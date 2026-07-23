Sprísnenie pravidiel pre peniaze na starobu: Ak chcete úspory naraz, musíte to stihnúť pred rokom 2029

Pre väčšinu ľudí predstavuje druhý pilier akúsi poistku do budúcnosti. Odkladajú si v ňom peniaze najmä preto, aby sa v starobe nemuseli spoliehať výhradne na štátny dôchodok, ktorý nemusí stačiť na udržanie ich životného štandardu. Laicky povedané, druhý pilier vnímajú ako svoj vlastný „súkromný účet“, na ktorom sa im časť odvedených daní a odvodov priebežne investuje a zhodnocuje. Namiesto toho, aby všetky ich peniaze nenávratne odišli do štátnej kasy, si tak budujú majetok, ktorý je navyše v prípade ich úmrtia dedičný.
Starobné dôchodkové sporenie je navrhnuté tak, aby fungovalo ruka v ruke so štátnym poistením v Sociálnej poisťovni. Jeho hlavnou úlohou je garantovať sporiteľovi stabilný príjem na dôchodku a v nečakaných životných situáciách zabezpečiť aj jeho najbližších, informuje Sociálna poisťovňa.
Finančná podmienka pri predčasnom dôchodku
Nárok na poberanie klasického starobného dôchodku z II. piliera získate hneď od prvého dňa v mesiaci, v ktorom dovŕšite oficiálny dôchodkový vek. Ak by ste chceli odísť do dôchodku skôr, do predčasného dôchodku môžete vstúpiť najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku (alebo po získaní potrebného počtu odpracovaných rokov).
Pri predčasnom dôchodku však musíte splniť aj finančnú podmienku. Suma vášho predčasného dôchodku z prvého piliera – či už samostatne, alebo v súčte s druhým pilierom – musí dosahovať aspoň 472,40 eura mesačne. Táto hranica predstavuje viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú osobu a platí od júla 2026.
Zmeny, na ktoré sa treba pripraviť
To však nie je jediná podstatná informácia, ktorú je potrebné zapamätať si. Od 1. januára 2029 totiž prichádza veľká zmena týkajúca sa výberu úspor z II. piliera. Ako upozorňuje portál peniaze, ak odídete do dôchodku po tomto prelomovom dátume, s možnosťou vytiahnuť si celú sumu naraz sa budete musieť rozlúčiť.
Novela zákona (č. 310/2024 Z. z.) ruší voľnosť pri nakladaní s úsporami a nahrádza ju prísnym automatickým rozdelením nasporenej sumy na dve rovnaké polovice:
- 1. polovica (Postupný výber): Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vám túto časť bude vyplácať postupne počas približne 10 rokov (presný čas sa prepočíta podľa veku a priemernej dĺžky života). Vybrať si budete môcť len to, či chcete fixnú mesačnú sumu, alebo premenlivé výplaty.
- 2. polovica (Povinná doživotná renta): Po vyčerpaní prvej polovice sa druhá časť peňazí prevedie do životnej poisťovne. Tá vám z nej bude do konca života vyplácať mesačný dôchodok. K celej sume naraz sa už nikdy nedostanete.
Súčasný stav: Dnes stačí splniť podmienku tzv. referenčnej sumy a môžete si vybrať všetky úspory z II. piliera naraz prostredníctvom programového výberu.
Výnimka vďaka referenčnej sume
Nové prísne pravidlá nebudú platiť pre každého. Pre ľudí s vyššími príjmami a dostatočne vysokým štátnym dôchodkom ostávajú otvorené zadné dvierka. Rezort práce vydal k tejto situácii jasné stanovisko:
„Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie, a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.“
Ak súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov prekročí referenčnú sumu, prísny režim rozdelenia na polovice sa na vás nevzťahuje a svoje peniaze z II. piliera si budete môcť manažovať podľa vlastných potrieb aj po roku 2029.
Referenčná suma predstavuje priemerný mesačný starobný dôchodok a každoročne sa upravuje. V roku 2022 bola referenčná suma stanovená na 508,90 €. O rok neskôr, v roku 2023, vzrástla na 521,30 €. V roku 2024 prišiel výraznejší skok na hodnotu 651,70 €. V roku 2025 sa hranica posunula na 684,10 €. Pre aktuálny rok 2026 je referenčná suma určená na 702,30 €.
Kľúčový termín je koniec roka 2028
Ak spĺňate podmienky a plánujete odísť do dôchodku v najbližších rokoch, čas hrá proti vám. Pre získanie celej sumy naraz podľa starých pravidiel musíte:
- Podať žiadosť o dôchodok z II. piliera najneskôr do 31. decembra 2028.
- Stihnúť v tomto termíne uzatvoriť aj dohodu o vyplácaní.
Ak tento termín zmeškáte čo i len o jediný deň, vaše úspory automaticky spadnú do nového režimu postupnej výplaty a povinného nákupu doživotnej renty.
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