrátiť. Táto pomoc bola vo výške približne 94-tisíc eur.

Hospodárske výsledky naznačovali, že spoločnosti sa na slovenskom trhu prestávalo dariť. Podľa analytikov nebola problémom iba pandémia, ale aj čoraz silnejšia konkurencia a meniace sa nákupné správanie zákazníkov, ktorí čoraz častejšie nakupujú cez internet alebo využívajú ponuku väčších medzinárodných reťazcov.

Riešením sa napokon stala dohoda o predaji celej skupiny Porta, pod ktorú Asko patrilo, práve rakúskemu nábytkárskemu gigantovi XXX Lutz. Akvizícia sa týkala všetkých slovenských predajní vrátane Nitry, pričom nový vlastník uviedol, že cieľom je posilniť postavenie na trhu a lepšie čeliť rastúcej konkurencii internetového predaja aj náročným ekonomickým podmienkam. Zároveň deklaroval, že po prevzatí nepočíta s prepúšťaním zamestnancov. Od septembra bude mať reťazec na našom trhu už iba 6 prevádzok.

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