Rubio sa stretol s Lavrovom: Rusko tvrdí, že je pripravené rokovať o mieri, zároveň kritizovalo USA aj Európu

Napriek tomu, že sa mierové rokovania o vojne na Ukrajine v posledných týždňoch prakticky zastavili, diplomacia medzi Washingtonom a Moskvou pokračuje. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio sa vo štvrtok stretol so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, pričom na stole boli nielen vzťahy medzi oboma krajinami, ale aj možnosti ukončenia vojny na Ukrajine či vývoj na Blízkom východe.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa vo štvrtok popri rokovaní šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) stretol so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Rokovali o bilaterálnych otázkach, spôsoboch ako ukončiť vojnu na Ukrajine a situácii na Blízkom východe.
Rusko tvrdí, že je pripravené na diplomatické riešenie
Podľa ruských médií rozhovor, zorganizovaný z iniciatívy USA, trval 35 minút. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že počas stretnutia diskutovali o „vzťahoch medzi USA a Ruskom a o potrebe ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou“, pričom neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti.
Lavrov podľa agentúry TASS tlmočil Rubiovi, že Rusko je pripravené na „politicko-diplomatické vyriešenie konfliktu“ na Ukrajine a zdôraznil, že Moskva je naďalej odhodlaná riadiť sa princípmi dohodnutými počas stretnutia prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške.
Rusko tvrdí, že prezidenti sa tam dohodli na základných bodoch mierovej dohody, a opakovane sa na výsledky týchto rokovaní odvoláva. Základom budúceho mierového riešenia by podľa výsledkov summitu v Anchorage podľa Ruska malo byť stiahnutie Ukrajiny z Donbasu výmenou za zmrazenie frontových línií v ostatných oblastiach. Rubio v júni poprel, že by k takejto dohode došlo.
Lavrov kritizoval dodávky zbraní aj Európu
Šéf ruskej diplomacie zároveň Rubiovi odkázal, že je neprijateľné, aby USA pokračovali v dodávkach zbraní kyjevskému režimu“. Zároveň odsúdil „destabilizujúcu činnosť európskych krajín, ktoré sa naďalej snažia spôsobiť Rusku strategickú porážku“.
AFP pripomína, že rozhovory o ukončení vojny, ktoré sprostredkovali USA, sa zastavili, keďže Washington je zaneprázdnený konfliktom na Blízkom východe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu hovoril s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom, s ktorými podľa vlastných slov viedol „dobrý a dôležitý rozhovor o tom, ako oživiť diplomatické úsilie a priblížiť sa mieru“.
Na Kryme hlásia obeť aj zranené deti
Dve osoby zahynuli a ďalšie utrpeli zranenia pri ukrajinských útokoch na Moskvou kontrolovaný polostrov Krym a ruské mesto Voronež, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ruskom dosadený gubernátor obsadeného Krymu Sergej Aksionov spresnil, že na polostrove zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia vrátane dvoch detí.
Padajúce trosky z dronov zároveň spôsobili požiar v dome v meste Voronež, pri ktorom zahynulo trojročné dieťa, oznámil oblastný gubernátor Alexandr Gusev. Menšie zranenia utrpel aj 19-ročný muž pri útoku, ktorý poškodil strechu skladu internetové obchodu a niekoľko ďalších budov.
Gubernátor Ulianovskej oblasti Alexej Russkich povedal, že ukrajinské drony napadli energetické zariadenie a spôsobili požiar. Ministerstvo obrany informovalo, že ruské protivzdušné sily zneškodnili v noci na štvrtok 223 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
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