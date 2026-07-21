Veľké porovnanie dôchodkov v Európe: Slovenským seniorom chýba k plnej sebestačnosti len 6 percent

Pri odchode do dôchodku treba počítať so znížením rozpočtu domácnosti. Priemerný novopriznaný starobný dôchodok totiž dosahuje približne 65 % až 70 % poslednej čistej mzdy. To znamená, že bežnému človeku klesne čistý príjem po odchode do dôchodku v priemere o 30 % až 35 %. Samozrejme, je to individuálne a niektorí tento prechod pocítia viac a niektorí menej.
Priemerný štátny dôchodok na Slovensku síce patrí v rámci širšieho európskeho priestoru k tým lepším, no štatistiky ukázali, že na plnohodnotné pokrytie bežných životných nákladov osamelého človeka stále nestačí. Výskum mzdovej a HR spoločnosti Moorepay z konca októbra 2025 ukazuje, že slovenské dôchodky pokrývajú 94 % životných nákladov (bez započítania nájomného). Informácie zverejnil portál Yahoo.
Slovensko sa tak ocitlo v skupine 20 z celkovo 39 analyzovaných európskych krajín, kde štátne dôchodky nepokryjú ani základné výdavky na život. Ak by sa do kalkulácie prirátalo aj nájomné, deficit by bol ešte výrazne vyšší.
Rozdiely boli obrovské
Analýza vychádza z údajov o priemerných dôchodkoch zozbieraných spoločnosťou Moorepay a z národných priemerov životných nákladov z databázy Numbeo. Sledovaný bol model jednej osoby s jedným štátnym dôchodkom. Naprieč 39 krajinami (členovia EÚ, kandidátske krajiny, EFTA a Spojené kráľovstvo) sa podiel dôchodku k životným nákladom pohybuje v obrovskom rozpätí – od 22 % v Gruzínsku až po 225 % v Luxembursku.
Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými
Slovensko sa so svojimi 94 % síce nachádza v podpriemernej skupine, no v rámci nej patrí k tým najlepším. Našim seniorom chýba ku kompletnej sebestačnosti len zhruba 6 % – aspoň na papieri, keďže reálna situácia sa líši podľa konkrétneho mesta a rodinného stavu.
1. Krajiny, kde dôchodky výrazne prevyšujú životné náklady (nad 150 %)
V týchto štátoch majú seniori k dispozícii výrazný finančný nadbytok:
- Luxembursko (225 %): Priemerný štátny dôchodok je 28 790 €, pričom životné náklady sú len 12 791 €. Prebytok dosahuje 15 989 € a dôchodok je viac než dvojnásobný.
- Taliansko (210 %) a Fínsko (208 %): Dôchodky tu rovnako presahujú dvojnásobok životných nákladov.
- Španielsko (199 %) a Dánsko (189 %): Veľmi blízko k dvojnásobnej hranici.
- Ďalšie vyspelé štáty: Island (179 %), Nórsko (178 %), Nemecko (176 %), Belgicko (170 %), Rakúsko (165 %), Francúzsko (160 %), Holandsko (159 %) a Švédsko (158 %).
2. Krajiny s miernym prebytkom (100 % – 150 %)
V 6 krajinách dôchodok stačí na základný život osamelého človeka, no finančná rezerva je obmedzená:
- Švajčiarsko (131 %), Írsko (126 %), Spojené kráľovstvo (120 %), Poľsko (112 %), Česko (108 %) a Grécko (103 %).
3. Skupina, ktorá je na tom podobne ako Slovensko: Dôchodky pokrývajú nad 80 %, no nestačia
Slovensko sa nachádza v skupine 8 krajín, ktoré sú k hranici sebestačnosti relatívne blízko, no stále sú pod ňou:
- Slovinsko (95 %)
- Slovensko (94 %)
- Estónsko (91 %)
- Portugalsko (90 %)
- Čierna Hora (89 %)
- Litva (85 %)
- Chorvátsko (82 %)
- Maďarsko (81 %)
4. Krajiny na chvoste rebríčka (pod 65 %)
Na druhej strane spektra sa nachádza mnoho štátov, kde penzie nepokryjú ani len dve tretiny základných potrieb:
- Lotyšsko (65 %), Turecko (64 %), Severné Macedónsko (61 %), Cyprus (58 %) a Bosna a Hercegovina (53 %).
Najhoršia situácia je v štyroch krajinách, a to konkrétne v Moldavsku (42 %), na Ukrajine (29 %), v Albánsku (29 %) a v Gruzínsku (22 %), kde štátny dôchodok nestačí ani len na polovicu životných nákladov. Dôchodcovia v týchto krajinách musia siahať na úspory, mať pomoc od rodiny alebo si odopierať základné veci.
Tieto štatistiky ukazujú, že spoliehať sa v starobe výhradne na štátny dôchodok je vo väčšine Európy riziko. Bez vlastného bývania (aby človek neplatil nájom) alebo bez vlastných úspor človek na dôchodku z priemerného štátneho dôchodku nepokryje ani bežný život. Čo sa týka Slovenska, to je na tom oveľa lepšie než niektoré väčšie štáty, no stále sa nachádza pod hranicou 100 %, takže tu seniori musia počítať s úbytkom komfortu po tom, ako odídu do penzie.
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