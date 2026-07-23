KDH je proti zápisom manželstiev rovnakého pohlavia. Treba ich odmietnuť, strana sa odvoláva na ústavu

Milan Majerský a František Majerský

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
TASR
KDH je proti zapisovaniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote.

Členský štát Európskej únie je totiž povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu. Proti takýmto zápisom je jednoznačne aj KDH.

„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ konštatuje Žilinka.

„Ministerstvo sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení,“ skonštatoval pre TASR hovorca MV SR Matej Neumann.

KDH žiada odmietnutie týchto zápisov

Opozičné KDH síce súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť, no hnutie zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s ústavou a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnuť.

KDH
Foto: TASR – Jakub Kotian

Predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Milan Majerský tvrdí, že súčasný právny stav je v tejto otázke jednoznačný a štátne orgány ho musia rešpektovať. „Slovenská ústava aj vďaka vytrvalej politickej práci KDH jasne ustanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. Slovenský právny poriadok neobsahuje žiadny právny základ, ktorý by umožňoval zapísať do matriky manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Ako opozičná strana rázne trváme na rešpektovaní ústavy a zachovaní statusu quo,“ zdôraznil Majerský.

KDH preto žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby v tejto veci bezodkladne konal a zabezpečil, že úrady budú postupovať v súlade so zákonom a tieto žiadosti zamietnu.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že ani rozsudok Súdneho dvora EÚ z novembra minulého roka nezaviedol v členských štátoch manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Súdny dvor svojou judikatúrou nemôže podľa hnutia nahradiť demokratické rozhodnutie slovenského parlamentu v otázkach rodinného práva ani vytvoriť právnu úpravu, ktorú Slovensko neprijalo.

„Úprava manželstva a rodinného práva patrí výlučne do právomoci členských štátov. Európska únia môže konať iba v medziach právomocí, ktoré jej zverili členské štáty v zakladajúcich zmluvách,“ dodal podpredseda KDH Viliam Karas.

V Poľsku manželstvo páru rovnakého pohlavia uznali

Radnica vo Varšave vôbec prvýkrát v histórii prevažne katolíckeho Poľska oficiálne uznala manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte EÚ. Stalo sa tak ešte 14. mája.

dúhová vlajka
Foto: unsplash

„Dnes ráno sme vykonali prvý prepis“ sobášneho listu osôb rovnakého pohlavia, uviedol vtedy varšavský primátor Rafal Trzaskowski. Aj Jakub Cupriak-Trojan a Mateusz Trojan, ktorí sa zosobášili v Berlíne v roku 2018, ale v Poľsku im sobáš opakovane odmietli uznať, potvrdili, že poľský sobášny list napokon získali.

„Sme šťastní a dúfame, že ďalšie prepisy, na ktoré čaká mnoho párov, budú vykonané bez zbytočných prieťahov,“ uviedli manželia pre web OKO.press. Vydavateľ magazínu Replika, podporujúceho práva LGBTI+ ľudí, označil uznanie tohto manželstva za „historický“ a „absolútne zásadný krok“.

Zákony v Poľsku naďalej definujú manželstvo ako zväzok muža a ženy. Spolu s Bulharskom, Rumunskom a so Slovenskom patrí Poľsko medzi posledné štáty v Európe, ktoré nelegalizovali ani manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ani registrované partnerstvá.

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