Ikonická grécka pláž sa rozšíri o 30 metrov. Môže to zachrániť vrak lode, ktorý tu stojí 40 rokov

Na našej planéte nájdeme množstvo dychberúcich miest a jedným z nich je aj grécka pláž Navagio, ktorá sa nachádza na ostrove Zakynthos. S cieľom uchovať jej výnimočnosť chcú miestne úrady uskutočniť zaujímavý plán a rozšíriť ju o 30 metrov smerom k moru. Nachádza sa totiž na nej vrak lode, ktorý hrdzavie a týmto by mohli predchádzať jeho ďalšiemu poškodeniu.
Aj keď pláž Navagio vyzerá ako z filmu, je skutočne reálna. No zápasí s niekoľkými problémami, a to je aj dôvodom, prečo sa tu neokúpete. Pláž je pre turistov v sezóne 2026 zatvorená z dôvodu možných zosuvov pôdy spôsobených eróziou okolitých svahov, ktoré môžu predstavovať riziko pre návštevníkov. Miestne úrady zatiaľ vymýšľajú, ako zachrániť vrak, ktorý sa na pláži nachádza a dodáva jej čaro, informuje portál Euronews.
Podľa ich plánov má byť pláž Navagio rozšírená o 30 metrov smerom k moru prostredníctvom štrku. To by ho mohlo pomôcť ochrániť pred eróziou. Čaká ju premena, ktorá zmení jej vzhľad, no v dobrom úmysle.
Loď na pláži kotví už dlhé desiatky rokov
Kvôli zemetraseniu Grécko uzatvorilo pláž ešte v septembri 2022, no obavy o zdravie turistov pretrvávajú aj v aktuálnej sezóne, a preto je stále uzavretá. Loď s názvom Panagiotis tu „kotví“ už cez 40 rokov.
Hovorí sa, že išlo o pašerácku bárku (najmä cigarety a alkohol) a na pláži stroskotala kvôli zlému počasiu v roku 1980. Existuje však aj teória, že sem loď bola umiestnená úradmi kvôli nalákaniu turistov. Nech už je to akokoľvek, Navagio patrí medzi najkrajšie a najfotogenickejšie miesta celého Grécka.
Navštívte najobľúbenejšiu grécku pláž
Ak sa chystáte do Grécka, stále máte na výber z obrovského množstva bielych pláží s tyrkysovou vodou. Poradíme vám, kam sa vybrať. Na portáli Tripadvisor sme našli najobľúbenejšie grécke pláže podľa hodnotení dovolenkárov. Absolútnym víťazom spomedzi všetkých sa stala pláž, ktorá na základe viac ako 16-tisíc recenzií obstála na priam excelentné hodnotenie 4,4 z 5. Je ňou pláž Elafonissi, ktorá sa nachádza na ostrove Kréta.
Pláž Elafonissi sa nachádza na juhozápade populárneho ostrova a už na prvý pohľad vyráža dych. Tyrkysová farba mora sa tu miesi so svetlou farbou piesku a z vtáčej perspektívy vyzerá ako miesto z iného sveta. Turisti na ňu vo svojich recenziách zanechávajú množstvo chvály, no niektorí spomínajú aj realitu, ktorá im nie je po chuti.
„Pláž je úplne preplnená, rovnako ako ďalšie dve najlepšie pláže na Kréte. Je totálne šialenstvo, ako sú tieto miesta ušliapané masami turistov,“ zhodnotil jeden z návštevníkov, ktorý tu bol počas júna. Ostatným odporučil, aby si radšej našli inú pláž na kúpanie. „Mimochodom, voda je všade krásna,“ dodal.
A ak sa chystáte na dovolenku k moru do Talianska, našli sme jeho najlepšie pláže, ktoré sa oplatí navštíviť. Inšpirovať sa môžete aj našimi ďalšími tipmi na letnú dovolenku a napríklad vymeňte chorvátsky Hvar za menej známy ostrov Šolta.
Dostanete sa sem pravidelným trajektom zo Splitu za menej ako hodinu. Ostrov je veľmi pokojný, čas tu plynie pomaly. Ponúka čarovné rybárske dedinky, odľahlé kamienkové zátoky, olivové háje, vinohrady, priezračne čisté more a nádherný prístav
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