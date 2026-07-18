Ikonická grécka pláž sa rozšíri o 30 metrov. Môže to zachrániť vrak lode, ktorý tu stojí 40 rokov

Pláž Navagio

Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Ani toto leto sa na pláži neokúpete.

Na našej planéte nájdeme množstvo dychberúcich miest a jedným z nich je aj grécka pláž Navagio, ktorá sa nachádza na ostrove Zakynthos. S cieľom uchovať jej výnimočnosť chcú miestne úrady uskutočniť zaujímavý plán a rozšíriť ju o 30 metrov smerom k moru. Nachádza sa totiž na nej vrak lode, ktorý hrdzavie a týmto by mohli predchádzať jeho ďalšiemu poškodeniu. 

Aj keď pláž Navagio vyzerá ako z filmu, je skutočne reálna. No zápasí s niekoľkými problémami, a to je aj dôvodom, prečo sa tu neokúpete. Pláž je pre turistov v sezóne 2026 zatvorená z dôvodu možných zosuvov pôdy spôsobených eróziou okolitých svahov, ktoré môžu predstavovať riziko pre návštevníkov. Miestne úrady zatiaľ vymýšľajú, ako zachrániť vrak, ktorý sa na pláži nachádza a dodáva jej čaro, informuje portál Euronews.

Podľa ich plánov má byť pláž Navagio rozšírená o 30 metrov smerom k moru prostredníctvom štrku. To by ho mohlo pomôcť ochrániť pred eróziou. Čaká ju premena, ktorá zmení jej vzhľad, no v dobrom úmysle.

Pláž Navagio v Grécku
Grécka pláž Navagio s vrakom lode, foto: Wilnel José Verdú Guerrero, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Loď na pláži kotví už dlhé desiatky rokov

Kvôli zemetraseniu Grécko uzatvorilo pláž ešte v septembri 2022, no obavy o zdravie turistov pretrvávajú aj v aktuálnej sezóne, a preto je stále uzavretá. Loď s názvom Panagiotis tu „kotví“ už cez 40 rokov.

Hovorí sa, že išlo o pašerácku bárku (najmä cigarety a alkohol) a na pláži stroskotala kvôli zlému počasiu v roku 1980. Existuje však aj teória, že sem loď bola umiestnená úradmi kvôli nalákaniu turistov. Nech už je to akokoľvek, Navagio patrí medzi najkrajšie a najfotogenickejšie miesta celého Grécka.

Vrak lode na gréckej pláži Navagio
Vrak lode Panagiotis na pláži Navagio, foto: Badgernet, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Navštívte najobľúbenejšiu grécku pláž

Ak sa chystáte do Grécka, stále máte na výber z obrovského množstva bielych pláží s tyrkysovou vodou. Poradíme vám, kam sa vybrať. Na portáli Tripadvisor sme našli najobľúbenejšie grécke pláže podľa hodnotení dovolenkárov. Absolútnym víťazom spomedzi všetkých sa stala pláž, ktorá na základe viac ako 16-tisíc recenzií obstála na priam excelentné hodnotenie 4,4 z 5. Je ňou pláž Elafonissi, ktorá sa nachádza na ostrove Kréta.

Pláž Elafonissi sa nachádza na juhozápade populárneho ostrova a už na prvý pohľad vyráža dych. Tyrkysová farba mora sa tu miesi so svetlou farbou piesku a z vtáčej perspektívy vyzerá ako miesto z iného sveta. Turisti na ňu vo svojich recenziách zanechávajú množstvo chvály, no niektorí spomínajú aj realitu, ktorá im nie je po chuti.

„Pláž je úplne preplnená, rovnako ako ďalšie dve najlepšie pláže na Kréte. Je totálne šialenstvo, ako sú tieto miesta ušliapané masami turistov,“ zhodnotil jeden z návštevníkov, ktorý tu bol počas júna. Ostatným odporučil, aby si radšej našli inú pláž na kúpanie. „Mimochodom, voda je všade krásna,“ dodal.

A ak sa chystáte na dovolenku k moru do Talianska, našli sme jeho najlepšie pláže, ktoré sa oplatí navštíviť. Inšpirovať sa môžete aj našimi ďalšími tipmi na letnú dovolenku a napríklad vymeňte chorvátsky Hvar za menej známy ostrov Šolta.

Dostanete sa sem pravidelným trajektom zo Splitu za menej ako hodinu. Ostrov je veľmi pokojný, čas tu plynie pomaly. Ponúka čarovné rybárske dedinky, odľahlé kamienkové zátoky, olivové háje, vinohrady, priezračne čisté more a nádherný prístav

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac